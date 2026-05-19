Những loại cá đắt đỏ nhất thế giới, có tiền cũng không dễ mua được
GĐXH – Không phải cá hồi, đây là loại cá được mệnh danh là một trong những loại hải sản đắt đỏ nhất thế giới.
Cá hồi là thực phẩm siêu dinh dưỡng nhưng không phải loại cá đắt đỏ nhất hiện nay
Hiện nay, trên thị trường, cá hồi là loại thực phẩm siêu dinh dưỡng, nguồn hàng cũng tương đối dồi dào, không hề khó tìm kiếm, tuy nhiên giá bán của loại thực phẩm này luôn trong top cao.
Cụ thể, khảo sát tại nhiều siêu thị hiện nay, cá hồi phi lê tươi đang có giá khoảng 450.000 - 600.000 đồng/kg. Cá hồi nguyên con có giá khoảng 320.000đ - 450.000 đồng/kg. Đầu cá hồi có giá rẻ hơn từ 50.000 - 80.000 đồng/kg. Lườn cá hồi có giá dao động từ 130.000đ/kg. Sashimi cá hồi đóng khay thường có giá từ 158.000 - 395.000 đồng/500g. Tuy nhiên giá bán có thể thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và địa điểm mua hàng.
Xưa nay, nhiều người thường nghĩ, cá hồi là loại cá có đắt đỏ, tuy nhiên có những loại cá còn có giá gấp 10 lần cá hồi. Đó là cá ngừ vây xanh.
Cá ngừ vây xanh, một trong những loại cá đắt đỏ nhất thế giới
Tại Việt Nam trong năm 2026, cá ngừ vây xanh (Bluefin Tuna) chủ yếu được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản hoặc châu Mỹ. Giá bán dao động từ 3.500.000 VNĐ đến 5.900.000 VNĐ/kg tuỳ thuộc vào từng bộ phận của cá. Trong đó phần ngon nhất thường được nhắc đến là thịt bụng cá ngừ, nơi có nhiều vân mỡ đan xen hiện đang có giá bán từ 4,7 -5,9 triệu đồng/kg, tức khoảng 593.000 VNĐ/100g. Thịt lườn cá là phần thịt giữa bụng và lưng, béo vừa phải hiện đang có giá khoảng 4,5 – 4,9 triệu đồng/kg. Phần thịt thăn cá, tức thịt nạc đỏ, ít mỡ hiện đang có giá khoảng 3,5 triệu đồng/kg.
Cá ngừ vây xanh là một trong những loại cá có giá đắt nhất thế giới. Đây là loài cá có nguồn gốc từ các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cá ngừ vây xanh thuộc họ cá thu ngừ Scombridae, bao gồm các loài phổ biến như cá trích, cá bạc má, cá ngừ vằn. Loài cá này được tìm thấy ở tất cả các đại dương trên thế giới và có tính di cư cao. Cá ngừ vây xanh là loài săn mồi hàng đầu ở đại dương, có thể dài tới ba mét và nặng gần 700 kg. Chúng được đánh giá cao nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng. Loài cá này cung cấp lượng protein và axit béo omega-3 dồi dào, cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin A, vitamin C, sắt, canxi. Một khẩu phần cá ngừ vây xanh có thể cung cấp tới 80% lượng protein khuyến nghị hằng ngày. Theo các chuyên gia, hàm lượng axit béo omega-3 trong cá ngừ vây xanh rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch và có thể giúp giảm cholesterol.
Cá ngừ vây xanh được xếp vào nhóm những loài cá đắt nhất thế giới. Trước hết, loài cá này được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, trở thành món ăn yêu thích của những người đam mê hải sản.
Bên cạnh nhu cầu cao, việc đánh bắt vượt quá mức cho phép đã khiến nguồn cung cá ngừ vây xanh trở nên hạn chế. Vì vậy, thị trường truyền thống Nhật Bản tiêu thụ cá ngừ vây xanh đã đẩy giá lên rất cao, với một số loại cá chất lượng tốt nhất được bán với giá hàng chục nghìn USD tại các cuộc đấu giá.
Trải nghiệm xe máy điện giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam đi 200km/lần sạc, động cơ 6.000kw, công nghệ ngập tràn, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với quãng đường 200 km/lần sạc, động cơ 6.000W mạnh mẽ, nhiều công nghệ thông minh.
Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Đồng Đô la Mỹ bất ngờ giảm, chỉ số DXY giảm về mức 99,09Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 19/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trong nước giao dịch ở mức 163,8 triệu đồng/lượng.
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng thiết kế thời trang, động cơ 2in1, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision có bán ở Việt NamGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá khoảng 36 triệu đồng, thiết kế trẻ trung, và nhiều tiện ích hiện đại.
Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Honda City 2026 nâng cấp với thiết kế đẹp long lanh, có cả bản hybrid tiết kiệm xăng, giá bán hấp dẫn chỉ từ 360 triệu đồng.
Giá bạc hôm nay 19/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi sau đà giảm, người mua phấn khởi ra mặtGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 19/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng tăng trở lại, giá bán ghi nhận quanh vùng 79 triệu đồng/kg.
Sedan điện giá 210 triệu đồng đẹp long lanh, đi 660 km/lần sạc, đổi pin nhanh như xe máy điện, có LiDAR, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH đúng gu chị em thíchGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Sedan điện mức giá khởi điểm chỉ khoảng 210 triệu đồng, đi kèm tùy chọn công nghệ đổi pin nhanh thay vì sạc truyền thống.
Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi độngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà phố thương mại trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh, khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2026.
SUV hạng C giá 375 triệu đồng cùng đẳng cấp Mazda CX-5, động cơ 1.5L tăng áp, rẻ ngang Kia Morning hợp sử dụng cho cả gia đìnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng C Geely Boyue 10th Anniversary Champion Edition giá hơn 370 triệu đồng, sở hữu động cơ tăng áp 181 mã lực cùng nhiều công nghệ hiện đại, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.
Tầm giá 17 triệu đồng: Chọn iPhone 15 hay iPhone 17e?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Chọn iPhone 15 hay iPhone 17e trong cùng tầm giá 17 triệu đồng là băn khoăn của nhiều người tiêu dùng.
Sedan điện giá 210 triệu đồng đẹp long lanh, đi 660 km/lần sạc, đổi pin nhanh như xe máy điện, có LiDAR, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH đúng gu chị em thíchGiá cả thị trường
GĐXH - Sedan điện mức giá khởi điểm chỉ khoảng 210 triệu đồng, đi kèm tùy chọn công nghệ đổi pin nhanh thay vì sạc truyền thống.