Cãi nhau như cơm bữa nhưng 3 cặp đôi con giáp này lại 'trúng lộc' đường con cái, sinh ra toàn 'rồng phượng'
GĐXH - Không ít cặp đôi con giáp tuy thường xuyên bất đồng quan điểm nhưng lại được hưởng phúc lộc từ con cái khi những đứa trẻ sinh ra đều thông minh và thành đạt.
Cặp đôi con giáp Thìn và Tỵ: Khắc khẩu nhưng đồng lòng dạy con
Trong số các cặp đôi con giáp hay tranh luận, Thìn và Tỵ thường được nhắc đến đầu tiên. Hai tuổi này có nhiều điểm khác biệt về tính cách lẫn quan điểm sống.
Con giáp Tỵ thiên về cảm xúc, coi trọng tình yêu và sự thủy chung, trong khi con giáp Thìn lại mang tham vọng lớn, chú trọng địa vị và vật chất.
Sự khác biệt này khiến cuộc sống hôn nhân của họ không tránh khỏi những va chạm.
Một người nhẹ nhàng, hướng nội đối lập với người mạnh mẽ, thích thể hiện. Chính vì vậy, những cuộc tranh luận nảy lửa giữa họ diễn ra khá thường xuyên.
Thế nhưng, khi nói đến việc nuôi dạy con cái, đây lại là cặp đôi con giáp có sự đồng thuận đáng kinh ngạc.
Cả hai đều nghiêm khắc, chú trọng giáo dục con tự lập từ nhỏ và không ngừng tìm kiếm phương pháp nuôi dạy hiện đại.
Nhờ đó, con cái họ thường trưởng thành sớm, đạt được thành công và thậm chí vượt xa cha mẹ.
Cặp đôi con giáp Dậu và Sửu: Cãi nhau nhiều nhưng tình nghĩa bền lâu
Dậu và Sửu nằm trong mối quan hệ Tam Hợp nên được đánh giá là khá hòa hợp.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy cặp đôi con giáp này vẫn thường xuyên xảy ra tranh cãi vì bất đồng quan điểm sống.
Có những lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, nhưng họ lại không thể rời xa nhau.
Điểm chung của hai tuổi này là coi trọng gia đình và sẵn sàng hy sinh vì con cái. Dù gặp khó khăn, họ vẫn giữ vững mục tiêu xây dựng mái ấm.
Chính sự gắn kết ấy tạo nền tảng vững chắc để con cái phát triển toàn diện.
Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình Dậu – Sửu thường hiếu thảo, biết cư xử và thừa hưởng ưu điểm của cả cha lẫn mẹ.
Nhờ vậy, con đường công danh sự nghiệp của chúng ngày càng rộng mở, mang lại niềm tự hào lớn cho gia đình.
Cặp đôi con giáp Ngọ và Dần: Mâu thuẫn liên miên nhưng con cái xuất sắc
Bề ngoài, Ngọ và Dần có vẻ khá yên bình, nhưng thực chất đây cũng là cặp đôi con giáp dễ phát sinh mâu thuẫn.
Con giáp Dần thường giữ suy nghĩ trong lòng, trong khi con giáp Ngọ lại thẳng thắn, nóng tính và nói ra mọi điều.
Một người im lặng chịu đựng, một người thích tranh luận trực diện khiến họ khó thấu hiểu nhau. Những bất đồng nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân của các cuộc tranh cãi kéo dài.
Dù vậy, cả hai đều biết điểm dừng, đặc biệt là trước mặt con cái. Chính cách ứng xử này giúp trẻ lớn lên trong môi trường có kỷ luật nhưng vẫn đầy yêu thương.
Con cái của cặp đôi Ngọ – Dần thường hiểu chuyện, trưởng thành sớm và dễ đạt được thành công trong cuộc sống.
Có thể nói, dù hay khẩu chiến nhưng những cặp đôi con giáp này lại có điểm chung là tạo dựng được nền tảng gia đình vững chắc.
Nhờ vậy, con cái sinh ra thường tài giỏi, tương lai rộng mở, đúng nghĩa "không thành rồng cũng hóa phượng".
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
