Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, chi trả như xe hạng A có tạo sốt cuối năm?

Thứ hai, 14:18 09/02/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - SUV hạng B Omoda C5 hybrid bất ngờ được hé lộ tại Việt Nam với loạt nâng cấp về trang bị và khung gầm, hướng tới nhóm SUV cỡ nhỏ định vị cao hơn phân khúc B.

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 1.SUV hybrid giá 650 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị ấn tượng, camera AI tích hợp chắc chắn khách Việt sẽ thích

GĐXH - SUV hybrid có khả năng chạy thuần điện tối đa 225 km, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu duy trì ở mức rất thấp, chỉ 3,35 lít/100 km.

SUV hạng B ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Corolla Cross, HR-V

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 2.

Omoda C5 Hybrid

Mới đây, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã bất ngờ giới thiệu phiên bản Omoda C5 hybrid, đánh dấu bước đi tiếp theo của thương hiệu này trong phân khúc xe gầm cao sử dụng công nghệ lai xăng – điện tại Việt Nam. Theo kế hoạch được chia sẻ, phiên bản hybrid của Omoda C5 dự kiến sẽ được mở bán vào tháng 4/2026.

So với Omoda C5 bản xăng đang phân phối trên thị trường, biến thể hybrid được hãng nhấn mạnh vào các nâng cấp về trang bị và cấu hình khung gầm. Một số điểm đáng chú ý có thể kể đến như giữ nguyên hệ thống âm thanh 8 loa Sony, kính cách âm hai lớp cho hàng ghế trước, cùng gói hỗ trợ lái ADAS. Đáng chú ý hơn, Omoda C5 hybrid được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết, trong khi các phiên bản C5 và E5 hiện tại chỉ sử dụng treo dầm xoắn.

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 3.
SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 4.

Phiên bản hybrid được bổ sung nhiều trang bị so với C5 bản xăng.

Diện mạo của phiên bản C5 hybrid cũng có phần thay đổi với lưới tản nhiệt đi kèm mắt lưới hình quả trám sơn cùng màu thân xe. Nẹp mạ chrome trên lưới tản nhiệt đã biến mất, thay bằng ốp màu đen bóng mới, tích hợp dòng chữ "Omoda". Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm bộ mâm mới phối 2 tông màu.

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 5.

Mẫu xe được định vị ở nhóm B+, hướng tới Corolla Cross và HR-V. Ảnh: Omoda & Jaecoo

Theo đại diện hãng, việc bổ sung những trang bị này nhằm giúp Omoda C5 HEV có vị thế cao hơn so với mặt bằng chung của phân khúc SUV hạng B. Omoda định vị mẫu xe này ở nhóm B+, hướng tới cạnh tranh trực tiếp với các mẫu crossover cỡ nhỏ tiệm cận hạng C như Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V, thay vì chỉ so kè với những đối thủ thuần B truyền thống.

Về kích thước, C5 HEV có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.447 x 1.824 x 1.588 mm, tương đương các mẫu crossover cỡ nhỏ đang bán tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, kết hợp hệ thống hybrid, tuy nhiên các thông số chi tiết về công suất, mô-men xoắn cũng như cấu hình mô-tơ điện và pin hiện vẫn chưa được Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố chính thức.

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 6.

Phần đuôi xe không có sự thay đổi. Ảnh: Hoàng Dũng

Theo thông tin tham khảo từ thị trường quốc tế, phiên bản hybrid của Omoda C5 hybrid sử dụng máy xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp mô tơ điện tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và 310 Nm. Hãng cũng cho biết, Omoda C5 hybrid có thể chạy 930 km chỉ với 1 bình xăng.

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 7.

Mẫu SUV này nhắm tới khách hàng tìm kiếm xe gầm cao tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ảnh: Omoda & Jaecoo

Việc giới thiệu sớm Omoda C5 hybrid cho thấy Omoda & Jaecoo đang từng bước mở rộng dải sản phẩm điện hóa tại Việt Nam, trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ nhỏ và cỡ trung ngày càng có thêm nhiều lựa chọn sử dụng công nghệ hybrid.

Giá SUV hạng B Omoda C5 hybrid

Omoda & Jaecoo Việt Nam hiện chưa công bố mức giá của SUV hạng B Omoda C5 hybrid. 

Được biết, Omoda C5 chạy thuần xăng có giá từ 539 triệu đồng tùy phiên bản. Nhưng hiện tại đang được ưu đãi với giá chỉ từ 479,1 triệu đồng tủy phiên bản. Đây có thể coi là mức giá khá dễ tiếp cận với SUV hạng B. 

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 8.

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV


Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 9.

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699


Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 10.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 11.

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 12.

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.


Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, rẻ chỉ như xe hạng A sẽ có giá ra sao? - Ảnh 13.

Suzuki XL7 Hybrid


Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Trải nghiệm MPV 7 chỗ Suzuki XL7 hybrid giá 599 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế khỏe khoắn, trang bị đẳng cấp, tiết kiệm xăng hơn Toyota Yaris Cross hybrid, Honda HR-V hybrid

Trải nghiệm MPV 7 chỗ Suzuki XL7 hybrid giá 599 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế khỏe khoắn, trang bị đẳng cấp, tiết kiệm xăng hơn Toyota Yaris Cross hybrid, Honda HR-V hybrid

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10, Honda City, Hyundai Accent không so lại doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10, Honda City, Hyundai Accent không so lại doanh số

SUV cỡ nhỏ giá 163 triệu đồng, thiết kế hiện đại, 6 túi khí an toàn, gầm cao lội nước siêu đỉnh, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH sẽ gây sốt thị trường

SUV cỡ nhỏ giá 163 triệu đồng, thiết kế hiện đại, 6 túi khí an toàn, gầm cao lội nước siêu đỉnh, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH sẽ gây sốt thị trường

Cùng chuyên mục

Bất ngờ số tiền lãi nhận được gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Bất ngờ số tiền lãi nhận được gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 7,3%/năm.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, khách đua chốt đơn trước tết thay vì Toyota Vios và Honda City

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, khách đua chốt đơn trước tết thay vì Toyota Vios và Honda City

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 2/2026, có thể sẽ ‘làm mưa làm gió’ trong phân khúc sedan cỡ B, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới sở hữu thiết kế đẹp át vía Honda Vision và LEAD, xe được mở bán với mức giá 36 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau những ngày giảm sâu, với mức giao dịch quanh 83 đến hơn 93 triệu đồng/kg.

Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm mạnh, SH 125 và SH 160 rẻ chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì Air Blade, SH Mode

Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm mạnh, SH 125 và SH 160 rẻ chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì Air Blade, SH Mode

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 hiện mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.

Hà Nội: Căn hộ chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, ‘điểm sáng’ cho người mua nhà tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng

Hà Nội: Căn hộ chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, ‘điểm sáng’ cho người mua nhà tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại khu vực 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp .

Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh mạnh

Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh mạnh

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng mạnh ngay khi mở đầu phiên, vàng miếng SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn tăng tương đương.

Xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện thiết kế nhỏ gọn, giá chưa tới 19 triệu đồng, động cơ 1.400W và quãng đường di chuyển lên tới gần 100km/lần sạc.

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Tây Hồ và Phú Thượng càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–10 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe ô tô Toyota đang vô cùng hấp dẫn khi áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz,..

Xem nhiều

Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý ở phân khúc dưới 20 triệu đồng nhờ thiết kế gọn nhẹ, động cơ tiết kiệm điện và khả năng di chuyển tới 90km/lần sạc.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top