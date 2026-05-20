Giá ngon, trang bị xịn, đi lại tiết kiệm: Công thức hút khách của VF MPV 7

"Full option" nhưng giá vẫn mềm trong phân khúc

Nhận định về mẫu MPV nhà VinFast, reviewer Tới Nguyễn (kênh OneShot Review) thẳng thắn cho rằng đây là mẫu xe 7 chỗ đáng mua ". "Thực sự rất ấn tượng với khả năng vận hành, thiết kế và trang bị của chiếc VF MPV 7 này. Xe quá phù hợp cho gia đình mà giá bán ở thời điểm hiện tại lại rất tốt", anh nói.

Nhận định này có cơ sở khi VinFast đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho người mua. Cụ thể, khách hàng sẽ được hưởng gói ưu đãi kép bao gồm mức hỗ trợ 6% giá xe từ chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" và nhận thêm 3% nếu lựa chọn chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Nhờ tổng mức hỗ trợ 9% và chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của VF MPV 7 được đưa về mức từ 745 triệu đồng. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể lựa chọn phương án mua trả góp "0 đồng trả trước" với lãi suất cố định 7%/năm trong suốt 3 năm đầu.

Dù sở hữu mức giá lăn bánh "mềm" bậc nhất phân khúc, VinFast VF MPV 7 lại tạo nên một "nghịch lý vui" trên thị trường khi sở hữu thông số vận hành và hàm lượng trang bị vượt trội.

"VF MPV 7 sử dụng khối động cơ công suất lên tới 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Đây là mẫu MPV dưới 800 triệu đồng có sức mạnh vận hành ấn tượng hàng đầu thị trường Việt Nam hiện tại", anh Tới Nguyễn nhận định.

Theo reviewer này, sức mạnh vượt trội của động cơ mang lại những trải nghiệm vận hành tích cực cho người dùng. Theo anh Tới Nguyễn, với VF MPV 7, mô-men xoắn tức thời của động cơ điện giúp xe phản hồi nhanh hơn, hỗ trợ người lái chủ động hơn khi vượt xe hoặc nhập làn. Không chỉ mạnh mẽ, động cơ điện còn giúp xe vận hành yên tĩnh, không có mùi khí thải trong quá trình di chuyển. Độ êm ái của động cơ điện giúp khoang xe dễ chịu hơn trong các hành trình dài, nhất là với gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ.

Bên cạnh sức mạnh vận hành, VF MPV 7 còn ghi điểm nhờ danh sách trang bị được đánh giá "full option" trong tầm giá, với loạt tiện ích như cảm biến lùi, camera lùi, màn hình giải trí cỡ lớn, HUD, điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM 2.5... Không gian cabin rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế sau đủ thoải mái cho 3 người lớn, cũng là lợi thế giúp mẫu MPV điện của VinFast tạo nên sức hút với các gia đình.

Miễn phí sạc 3 năm, chi phí sử dụng tạo khác biệt

Không dừng lại ở mức giá lăn bánh hấp dẫn, VF MPV 7 còn sở hữu lợi thế về chi phí vận hành siêu tiết kiệm, áp đảo hoàn toàn các đối thủ nhờ chính sách miễn phí sạc pin kéo dài đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần sạc/tháng) cho chủ xe.

Chuyên gia ô tô Chu Hữu Thọ nhận định, với nhu cầu sử dụng thông thường của các gia đình, số lượt sạc miễn phí hiện nay hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày. Ngay cả khi giai đoạn miễn phí sạc kết thúc, VF MPV 7 vẫn giữ lợi thế lớn vì tiền điện thấp hơn đáng kể.

Bên cạnh lợi thế về chi phí năng lượng, VF MPV 7 còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể ở khâu bảo dưỡng. Theo anh Thọ, chu kỳ bảo dưỡng của xe điện hiện đã được kéo dài lên tới 15.000 km.

"Trong bối cảnh giá xăng dầu thị trường liên tục biến động, một chiếc xe sở hữu chi phí mua cạnh tranh, chi phí nuôi siêu hấp dẫn lại được miễn phí sạc 3 năm rõ ràng đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh quá lớn", chuyên gia Chu Hữu Thọ nhấn mạnh.

VinGroup