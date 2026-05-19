Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúc

Honda City 2026 đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda ở Ấn Độ đang chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cho mẫu sedan Honda City.

Những hình ảnh gián điệp mới nhất được ghi lại đã hé lộ thiết kế phần đầu và đuôi xe của Honda City facelift sắp ra mắt. Chúng ta cũng có thể thấy rõ dải đèn chiếu sáng đặc trưng trong các bức ảnh này.

Honda City đã bắt đầu xuất hiện tại đại lý

Trước thềm ra mắt chính thức, các xe Honda City đã bắt đầu xuất hiện tại đại lý, đúng như các bức ảnh mới nhất cho thấy. Các bức ảnh có vẻ được chụp vào buổi tối nên có thể nhìn rõ hệ thống đèn mới. Đèn LED DRL được tích hợp trong cụm đèn pha, vẫn giữ vị trí truyền thống. Cụm đèn pha dường như sử dụng projector với dải DRL LED đặt phía trên.

Dáng xe của City vẫn được giữ nguyên

Các dải DRL này được nối với nhau bằng một thanh đèn ở giữa, khéo léo ẩn trong lưới tản nhiệt mới. Cản trước cũng được thiết kế lại và trông thể thao hơn đáng kể. Những chiếc xe trong ảnh dường như không có đèn sương mù. Ở chính giữa đầu xe là camera trước.

Nhìn từ bên hông, có thể thấy dáng xe của City vẫn được giữ nguyên — điều này không hề tệ vì thế hệ thứ 5 của City vốn luôn được đánh giá là sang trọng và hấp dẫn. Bộ mâm mới được sơn màu đen, tăng thêm vẻ thể thao cho xe. Kích thước mâm 16 inch nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

Đây cũng là lần đầu tiên phần đuôi của Honda City facelift được nhìn thấy rõ ràng. Cụm đèn hậu dường như vẫn giữ thiết kế cũ nhưng có thể được làm tối màu để tăng vẻ thể thao. Xe còn có cánh gió nổi bật hơn và trông như được thiết kế liền khối thay vì gắn thêm. Các chi tiết hình chữ C trên cản sau của City hiện tại đã được thay bằng thiết kế thể thao hơn.

Bên trong cabin, Honda City nhiều khả năng sẽ được trang bị màn hình giải trí mới lớn hơn loại 8 inch hiện tại. Màn hình này nhô lên khỏi bảng táp-lô, cho thấy nó có thể có thiết kế vuông hoặc dạng dọc. Xe dự kiến hỗ trợ kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay cùng hệ thống âm thanh cao cấp.

Honda City nhiều khả năng sẽ được trang bị màn hình giải trí mới

Các chi tiết như vô-lăng cũ, tông màu Đen và Be trên bảng táp-lô và tapi cửa, hệ thống đèn viền nội thất cùng ghế bọc màu Be cũng xuất hiện trong ảnh chụp thử nghiệm. Honda nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L 4 xi-lanh, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Ngoài ra còn có phiên bản hybrid mạnh mẽ (City e:HEV) với mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 27,1 km/lít.

Mẫu sedan nâng cấp này cũng sẽ được trang bị hệ thống camera 360 độ, được xác nhận nhờ nút bấm camera chuyên dụng xuất hiện gần vô-lăng trong cabin. Ghế trước làm mát cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện, giúp tăng thêm tính cao cấp cho Honda City.

Giá Honda City 2026

Giá của Honda City tại Ấn Độ được phía đại lý hé lộ bắt đầu khoảng 12–12,5 lakh Rupee (khoảng 360–375 triệu VNĐ) cho bản tiêu chuẩn. Các phiên bản cao cấp và hybrid có thể lên tới khoảng 19–20 lakh Rupee (khoảng 570–600 triệu VNĐ).

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



