SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, chi trả như xe hạng A có tạo sốt cuối năm?

SUV hạng B ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Corolla Cross, HR-V

Omoda C5 Hybrid

Mới đây, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã bất ngờ giới thiệu phiên bản Omoda C5 hybrid, đánh dấu bước đi tiếp theo của thương hiệu này trong phân khúc xe gầm cao sử dụng công nghệ lai xăng – điện tại Việt Nam. Theo kế hoạch được chia sẻ, phiên bản hybrid của Omoda C5 dự kiến sẽ được mở bán vào tháng 4/2026.

So với Omoda C5 bản xăng đang phân phối trên thị trường, biến thể hybrid được hãng nhấn mạnh vào các nâng cấp về trang bị và cấu hình khung gầm. Một số điểm đáng chú ý có thể kể đến như giữ nguyên hệ thống âm thanh 8 loa Sony, kính cách âm hai lớp cho hàng ghế trước, cùng gói hỗ trợ lái ADAS. Đáng chú ý hơn, Omoda C5 hybrid được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết, trong khi các phiên bản C5 và E5 hiện tại chỉ sử dụng treo dầm xoắn.

Phiên bản hybrid được bổ sung nhiều trang bị so với C5 bản xăng.

Diện mạo của phiên bản C5 hybrid cũng có phần thay đổi với lưới tản nhiệt đi kèm mắt lưới hình quả trám sơn cùng màu thân xe. Nẹp mạ chrome trên lưới tản nhiệt đã biến mất, thay bằng ốp màu đen bóng mới, tích hợp dòng chữ "Omoda". Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm bộ mâm mới phối 2 tông màu.

Mẫu xe được định vị ở nhóm B+, hướng tới Corolla Cross và HR-V. Ảnh: Omoda & Jaecoo

Theo đại diện hãng, việc bổ sung những trang bị này nhằm giúp Omoda C5 HEV có vị thế cao hơn so với mặt bằng chung của phân khúc SUV hạng B. Omoda định vị mẫu xe này ở nhóm B+, hướng tới cạnh tranh trực tiếp với các mẫu crossover cỡ nhỏ tiệm cận hạng C như Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V, thay vì chỉ so kè với những đối thủ thuần B truyền thống.

Về kích thước, C5 HEV có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.447 x 1.824 x 1.588 mm, tương đương các mẫu crossover cỡ nhỏ đang bán tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, kết hợp hệ thống hybrid, tuy nhiên các thông số chi tiết về công suất, mô-men xoắn cũng như cấu hình mô-tơ điện và pin hiện vẫn chưa được Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố chính thức.

Phần đuôi xe không có sự thay đổi. Ảnh: Hoàng Dũng

Theo thông tin tham khảo từ thị trường quốc tế, phiên bản hybrid của Omoda C5 hybrid sử dụng máy xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp mô tơ điện tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và 310 Nm. Hãng cũng cho biết, Omoda C5 hybrid có thể chạy 930 km chỉ với 1 bình xăng.

Mẫu SUV này nhắm tới khách hàng tìm kiếm xe gầm cao tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ảnh: Omoda & Jaecoo

Việc giới thiệu sớm Omoda C5 hybrid cho thấy Omoda & Jaecoo đang từng bước mở rộng dải sản phẩm điện hóa tại Việt Nam, trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ nhỏ và cỡ trung ngày càng có thêm nhiều lựa chọn sử dụng công nghệ hybrid.

Giá SUV hạng B Omoda C5 hybrid

Omoda & Jaecoo Việt Nam hiện chưa công bố mức giá của SUV hạng B Omoda C5 hybrid.

Được biết, Omoda C5 chạy thuần xăng có giá từ 539 triệu đồng tùy phiên bản. Nhưng hiện tại đang được ưu đãi với giá chỉ từ 479,1 triệu đồng tủy phiên bản. Đây có thể coi là mức giá khá dễ tiếp cận với SUV hạng B.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.