Gia đình có 3 người mắc ung thư đại trực tràng, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện bệnh giai đoạn 4 di căn gan

Theo Znews.vn dịch từ China Times, bác sĩ Ngô Văn Kiệt, chuyên khoa Gan mật và Tiêu hóa tại Bệnh viện Trung Sơn, Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ về trường hợp người phụ nữ 53 tuổi đi khám vì đau bụng kéo dài, sụt cân, chán ăn, suy nhược, bất ngờ được chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 sau khi phát hiện khối u đã di căn đến gan.

Đau bụng kéo dài, phát hiện ung thư đại trực tràng di căn gan

Bệnh nhân khoảng 53 tuổi đến khám vì đau bụng kéo dài kèm sụt cân, chán ăn và cơ thể suy nhược. Khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy người bệnh có cảm giác đau khi ấn ở nhiều vị trí trên bụng.

Khai thác kỹ tiền sử gia đình, bác sĩ phát hiện cha, anh trai và chị gái của bệnh nhân đều từng mắc ung thư đại trực tràng. Đây là yếu tố đặc biệt đáng lưu ý, cho thấy người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao do bệnh tập trung trong gia đình.

Tuy nhiên, trước đó bệnh nhân chưa từng thực hiện nội soi đại tràng. Trước các triệu chứng bất thường và tiền sử gia đình đáng lo ngại, bác sĩ nhanh chóng chỉ định nội soi đại tràng.

Kết quả cho thấy một khối u lớn ở phía bên phải đại tràng. Sau khi chụp CT và siêu âm, bác sĩ xác định tế bào ung thư đã di căn đến gan. Người bệnh được chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn 4.

Ảnh minh họa.

Em trai đi khám phát hiện sớm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng

Sau khi biết tình trạng bệnh của anh trai, người em trai của bệnh nhân cũng quyết định thực hiện nội soi đại tràng lần đầu tiên trong đời.

Kết quả khiến người bệnh bất ngờ khi bác sĩ phát hiện một polyp lớn, kích thước khoảng 3-4 cm. May mắn, tổn thương chưa có dấu hiệu ung thư hóa và đã được loại bỏ kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo nếu tiếp tục trì hoãn nội soi thêm 1-2 năm, polyp này có thể tiến triển thành ung thư đại trực tràng.

Trường hợp trên cho thấy tiền sử gia đình có nhiều người mắc ung thư đại trực tràng là yếu tố nguy cơ không nên bỏ qua. Việc chủ động tầm soát có thể giúp phát hiện các polyp hoặc tổn thương tiền ung thư từ sớm, qua đó can thiệp trước khi bệnh tiến triển.

Ung thư đại trực tràng có phải bệnh di truyền nhiễm không?

Theo các bác sĩ BVĐK Medlatec, ung thư đại trực tràng là bệnh ung thư bắt đầu từ đại tràng hoặc trực tràng. Tên gọi của bệnh phụ thuộc vào vị trí khối u bắt đầu, có thể là ung thư đại tràng hoặc ung thư trực tràng.

Tiền sử gia đình là một yếu tố quan trọng liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Theo thông tin được cung cấp, khoảng 5-10% trường hợp ung thư đại trực tràng có yếu tố di truyền.

Ung thư đại trực tràng di truyền xảy ra khi những thay đổi hoặc đột biến trong gen được truyền từ cha mẹ sang con. Các đột biến này có thể liên quan đến những hội chứng ung thư mang tính gia đình và làm tăng nguy cơ phát triển bệnh.

Tuy nhiên, việc trong gia đình có người mắc ung thư không đồng nghĩa tất cả thành viên đều sẽ mắc bệnh. Xét nghiệm gen có thể giúp xác định một người có mang đột biến gây tăng nguy cơ phát triển ung thư hay không.

Ai có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng di truyền?

Người có thành viên trong gia đình từng mắc ung thư đại trực tràng hoặc polyp đại trực tràng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Đặc biệt, nguy cơ đáng lưu ý khi trong gia đình có người thân cấp một như cha mẹ, anh chị em ruột từng mắc ung thư.

Nguy cơ cũng cao hơn nếu có từ hai thành viên trở lên trong gia đình mắc ung thư đại trực tràng, bệnh xuất hiện ở nhiều thế hệ hoặc người thân được chẩn đoán ung thư khi còn trẻ.

Khi gia đình có tiền sử ung thư đại trực tràng, bước đầu tiên có thể là xét nghiệm di truyền ở một thành viên trong gia đình đã mắc bệnh. Nếu phát hiện người bệnh mang đột biến gen có hại, các thành viên khác có thể được tư vấn và xét nghiệm để xác định có mang cùng đột biến hay không.

Những người lo lắng về nguy cơ ung thư di truyền nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ hoặc chuyên gia di truyền. Việc đánh giá nguy cơ giúp xác định ai cần xét nghiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch tầm soát và phòng ngừa phù hợp.

Với những gia đình có nhiều người mắc ung thư đại trực tràng, không nên chờ đến khi xuất hiện đau bụng, sụt cân, chán ăn hay rối loạn tiêu hóa mới đi khám. Chủ động khai thác tiền sử gia đình và tầm soát đúng thời điểm có thể giúp phát hiện polyp, tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư ở giai đoạn sớm hơn.