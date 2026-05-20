Xe ga 125cc của Honda giá 46 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế khỏe khoắn ấn tượng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda vừa chính thức về Việt Nam với thiết kế thể thao hơn cả Air Blade, giá bán hấp dẫn chỉ 46 triệu đồng.
Xe ga 125cc của Honda về đại lý Việt thiết kế chất, trang bị sánh ngang SH Mode
Cách đây không lâu, PT Astra Honda Motor (AHM) đã ra mắt thế hệ mới nhất của mẫu xe tay ga chủ lực Honda Vario 125 với nhiều nâng cấp toàn diện, đồng thời bổ sung phiên bản mới mang phong cách Street style.
Về thiết kế, cụm đèn trước, đèn hậu và đèn xi-nhan của Vario Street 125 đều được làm mới hoàn toàn với phong cách thể thao và hiện đại hơn. Đèn pha vẫn giữ thiết kế chữ V đặc trưng nhưng nay sử dụng công nghệ LED mới nhất, cho khả năng chiếu sáng rộng và xa hơn khi di chuyển ban đêm.
Phiên bản Street là lựa chọn mới đáng chú ý của Honda Vario 125. Phiên bản này mang phong cách đường phố với cá tính mạnh mẽ, giàu biểu cảm và năng động. Điểm đặc trưng nằm ở ghi đông trần (naked handlebar) cùng bảng đồng hồ tách rời, kết hợp với màu mâm nổi bật, phù hợp với giới trẻ muốn tạo dấu ấn khác biệt.
Nhằm tăng sự tiện nghi và tính thực dụng cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, Honda Vario Street 125 mới được trang bị các tính năng hiện đại như cổng sạc USB Type-C tiện lợi để sạc thiết bị khi di chuyển. Hộc chứa đồ phía trước cũng được mở rộng, giúp mang theo các vật dụng cần thiết dễ dàng hơn. Hai tính năng này đáp ứng nhu cầu của giới trẻ năng động, luôn muốn sự tiện lợi trong mỗi chuyến đi.
Được trang bị động cơ 125cc làm mát bằng dung dịch cùng công nghệ eSP, Honda Vario Street 125 mang lại sự cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt và mức tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc. Mẫu xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu lên đến 51,7 km/lít.
Honda Vario Street 125 còn có cốp chứa đồ dung tích 18 lít, đủ rộng để chứa mũ bảo hiểm và phục vụ các nhu cầu hằng ngày. Xe cũng có móc treo tiện dụng giúp người lái mang theo nhiều vật dụng an toàn và linh hoạt hơn. Bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn hiển thị nhiều thông tin quan trọng như tốc độ, quãng đường, mức nhiên liệu, đồng hồ điện tử, điện áp ắc quy, nhắc thay dầu, trip meter, cùng chỉ báo ISS và Honda Smart Key cho phiên bản CBS-ISS và Street.
Về độ thoải mái, Honda Vario Street 125 sử dụng lốp bản rộng với kích thước trước 90/80 và sau 100/80, kết hợp mâm thể thao linh hoạt cho việc di chuyển hằng ngày. Hệ thống phanh sử dụng đĩa Wavy Disc Brake cùng công nghệ Combi Brake System (CBS).
Giá xe ga 125cc Honda Vario Street 125
Theo ghi nhận, Honda Vario Street 125 2026 đã chính thức cập bến thị trường Việt Nam với mức giá cực hấp dẫn chỉ 46 triệu đồng.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
Tỷ giá USD hôm nay 20/5: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cả khối ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 33 phút trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 20/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV Kia Sonet rẻ ngang sedan hạng BGiá cả thị trường - 45 phút trước
GĐXH - Giá xe ô tô Kia như Soluto, Sonet, Seltos, Sportage, K3, K5, Carens, Sorento và Carnival, phủ từ hatchback, sedan đến SUV và MPV gia đình đang ưu đãi lớn lên tới 70 triệu đồng.
Giá bạc hôm nay 20/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ âm thầm đi theo chiều xuống bậc thangGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 20/5, sau nhịp phục hồi ngày hôm qua, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảm mạnh vùng 76 triệu đồng/kg.
Trài nghiệm xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam mạnh như xe xăng, sạc siêu tốc, pin rời, đi hơn 130 km/lần sạc khiến người dùng bất ngờGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây bất ngờ với cảm giác lái mạnh mẽ như xe xăng, pin Lithium đi hơn 130 km/lần sạc cùng khả năng tăng tốc rất "bốc" trong đô thị.
Những loại cá đắt đỏ nhất thế giới, có tiền cũng không dễ mua đượcGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH – Không phải cá hồi, đây là loại cá được mệnh danh là một trong những loại hải sản đắt đỏ nhất thế giới.
Trải nghiệm xe máy điện giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam đi 200km/lần sạc, động cơ 6.000kw, công nghệ ngập tràn, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với quãng đường 200 km/lần sạc, động cơ 6.000W mạnh mẽ, nhiều công nghệ thông minh.
Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Đồng Đô la Mỹ bất ngờ giảm, chỉ số DXY giảm về mức 99,09Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 19/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trong nước giao dịch ở mức 163,8 triệu đồng/lượng.
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng thiết kế thời trang, động cơ 2in1, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision có bán ở Việt NamGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá khoảng 36 triệu đồng, thiết kế trẻ trung, và nhiều tiện ích hiện đại.
Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Honda City 2026 nâng cấp với thiết kế đẹp long lanh, có cả bản hybrid tiết kiệm xăng, giá bán hấp dẫn chỉ từ 360 triệu đồng.
Sedan điện giá 210 triệu đồng đẹp long lanh, đi 660 km/lần sạc, đổi pin nhanh như xe máy điện, có LiDAR, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH đúng gu chị em thíchGiá cả thị trường
GĐXH - Sedan điện mức giá khởi điểm chỉ khoảng 210 triệu đồng, đi kèm tùy chọn công nghệ đổi pin nhanh thay vì sạc truyền thống.