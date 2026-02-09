Xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp cổ điển động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc

Dibao Rosa – mẫu xe điện hướng tới sự gọn nhẹ

Dibao Rosa – mẫu xe điện hướng tới sự gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành ổn định cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Không chạy theo xu hướng thiết kế hầm hố hay công nghệ phức tạp, Dibao Rosa chọn lối tiếp cận thực dụng nhỏ gọn, dễ lái, tiết kiệm điện và giá thành dễ tiếp cận. Chính điều này giúp mẫu xe nhanh chóng được nhiều người dùng trẻ quan tâm trong thời gian gần đây.

Điểm gây thiện cảm đầu tiên của Dibao Rosa nằm ở ngoại hình nhỏ nhắn, mềm mại nhưng không hề đơn điệu. Xe có kích thước tổng thể 1.740 x 720 x 1.060 mm, đủ gọn để xoay trở linh hoạt trong ngõ nhỏ, bãi gửi xe chật hẹp hay giờ cao điểm đông đúc.

Các đường nét bo tròn giúp tổng thể xe trở nên thân thiện, phù hợp với nhiều độ tuổi sử dụng. Dibao cũng khá tinh tế khi phối màu theo xu hướng trẻ trung, từ tông xanh lục nhẹ nhàng, trắng sữa phối đỏ nâu cho đến ghi bóng trung tính hay hồng khoai môn cá tính.

Dibao Rosa chọn lối tiếp cận thực dụng nhỏ gọn

Dù nhỏ gọn, Dibao Rosa vẫn cho khả năng chịu tải lên tới khoảng 130 kg đủ để chở thêm người phía sau hoặc mang theo balo, đồ dùng cá nhân mà không ảnh hưởng nhiều đến vận hành. Đây là điểm cộng đáng giá trong phân khúc xe điện phổ thông.

Ẩn bên trong thân hình nhỏ nhắn là khối động cơ điện công suất tối đa 1.400W – mức khá tốt so với nhiều mẫu xe điện cùng tầm giá. Nhờ đó, Dibao Rosa có thể đạt tốc độ thực tế khoảng 45–50 km/h, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi học, đi làm, đi chợ trong đô thị.

Nguồn điện cung cấp đến từ bộ ắc quy 60V (5 bình 12V – 23Ah), cho thời gian sạc đầy khoảng 12 tiếng. Sau mỗi lần sạc, xe có thể di chuyển trung bình từ 80 đến gần 100 km, tùy theo tải trọng và tốc độ vận hành. Với quãng đường này, người dùng chỉ cần sạc 2–3 lần mỗi tuần nếu di chuyển khoảng 15–20 km mỗi ngày là mức tiêu thụ rất tiết kiệm so với xe máy xăng.

Ở khía cạnh an toàn, Dibao Rosa được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ sau – cấu hình phổ biến nhưng hiệu quả trong phân khúc xe điện. Lực phanh đủ nhạy để xử lý tình huống bất ngờ trong môi trường giao thông đông đúc.

Hệ thống lốp không săm 3.00-10 giúp tăng độ bám đường, hạn chế trơn trượt khi gặp mưa hoặc mặt đường trơn. Kết hợp cùng trọng lượng xe khoảng 90 kg, Dibao Rosa mang lại cảm giác đầm vừa phải, không quá nhẹ gây chòng chành, cũng không nặng nề khi dắt xe.

Đáng chú ý, mẫu xe này sử dụng hệ thống đèn LED bi siêu sáng thay cho đèn halogen truyền thống. Ánh sáng trắng mạnh, lan rộng giúp người lái quan sát tốt hơn khi đi ban đêm, đồng thời tiết kiệm điện và có độ bền cao.

Dibao Rosa vẫn cho khả năng chịu tải lên tới khoảng 130 kg





Một trong những điểm khiến Dibao Rosa được ưa chuộng là tính thực tế cao. Cốp xe phía dưới yên đủ rộng để đựng balo, áo mưa, đồ cá nhân. Sàn để chân thoải mái, yên xe thấp vừa phải giúp người có chiều cao khiêm tốn vẫn dễ chống chân khi dừng đèn đỏ. Đây là lợi thế lớn so với nhiều mẫu xe điện kích thước lớn hơn trên thị trường.

Ngoài ra, xe còn được tích hợp các cơ chế bảo vệ điện áp như chống sụt áp và quá dòng, giúp tăng độ bền cho ắc quy và động cơ trong quá trình sử dụng lâu dài.

Giá xe máy điện Dibao Rosa

Với mức giá khoảng 18,99 triệu đồng, Dibao Rosa nằm đúng “vùng ngọt” của phân khúc xe điện phổ thông. So với xe máy xăng cùng tầm tiền, người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng và vận hành hằng tháng.

Xe máy điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.