Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, giá bạc hôm nay có sự phục hồi rõ rệt khi Phú Quý mở phiên sáng nay với mức giá 144.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch vươn lên vùng 83,5 triệu đồng/kg.

Qua các nhịp điều chỉnh, tính đến chiều nay, giá giao dịch của thương hiệu này đã vươn lên vùng 83,8 triệu đồng/kg. Mức tăng tương ứng lên đến 3 triệu đồng/kg.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá mở phiên sáng nay ở vùng 110.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch từ 79 triệu đồng/kg vươn lên vùng 82,2 triệu đồng/kg. Đến chiều cùng ngày, giá của hệ thống này đã lên đến 82,6 triệu đồng/kg, mức tăng tương ứng khoảng 4 triệu đồng/kg.

Sacombank – SBJ cũng ghi nhận diễn biến tương tự, với giá bán ra vươn từ ngưỡng 92,7 triệu đồng/kg lên 93,1 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá bán ra của thương hiệu này lại lùi về vùng 91,6 triệu đồng/kg, tương đương 3,438 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay (theo giờ Việt Nam) hiện đang ở vùng 81,2 USD/oz.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại thời điểm 14h07 phút.

Bảng giá bạc của Ancarat tại thời điểm 14h07 phút.

