Những loại cá đắt đỏ nhất thế giới, có tiền cũng không dễ mua được

Cá hồi là thực phẩm siêu dinh dưỡng nhưng không phải loại cá đắt đỏ nhất hiện nay

Hiện nay, trên thị trường, cá hồi là loại thực phẩm siêu dinh dưỡng, nguồn hàng cũng tương đối dồi dào, không hề khó tìm kiếm, tuy nhiên giá bán của loại thực phẩm này luôn trong top cao.

Cụ thể, khảo sát tại nhiều siêu thị hiện nay, cá hồi phi lê tươi đang có giá khoảng 450.000 - 600.000 đồng/kg. Cá hồi nguyên con có giá khoảng 320.000đ - 450.000 đồng/kg. Đầu cá hồi có giá rẻ hơn từ 50.000 - 80.000 đồng/kg. Lườn cá hồi có giá dao động từ 130.000đ/kg. Sashimi cá hồi đóng khay thường có giá từ 158.000 - 395.000 đồng/500g. Tuy nhiên giá bán có thể thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và địa điểm mua hàng.

Xưa nay, nhiều người thường nghĩ, cá hồi là loại cá có đắt đỏ, tuy nhiên có những loại cá còn có giá gấp 10 lần cá hồi. Đó là cá ngừ vây xanh.

Cá ngừ vây xanh, một trong những loại cá đắt đỏ nhất thế giới

Tại Việt Nam trong năm 2026, cá ngừ vây xanh (Bluefin Tuna) chủ yếu được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản hoặc châu Mỹ. Giá bán dao động từ 3.500.000 VNĐ đến 5.900.000 VNĐ/kg tuỳ thuộc vào từng bộ phận của cá. Trong đó phần ngon nhất thường được nhắc đến là thịt bụng cá ngừ, nơi có nhiều vân mỡ đan xen hiện đang có giá bán từ 4,7 -5,9 triệu đồng/kg, tức khoảng 593.000 VNĐ/100g. Thịt lườn cá là phần thịt giữa bụng và lưng, béo vừa phải hiện đang có giá khoảng 4,5 – 4,9 triệu đồng/kg. Phần thịt thăn cá, tức thịt nạc đỏ, ít mỡ hiện đang có giá khoảng 3,5 triệu đồng/kg.

Cá ngừ vây xanh là một trong những loại cá có giá đắt nhất thế giới. Đây là loài cá có nguồn gốc từ các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cá ngừ vây xanh thuộc họ cá thu ngừ Scombridae, bao gồm các loài phổ biến như cá trích, cá bạc má, cá ngừ vằn. Loài cá này được tìm thấy ở tất cả các đại dương trên thế giới và có tính di cư cao. Cá ngừ vây xanh là loài săn mồi hàng đầu ở đại dương, có thể dài tới ba mét và nặng gần 700 kg. Chúng được đánh giá cao nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng. Loài cá này cung cấp lượng protein và axit béo omega-3 dồi dào, cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin A, vitamin C, sắt, canxi. Một khẩu phần cá ngừ vây xanh có thể cung cấp tới 80% lượng protein khuyến nghị hằng ngày. Theo các chuyên gia, hàm lượng axit béo omega-3 trong cá ngừ vây xanh rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch và có thể giúp giảm cholesterol.

Cá ngừ vây xanh được xếp vào nhóm những loài cá đắt nhất thế giới. Trước hết, loài cá này được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, trở thành món ăn yêu thích của những người đam mê hải sản.

Bên cạnh nhu cầu cao, việc đánh bắt vượt quá mức cho phép đã khiến nguồn cung cá ngừ vây xanh trở nên hạn chế. Vì vậy, thị trường truyền thống Nhật Bản tiêu thụ cá ngừ vây xanh đã đẩy giá lên rất cao, với một số loại cá chất lượng tốt nhất được bán với giá hàng chục nghìn USD tại các cuộc đấu giá.

