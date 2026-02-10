Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa cận Tết Nguyên đán 2026

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 5 phường mới thuộc quận Đống Đa cũ

Tại thời điểm tháng 2/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất ở tại khu vực 5 phường mới tại quận Đống Đa cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.

Đơn cử có thể kể một lô đất rộng 207m2, mặt tiền 9m, sổ đỏ chính chủ tại phố Thái Hà, phường Đống Đa (tức phường Trung Liệt, quận Đống Đa cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 58 tỷ đồng, tương đương 280,19 triệu đồng/m2.

Mảnh đất rộng 66m2, mặt tiền 4m, nằm trên mặt ngõ rộng, ô tô có thể thông, sổ đỏ chính chủ tại đường Trường Chinh, Phường Kim Liên (tức phường Khương Thượng, quận Đống Đa cũ) hiện đang được rao bán với giá 19,5 tỷ đồng, tương đương 295,46 triệu đồng/m2.

Tại phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (tức phường Văn Chương, quận Đống Đa cũ), mảnh đất rộng 66m2, mặt tiền 4,5m hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 22,5 tỷ đồng, tương đương 340,91 triệu đồng/m2.

Mảnh đất rộng 104m2, mặt tiền 8m, tại đường Láng, phường Láng (tức phường Láng Thượng, quận Đống Đa cũ) hiện đang được rao bán với giá 68,5 tỷ đồng, tương đương 658,65 triệu đồng/m2.

Tại đường Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, lô đất rộng 360m2, mặt tiền 9,8m hiện đang được đăng tin rao bán với giá 125 tỷ đồng, tương đương 347,22 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 5 phường mới được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 150 đến gần 800 triệu đồng/m2. Một số mảnh đất nằm sâu trong ngõ hiện cũng đang được rao bán với giá trên 100 triệu đồng 1 mét vuông.

5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập

1.Phường Đống Đa

Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.

2.Phường Kim Liên

Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.

3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

4. Phường Láng

Sau sáp nhập, phường Láng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.

5. Phường Ô Chợ Dừa

Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.