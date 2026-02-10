Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max mới nhất giảm sâu, hạ sập sàn, rẻ dưới 10 triệu đồng xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max mới nhất

iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max

Dòng iPhone 12 hiện là những chiếc iPhone cũ về số năm ra mắt nhưng không hề cũ về mặt công nghê. Thậm chí, nó còn mạnh mẽ đến mức khi đặt cạnh iPhone 17 mới, mức độ thua kém không hề nhiều.

Cả iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max là những lựa chọn cũ nhưng vẫn hút khách bởi thiết kế khung viền thép, camera ba mắt trên mặt lưng kính mờ. Để sở hữu iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, khách Việt phải chi ra không quá nhiều khi chỉ từ 7-10 triệu đồng ngang với smartphone tầm trung.

iPhone 12 các dòng

iPhone 12 Mini vốn không quá phổ biến khi mở bán nên hiện tại, iPhone 12 Mini cũ tuy vẫn có trên thị trường máy cũ nhưng không quá phổ biến. Ưu điểm của chiếc iPhone này là giá rất rẻ.

Bảng giá iPhone 12 các dòng mới nhất

Giá iPhone 12

iPhone 12 - 64GB: 9.99 triệu đồng

iPhone 12 - 128GB: cháy hàng

Giá iPhone 12 Pro Max (cũ)

iPhone 12 Pro Max - 128GB: 9.45 triệu đồng

iPhone 12 Pro Max - 256GB: 10.25 triệu đồng

Giá iPhone 12 Pro (cũ)

iPhone 12 Pro - 128GB: 6.95 triệu đồng

iPhone 12 Pro - 256GB: 7.95 triệu đồng

Giá iPhone 12 Mini (cũ)

iPhone 12 Mini - 64GB: 3.95 triệu đồng

iPhone 12 Mini - 128GB: 4.75 triệu đồng

Có nên mua iPhone 12 các dòng thời điểm này?

iPhone 12

Với giá bán như hiện tại, iPhone 12 đang là iPhone OLED mới giá rẻ nhất. Cùng với thiết kế vẫn còn rất thời thượng với khung viền phẳng, đây là chiếc iPhone cơ bản vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu người dùng từ lướt mạng xã hội cho đến chơi game. Bạn nên chọn bản 128GB để có thể lưu trữ được nhiều hơn.

iPhone 12 Pro Max

Trong khi đó, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max với thiết kế đẹp thép và kính vẫn đẹp mãn nhãn, camera ba mắt với chất lượng hình ảnh ấn tượng cùng hiệu năng vẫn không hề yếu thực sự là lựa chọn cực ổn cho người dùng muốn trải nghiệm sự cao cấp trong mức giá chỉ hơn 10 triệu đồng một chút.

iPhone 12 Mini nhỏ bé nhưng sức mạnh không kém gì iPhone 12 nên có thể là lựa chọn tốt với người dùng thích mạnh mạnh, nhưng nhỏ gọn đủ dụng với một tay. Tuy nhiên nguồn hàng của iPhone 12 Mini khá ít, không phải ở đâu cũng có.

iPhone 12 Mini

Nhìn chung nếu muốn một chiếc smartphone có giá rẻ nhưng giá trị sử dụng dòng iPhone 12 với 4 mẫu máy là những lựa chọn cực ổn. Trong đó, iPhone 12 và iPhone 12 Pro Max vẫn cực kỳ đáng mua bởi những tính năng siêu ổn và thậm chí iPhone 12 vẫn có thể tìm được hàng mới.