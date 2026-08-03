Người đàn ông phát hiện ung thư gan vì chủ quan sau điều trị viêm gan, bác sĩ chỉ ra sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Chủ quan sau điều trị viêm gan B, C, người đàn ông phát hiện ung thư gan

Ông Luân điều trị viêm gan virus B và C đạt kết quả tốt, tải lượng virus trong cơ thể giảm xuống dưới ngưỡng phát hiện. Thấy sức khỏe ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường nên ông không tái khám theo lịch hẹn.

Mới đây, trong một lần khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, kết quả siêu âm và chụp CT bụng có tiêm thuốc cản quang phát hiện một khối ung thư gan kích thước 4,2 cm, chưa ghi nhận di căn ngoài gan.

Theo BS.CKII Hồ Sĩ Minh, Trưởng Đơn vị U gan, Khoa Ngoại Ung bướu, viêm gan B và viêm gan C thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Trong thời gian virus hoạt động mạnh, các tế bào gan đã bị tổn thương, đồng thời xảy ra những biến đổi ở mức độ gen, tạo điều kiện cho quá trình sinh ung thư.

Bác sĩ Minh nội soi cắt u gan cho ông Luân. Ảnh: BVCC

Vì sao tải lượng virus âm tính vẫn có thể mắc ung thư gan?

BS.CKII Hồ Sĩ Minh cho biết virus viêm gan B (HBV) là virus DNA có khả năng tích hợp trực tiếp vào bộ gen của tế bào gan. Ngay sau khi xâm nhập cơ thể, virus có thể chèn DNA vào hệ gen người, làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể và kích hoạt các gen liên quan đến ung thư.

Trong khi đó, virus viêm gan C (HCV) là virus RNA nên không tích hợp vào bộ gen người. Tuy nhiên, virus này gây viêm gan mạn tính kéo dài, làm tổn thương tế bào gan, thúc đẩy quá trình xơ hóa, xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan theo cơ chế gián tiếp.

"Dùng thuốc kháng virus giúp tải lượng virus về âm tính mới chỉ là thành công bước đầu", bác sĩ Minh nhấn mạnh. Nguy cơ ung thư gan vẫn còn do những tổn thương trước đó của gan không thể phục hồi hoàn toàn và virus chưa được loại bỏ tuyệt đối.

Vì vậy, người mắc viêm gan B hoặc viêm gan C, dù tải lượng virus đã xuống dưới ngưỡng phát hiện, vẫn cần tầm soát ung thư gan định kỳ mỗi 3-6 tháng để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, tăng cơ hội điều trị triệt để.

Phẫu thuật nội soi cắt gan thành công nhờ phát hiện sớm

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gan để loại bỏ hoàn toàn khối u.

Qua bốn trocar nhỏ đường kính từ 5-12 mm trên thành bụng, ê-kíp ghi nhận gan của người bệnh chỉ xơ nhẹ và có duy nhất một khối u khoảng 4 cm ở hạ phân thùy VI.

Các bác sĩ sử dụng dao mổ siêu âm CUSA kết hợp dao hàn mạch Ligasure để cắt bỏ phần gan chứa khối u. Hai thiết bị này giúp bộc lộ rõ các mạch máu và đường mật, đồng thời hạn chế mất máu trong quá trình phẫu thuật.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, khối u được cắt bỏ hoàn toàn với diện cắt an toàn. Người bệnh không cần truyền máu và không gặp các biến chứng như suy gan hay rò mật sau mổ.

Chỉ sau 24 giờ, ông Luân đã có thể ăn thức ăn lỏng và tự đi lại. Các xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận cùng siêu âm kiểm tra sau mổ đều cho kết quả ổn định. Người bệnh được xuất viện sau bốn ngày điều trị.

Người mắc viêm gan B, C cần tầm soát ung thư gan định kỳ

Theo BS.CKII Hồ Sĩ Minh, Việt Nam hiện có khoảng 7,6 triệu người nhiễm virus viêm gan B và gần một triệu người mắc viêm gan C. Đây là hai nguyên nhân hàng đầu gây ung thư biểu mô tế bào gan. Trường hợp đồng nhiễm cả hai loại virus còn làm nguy cơ ung thư gan tăng lên nhiều lần.

Theo số liệu Globocan 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 14.500 ca mắc ung thư gan, với tỷ lệ tử vong lên tới khoảng 93%.

Bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên tiêm vaccine phòng viêm gan B để giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ đầu. Hiện viêm gan C chưa có vaccine phòng ngừa, do đó cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung kim tiêm và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đặc biệt, người mắc viêm gan B, viêm gan C hoặc gan nhiễm mỡ cần duy trì tái khám định kỳ 3-6 tháng/lần, ngay cả khi tải lượng virus đã dưới ngưỡng phát hiện. Việc siêu âm gan kết hợp xét nghiệm dấu ấn ung thư AFP giúp phát hiện sớm ung thư gan, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và bảo tồn tối đa chức năng gan.