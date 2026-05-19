Trải nghiệm xe máy điện giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam đi 200km/lần sạc, động cơ 6.000kw, công nghệ ngập tràn, rẻ chỉ ngang Vision

Xe máy điện ở Việt Nam đi 200km/lần sạc, động cơ 6.000kw, công nghệ ngập tràn

Xe điện Dat Bike Quantum S3

Trong bối cảnh xe điện đang dần trở thành phương tiện chính tại các đô thị lớn, Dat Bike Quantum S3 nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý khi phá vỡ nhiều giới hạn vốn có của xe máy điện truyền thống.

Điểm nổi bật nhất của mẫu xe này nằm ở khả năng vận hành. Xe được trang bị động cơ điện 3 pha công suất lên tới 6.000W, cho phép đạt tốc độ tối đa 90 km/h – con số hiếm thấy trong phân khúc xe điện phổ thông. Điều này giúp Quantum S3 không chỉ phù hợp di chuyển trong nội đô mà còn đủ khả năng chạy các cung đường dài hơn hoặc đường vành đai.

Cùng với đó, viên pin lithium dung lượng 4,3 kWh mang lại quãng đường tối đa lên tới 200 km cho mỗi lần sạc. Đây là mức hoạt động ngang ngửa nhiều mẫu xe máy xăng phổ thông, giúp người dùng giảm đáng kể tần suất sạc và xóa bỏ phần nào “nỗi lo hết pin” thường gặp.

Thời gian sạc cũng được tối ưu với hai tùy chọn: khoảng 5 giờ với bộ sạc tiêu chuẩn 900W hoặc chỉ 2,5 giờ nếu sử dụng sạc nhanh 1.800W. Cách tiếp cận này giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc nạp năng lượng, đặc biệt trong nhịp sống đô thị bận rộn.

Dat Bike Quantum S3 còn được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ vận hành





Không chỉ mạnh về thông số, Dat Bike Quantum S3 còn được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ vận hành, hướng đến trải nghiệm thực tế hằng ngày.

Các tính năng như Cruise Control (ga tự động) hay Hill Assist (hỗ trợ khởi hành ngang dốc) vốn thường thấy trên ô tô nay đã xuất hiện trên xe máy điện giúp việc di chuyển trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn. Ngoài ra, chế độ Reverse Mode (lùi xe) hỗ trợ xoay trở trong không gian hẹp – một điểm cộng lớn khi gửi xe tại bãi đông.

Hệ thống phanh cũng được đầu tư với phanh đĩa thủy lực trước – sau, trong đó đĩa trước kích thước lớn 245 mm giúp tăng hiệu quả hãm tốc. Kết hợp cùng phanh tái sinh, xe có thể tận dụng năng lượng khi giảm tốc để sạc lại pin góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng.

Dat Bike Quantum S3 theo đuổi phong cách thiết kế thể thao nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng.

Một yếu tố đáng chú ý khác là khả năng chống nước IP67 ở các bộ phận quan trọng. Điều này giúp xe vận hành ổn định trong điều kiện mưa hoặc đường ngập nhẹ – yếu tố quan trọng tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, xe còn tích hợp hệ thống chống trộm, đồng hồ kỹ thuật số có khả năng kết nối smartphone mang lại trải nghiệm hiện đại và tăng tính an toàn cho người dùng.

Về tổng thể, Dat Bike Quantum S3 theo đuổi phong cách thiết kế thể thao nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng.

Xe có kích thước 2010 x 710 x 1110 mm, chiều cao yên 760 mm – phù hợp với đa số người dùng Việt. Trọng lượng 130 kg kết hợp hệ khung chắc chắn giúp xe đầm hơn khi chạy ở tốc độ cao.

Hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ cùng thiết kế nhiều màu sắc

Bánh xe 16 inch với lốp không săm Casumina mang lại khả năng bám đường tốt, trong khi hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu phía trước và lò xo trụ giảm chấn thủy lực phía sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều loại địa hình.





Bánh xe 16 inch với lốp không săm Casumina

Không gian sử dụng cũng được chú trọng với sàn để chân rộng, cốp chứa đồ lớn và hốc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng mang lại giá trị sử dụng cao trong đời sống hằng ngày.

Hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ cùng thiết kế nhiều màu sắc như đen, trắng, xám, cam, xanh dương giúp mẫu xe này tiếp cận tốt hơn với nhóm khách hàng trẻ.

Giá xe máy điện Dat Bike Quantum S3

Với mức giá niêm yết 34,9 triệu đồng, Dat Bike Quantum S3 đang nằm trong nhóm xe máy điện tầm trung – cao cấp tại Việt Nam.

So với mặt bằng chung, mức giá này không quá thấp, nhưng đổi lại người dùng nhận được một mẫu xe có hiệu năng mạnh, quãng đường dài và nhiều công nghệ hỗ trợ. Đây là yếu tố giúp Quantum S3 trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện mà không phải đánh đổi quá nhiều về trải nghiệm.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và xu hướng “xanh hóa” giao thông ngày càng rõ rệt, những mẫu xe như Quantum S3 cho thấy xe điện không còn là phương tiện “thay thế” mà đang dần trở thành lựa chọn chính của người dùng đô thị.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.