Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau những ngày giảm sâu, với mức giao dịch quanh 83 đến hơn 93 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, giá bạc hôm nay có sự phục hồi rõ rệt khi Phú Quý mở phiên sáng nay với mức giá 144.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch vươn lên vùng 83,5 triệu đồng/kg.
Qua các nhịp điều chỉnh, tính đến chiều nay, giá giao dịch của thương hiệu này đã vươn lên vùng 83,8 triệu đồng/kg. Mức tăng tương ứng lên đến 3 triệu đồng/kg.
Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá mở phiên sáng nay ở vùng 110.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch từ 79 triệu đồng/kg vươn lên vùng 82,2 triệu đồng/kg. Đến chiều cùng ngày, giá của hệ thống này đã lên đến 82,6 triệu đồng/kg, mức tăng tương ứng khoảng 4 triệu đồng/kg.
Sacombank – SBJ cũng ghi nhận diễn biến tương tự, với giá bán ra vươn từ ngưỡng 92,7 triệu đồng/kg lên 93,1 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá bán ra của thương hiệu này lại lùi về vùng 91,6 triệu đồng/kg, tương đương 3,438 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay (theo giờ Việt Nam) hiện đang ở vùng 81,2 USD/oz.
Bất ngờ số tiền lãi nhận được gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 6 thángGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 7,3%/năm.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, khách đua chốt đơn trước tết thay vì Toyota Vios và Honda CityGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 2/2026, có thể sẽ ‘làm mưa làm gió’ trong phân khúc sedan cỡ B, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới sở hữu thiết kế đẹp át vía Honda Vision và LEAD, xe được mở bán với mức giá 36 triệu đồng.
SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, chi trả như xe hạng A có tạo sốt cuối năm?Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B Omoda C5 hybrid bất ngờ được hé lộ tại Việt Nam với loạt nâng cấp về trang bị và khung gầm, hướng tới nhóm SUV cỡ nhỏ định vị cao hơn phân khúc B.
Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm mạnh, SH 125 và SH 160 rẻ chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì Air Blade, SH ModeGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 hiện mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.
Hà Nội: Căn hộ chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, ‘điểm sáng’ cho người mua nhà tại 2 phường Tây Hồ và Phú ThượngGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại khu vực 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp .
Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh mạnhGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng mạnh ngay khi mở đầu phiên, vàng miếng SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn tăng tương đương.
Xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện thiết kế nhỏ gọn, giá chưa tới 19 triệu đồng, động cơ 1.400W và quãng đường di chuyển lên tới gần 100km/lần sạc.
Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Tây Hồ và Phú Thượng càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–10 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe ô tô Toyota đang vô cùng hấp dẫn khi áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz,..
Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý ở phân khúc dưới 20 triệu đồng nhờ thiết kế gọn nhẹ, động cơ tiết kiệm điện và khả năng di chuyển tới 90km/lần sạc.