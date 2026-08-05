Người đàn ông 40 tuổi men gan tăng gấp 12 lần, máu đục bất thường thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Vừa qua, Khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận người đàn ông 40 tuổi (trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, đau âm ỉ vùng thượng vị kèm nóng rát sau xương ức.

Ba ống máu đều xuất hiện lớp huyết tương trắng đục

Theo người bệnh, anh có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài, từng hai lần điều trị viêm tụy và mắc viêm loét dạ dày. Ba ngày trước khi nhập viện, các triệu chứng đau bụng và mệt mỏi ngày càng nặng nên đến bệnh viện thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường ngay từ mẫu bệnh phẩm. Chỉ ít phút sau khi lấy máu, cả ba ống máu đều xuất hiện lớp huyết tương màu trắng đục nổi lên phía trên dù chưa được ly tâm.

Theo bác sĩ, đây là dấu hiệu gợi ý tình trạng tăng triglycerid máu ở mức rất cao.

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng khoảng 12 lần so với giới hạn bình thường, triglycerid tăng khoảng 9 lần và đặc biệt chỉ số GGT tăng tới khoảng 38 lần, phản ánh tình trạng tổn thương gan nghiêm trọng liên quan đến việc lạm dụng rượu kéo dài.

Siêu âm ổ bụng cũng ghi nhận gan to, gan nhiễm mỡ và nhu mô tụy giảm âm.

Từ các kết quả trên, người bệnh được chẩn đoán viêm gan mạn liên quan đến lạm dụng rượu, tăng triglycerid máu và viêm dạ dày cấp.

Mỡ máu tăng quá cao có thể khiến huyết tương chuyển màu trắng đục

Người bệnh được điều trị nội khoa bằng thuốc bảo vệ gan, thuốc điều trị viêm dạ dày, kiểm soát rối loạn chuyển hóa, đồng thời được theo dõi sát chức năng gan và tư vấn ngừng hoàn toàn việc sử dụng rượu bia.

Sau 12 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng đau bụng, nóng rát sau xương ức giảm đáng kể, người bệnh ăn uống tốt hơn, các chỉ số xét nghiệm dần ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, việc mẫu máu xuất hiện lớp huyết tương màu trắng đục ngay sau khi lấy máu, kể cả khi chưa ly tâm, là dấu hiệu gợi ý tình trạng tăng triglycerid máu rất cao.

Khi nồng độ triglycerid tăng quá mức, huyết tương trở nên trắng đục do chứa lượng lớn các hạt mỡ trong máu. Đây không chỉ là dấu hiệu của rối loạn chuyển hóa mà còn làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, viêm tụy cấp, gan nhiễm mỡ, tổn thương gan, bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều biến chứng nguy hiểm khác nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Người uống nhiều rượu cần kiểm tra gan và mỡ máu định kỳ

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế, tốt nhất là không sử dụng rượu bia; xây dựng chế độ ăn lành mạnh, tăng cường vận động và duy trì cân nặng hợp lý.

Đặc biệt, những người có tiền sử uống rượu bia kéo dài, béo phì, đái tháo đường hoặc rối loạn lipid máu nên khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra chức năng gan và các chỉ số mỡ máu. Việc tầm soát sớm giúp phát hiện bất thường, điều trị kịp thời và giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm.