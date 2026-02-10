Xe ga 125cc giá 37 triệu đồng trang bị ấn tượng chẳng kém Air Blade, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc trang bị ấn tượng chẳng kém Air Blade

Yamaha Jog One

Yamaha vừa bất ngờ công bố ra mắt mẫu xe tay ga bình dân mới có tên gọi Jog One tại thị trường Nhật Bản.

Ngoại hình của Yamaha Jog One thừa hưởng nét thể thao của Jog 125

Ngoại hình của Yamaha Jog One thừa hưởng nét thể thao của Jog 125, nhưng vẫn nhẹ nhàng và dễ điều khiển. Đèn xi nhan tích hợp vào phần đầu xe và những đường nét mượt mà của ốp sườn tạo nên vẻ năng động đầy ấn tượng. Xe có 4 tùy chọn màu: Xanh đậm mờ, tím, đen và bạc, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Ưu điểm của Yamaha Jog One là khả năng di chuyển linh hoạt

Ưu điểm của Yamaha Jog One là khả năng di chuyển linh hoạt, dễ điều khiển nhờ có kích thước tương đối nhỏ gọn. Cụ thể thì mẫu xe tay ga mới này có trục cơ sở 1.205 mm và các chiều dài x rộng x cao lầm lượt ở mức tương ứng là 1.740 x 675 x 1.090 (mm). Kích thước của Yamaha Jog One thậm chí còn nhỏ hơn Honda Vision, mẫu xe tay ga “bình dân” vẫn được người dùng ví von là “Tiểu SH”.

Jog One sở hữu khung xe được thiết kế dạng khung sườn đơn giản, giúp chiếc xe đạt trọng lượng khá nhẹ, chỉ 95kg. Chiều cao yên xe được đặt ở mức 735mm, tạo sự cân bằng tốt giữa khoảng cách đặt chân và sự thoải mái khi lái. Khả năng điều khiển dễ dàng sẽ mang lại sự an tâm tuyệt vời cho những người đi làm hoặc đi học, cũng như những người mới làm quen với xe máy. Hệ thống phanh được trang bị công nghệ "UBS (Hệ thống phanh kết hợp)", sẽ phân bổ lực phanh đều cho bánh trước khi tác động lên bánh sau.





Một điểm thu hút lớn khác của Yamaha Jog One là tính thực dụng cao.

Trái tim của chiếc xe Yamaha Jog One mới là động cơ Blue Core có dung tích thực tế 124cc, 4 thì, làm mát bằng không khí, trục cam kép (SOHC). Động cơ này cho ra công suất tối đa 4,8 mã lực tại 5.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 7,7 Nm tại 3.000 vòng/phút. Mặc dù không mạnh mẽ bằng Honda Vision, nhưng khối động cơ này lại được đánh giá cao ở ưu điểm là dễ điều khiển trong khu vực đô thị và khả năng tăng tốc êm ái. Hệ thống khởi động sử dụng "SMG (Smart Motor Generator)" kết hợp chức năng của mô-tơ khởi động và máy phát điện. Điều này giúp động cơ nhẹ hơn, nhỏ gọn hơn và khởi động êm hơn, tăng thêm sự thoải mái khi sử dụng hàng ngày.

Trái tim của chiếc xe Yamaha Jog One mới là động cơ Blue Core có dung tích thực tế 124cc

Một điểm thu hút lớn khác của Yamaha Jog One là tính thực dụng cao. Ngoài không gian để chân rộng rãi, Jog One còn có khoảng 21,3 lít không gian chứa đồ dưới yên xe. Ở phía trước, mẫu xe này cũng được trang bị hộc chứa đồ rộng rãi có thể đựng chai nước 600 ml và một móc treo đồ có thể gập lại, giúp việc mua sắm và đi lại hàng ngày trở nên vô cùng tiện lợi. Nhờ được tích hợp sẵn cổng USB, Yamaha Jog One cho phép người dùng có thể sạc lại điện thoại thông minh và các thiết bị khác.

Giá xe ga 125cc Yamaha Jog One

Mẫu xe tay ga nhỏ gọn mới này được phát triển dựa trên Jog 125 và có giá bán 259.600 yên (khoảng 37 triệu đồng tiền Việt). Thời điểm Yamaha Jog One chính thức được mở bán ra thị trường sẽ là vào ngày 19/3 năm nay.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.