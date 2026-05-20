Xe ga 125cc của Honda giá 46 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế khỏe khoắn ấn tượng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp tinh tế, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ như Vision được lòng chị em GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới của Yamaha vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 36 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Honda Vision.

Xe ga 125cc của Honda về đại lý Việt thiết kế chất, trang bị sánh ngang SH Mode

Honda Vario 125

Cách đây không lâu, PT Astra Honda Motor (AHM) đã ra mắt thế hệ mới nhất của mẫu xe tay ga chủ lực Honda Vario 125 với nhiều nâng cấp toàn diện, đồng thời bổ sung phiên bản mới mang phong cách Street style.

Về thiết kế, cụm đèn trước, đèn hậu và đèn xi-nhan của Vario Street 125 đều được làm mới hoàn toàn với phong cách thể thao và hiện đại hơn. Đèn pha vẫn giữ thiết kế chữ V đặc trưng nhưng nay sử dụng công nghệ LED mới nhất, cho khả năng chiếu sáng rộng và xa hơn khi di chuyển ban đêm.





Phiên bản Street là lựa chọn mới đáng chú ý của Honda Vario 125.

Phiên bản Street là lựa chọn mới đáng chú ý của Honda Vario 125. Phiên bản này mang phong cách đường phố với cá tính mạnh mẽ, giàu biểu cảm và năng động. Điểm đặc trưng nằm ở ghi đông trần (naked handlebar) cùng bảng đồng hồ tách rời, kết hợp với màu mâm nổi bật, phù hợp với giới trẻ muốn tạo dấu ấn khác biệt.

Honda Vario Street 125 mới được trang bị các tính năng hiện đại

Nhằm tăng sự tiện nghi và tính thực dụng cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, Honda Vario Street 125 mới được trang bị các tính năng hiện đại như cổng sạc USB Type-C tiện lợi để sạc thiết bị khi di chuyển. Hộc chứa đồ phía trước cũng được mở rộng, giúp mang theo các vật dụng cần thiết dễ dàng hơn. Hai tính năng này đáp ứng nhu cầu của giới trẻ năng động, luôn muốn sự tiện lợi trong mỗi chuyến đi.

Honda Vario Street 125 mang lại sự cân bằng

Được trang bị động cơ 125cc làm mát bằng dung dịch cùng công nghệ eSP, Honda Vario Street 125 mang lại sự cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt và mức tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc. Mẫu xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu lên đến 51,7 km/lít.





Honda Vario Street 125 còn có cốp chứa đồ dung tích 18 lít

Honda Vario Street 125 còn có cốp chứa đồ dung tích 18 lít, đủ rộng để chứa mũ bảo hiểm và phục vụ các nhu cầu hằng ngày. Xe cũng có móc treo tiện dụng giúp người lái mang theo nhiều vật dụng an toàn và linh hoạt hơn. Bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn hiển thị nhiều thông tin quan trọng như tốc độ, quãng đường, mức nhiên liệu, đồng hồ điện tử, điện áp ắc quy, nhắc thay dầu, trip meter, cùng chỉ báo ISS và Honda Smart Key cho phiên bản CBS-ISS và Street.





Honda Vario Street 125 sử dụng lốp bản rộng v

Về độ thoải mái, Honda Vario Street 125 sử dụng lốp bản rộng với kích thước trước 90/80 và sau 100/80, kết hợp mâm thể thao linh hoạt cho việc di chuyển hằng ngày. Hệ thống phanh sử dụng đĩa Wavy Disc Brake cùng công nghệ Combi Brake System (CBS).

Giá xe ga 125cc Honda Vario Street 125

Theo ghi nhận, Honda Vario Street 125 2026 đã chính thức cập bến thị trường Việt Nam với mức giá cực hấp dẫn chỉ 46 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.