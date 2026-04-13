Nghỉ hưu an nhiên và hạnh phúc, cụ bà chỉ ra 3 điều làm từ trẻ giúp cuộc đời 'nhẹ gánh'
GĐXH - Bước vào tuổi nghỉ hưu với tâm thế nhẹ nhõm, bà cho biết đã thực hiện 3 quyết định quan trọng từ độ tuổi 20–30, giúp cuộc sống về già trở nên an yên và trọn vẹn.
Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, nhiều người thường nhìn lại hành trình đã qua với cả niềm tự hào lẫn tiếc nuối. Tuy nhiên, với bà Janet Blaser, nhà văn 67 tuổi sống tại Mỹ, ký ức về tuổi trẻ lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm và hài lòng.
Những lựa chọn tưởng chừng hiển nhiên ở độ tuổi 20–30 hóa ra lại trở thành nền tảng giúp bà có cuộc sống hạnh phúc, bình yên khi về già.
Bà cho rằng mình không hoàn hảo, cũng từng mắc sai lầm, nhưng những quyết định quan trọng khi còn trẻ đã mang lại cho bà trải nghiệm quý giá, kỹ năng cần thiết và một tinh thần vững vàng.
Chính những điều đó giúp bà bước vào tuổi nghỉ hưu mà không hối tiếc.
Yêu cơ thể và chấp nhận chính mình từ sớm
Ở tuổi 67, bà Janet cảm thấy biết ơn vì đã không dành tuổi trẻ để tự ti hay ghét bỏ ngoại hình của mình.
Bà từng nghe nhiều bạn bè tiếc nuối vì đã dành quá nhiều thời gian lo lắng về cân nặng, chiều cao, mái tóc hay những "khuyết điểm" nhỏ.
Áp lực về tiêu chuẩn sắc đẹp ngày càng lớn, đặc biệt khi mạng xã hội khiến nhiều người chạy theo hình ảnh hoàn hảo phi thực tế.
Trái lại, ở tuổi 20–30, bà Janet học cách yêu cơ thể với mái tóc xoăn tự nhiên, nụ cười rạng rỡ và một sức khỏe tốt.
Sự hài lòng với bản thân giúp bà tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn, không bị cuốn vào vòng xoáy so sánh.
Theo bà, việc chấp nhận chính mình là bước đầu tiên để xây dựng sự tự tin và hạnh phúc lâu dài.
Học nấu ăn: Kỹ năng giúp cuộc sống nghỉ hưu chủ động và an yên
Một trong những điều khiến bà tự hào là đã học nấu ăn từ khi còn trẻ. Mẹ bà, một người phụ nữ đến từ vùng nông thôn Missouri, đã dạy bà cách vào bếp, làm bánh và chuẩn bị những bữa ăn đơn giản.
Những giờ đứng cạnh mẹ giúp bà hiểu rõ nguyên liệu, kỹ thuật và cách tạo nên những món ăn ngon cho gia đình.
Theo bà Janet, nấu ăn không chỉ là sở thích mà còn là kỹ năng sống quan trọng. Biết chuẩn bị bữa ăn giúp mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe, tiết kiệm chi phí và tạo ra những khoảnh khắc gắn kết với người thân.
Ngay cả khi không nấu ăn thường xuyên, kiến thức về ẩm thực vẫn mở ra nhiều trải nghiệm phong phú trong suốt cuộc đời.
Trở thành mẹ: Lựa chọn khiến tuổi nghỉ hưu trọn vẹn và đầy yêu thương
Nhìn lại cuộc đời, bà Janet khẳng định sẽ không đánh đổi việc làm mẹ để lấy bất cứ điều gì khác.
Hành trình nuôi dạy con không hề dễ dàng, từ sinh nở, chăm sóc đến những lo lắng về tương lai của con trong một thế giới đầy biến động. Tuy nhiên, bà xem đó là trải nghiệm quý giá nhất.
Tình yêu dành cho con giúp bà trưởng thành hơn, kiên nhẫn hơn và hiểu rõ ý nghĩa của gia đình.
Khi các con lớn lên, trở thành những người độc lập và tiếp tục đồng hành cùng bà như những người bạn, bà cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì đã đưa ra quyết định làm mẹ từ sớm.
Bài học dành cho người trẻ để có tuổi nghỉ hưu không hối tiếc
Từ trải nghiệm của mình, bà Janet khuyên những người trẻ hãy yêu thương bản thân nhiều hơn và chấp nhận con người thật của mình.
Cuộc sống sẽ luôn có kỳ vọng từ người khác, nhưng mỗi người cần cân nhắc liệu những kỳ vọng đó có phù hợp với hạnh phúc lâu dài hay không.
Theo bà, điều quan trọng nhất là sống trọn vẹn với hiện tại, đối xử nhẹ nhàng với chính mình và không ngừng trải nghiệm.
Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, những lựa chọn tích cực từ thời trẻ sẽ trở thành hành trang quý giá, giúp mỗi người nhìn lại cuộc đời với sự thanh thản và không hối tiếc.
