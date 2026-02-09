Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg

Thứ hai, 14:41 09/02/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau những ngày giảm sâu, với mức giao dịch quanh 83 đến hơn 93 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận,  giá bạc hôm nay có sự phục hồi rõ rệt khi Phú Quý mở phiên sáng nay với mức giá 144.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch vươn lên vùng 83,5 triệu đồng/kg.

Qua các nhịp điều chỉnh, tính đến chiều nay, giá giao dịch của thương hiệu này đã vươn lên vùng 83,8 triệu đồng/kg. Mức tăng tương ứng lên đến 3 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá mở phiên sáng nay ở vùng 110.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch từ 79 triệu đồng/kg vươn lên vùng 82,2 triệu đồng/kg. Đến chiều cùng ngày, giá của hệ thống này đã lên đến 82,6 triệu đồng/kg, mức tăng tương ứng khoảng 4 triệu đồng/kg.

Sacombank – SBJ cũng ghi nhận diễn biến tương tự, với giá bán ra vươn từ ngưỡng 92,7 triệu đồng/kg lên 93,1 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá bán ra của thương hiệu này lại lùi về vùng 91,6 triệu đồng/kg, tương đương 3,438 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay (theo giờ Việt Nam) hiện đang ở vùng 81,2 USD/oz.

Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại thời điểm 14h07 phút.

Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của Ancarat tại thời điểm 14h07 phút.

Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay (theo giờ Việt Nam) hiện đang ở vùng 81,2 USD/oz.

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnhGiá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

GĐXH - Giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg nhưng chỉ sau vài giờ, giá bạc trong nước đã có dấu hiệu hồi phục khi giá giao dịch vươn lên vùng 74 triệu đồng/kg.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá bạc hôm nay (5/2): Thị trường trong nước rung lắc mạnh, Phú Quý, Ancarat cùng giảm đến 10 triệu đồng/kg chỉ trong vài giờ mở phiên

Giá bạc hôm nay (5/2): Thị trường trong nước rung lắc mạnh, Phú Quý, Ancarat cùng giảm đến 10 triệu đồng/kg chỉ trong vài giờ mở phiên

Giá bạc hôm nay (4/3): Thị trường trong nước vươn lên vùng 90 triệu đồng/kg, tiếp tục rung lắc mạnh

Giá bạc hôm nay (4/3): Thị trường trong nước vươn lên vùng 90 triệu đồng/kg, tiếp tục rung lắc mạnh

Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh

Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh

Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Bất ngờ số tiền lãi nhận được gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Bất ngờ số tiền lãi nhận được gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 7,3%/năm.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, khách đua chốt đơn trước tết thay vì Toyota Vios và Honda City

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, khách đua chốt đơn trước tết thay vì Toyota Vios và Honda City

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 2/2026, có thể sẽ ‘làm mưa làm gió’ trong phân khúc sedan cỡ B, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới sở hữu thiết kế đẹp át vía Honda Vision và LEAD, xe được mở bán với mức giá 36 triệu đồng.

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, chi trả như xe hạng A có tạo sốt cuối năm?

SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, chi trả như xe hạng A có tạo sốt cuối năm?

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B Omoda C5 hybrid bất ngờ được hé lộ tại Việt Nam với loạt nâng cấp về trang bị và khung gầm, hướng tới nhóm SUV cỡ nhỏ định vị cao hơn phân khúc B.

Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm mạnh, SH 125 và SH 160 rẻ chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì Air Blade, SH Mode

Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm mạnh, SH 125 và SH 160 rẻ chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì Air Blade, SH Mode

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 hiện mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.

Hà Nội: Căn hộ chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, ‘điểm sáng’ cho người mua nhà tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng

Hà Nội: Căn hộ chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, ‘điểm sáng’ cho người mua nhà tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại khu vực 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp .

Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh mạnh

Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh mạnh

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng mạnh ngay khi mở đầu phiên, vàng miếng SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn tăng tương đương.

Xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện thiết kế nhỏ gọn, giá chưa tới 19 triệu đồng, động cơ 1.400W và quãng đường di chuyển lên tới gần 100km/lần sạc.

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Tây Hồ và Phú Thượng càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–10 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe ô tô Toyota đang vô cùng hấp dẫn khi áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz,..

Xem nhiều

Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý ở phân khúc dưới 20 triệu đồng nhờ thiết kế gọn nhẹ, động cơ tiết kiệm điện và khả năng di chuyển tới 90km/lần sạc.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (9/2): Thị trường trong nước phục hồi rõ rệt, giá bán ra có thời điểm vượt 93 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top