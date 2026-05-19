Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trong nước giao dịch ở mức 163,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h25, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 161,3-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 161,3-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 160,8-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h25, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 160,8-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 160,8-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 160,6-163,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 đến 4 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Giá vàng hôm nay thế giới
Đến 10h36, giá vàng thế giới lại quay đầu giảm mạnh về mức 4.548 USD/ounce.
Sáng ngày 19/5, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 4.583 USD/ounce.
Lúc 21h30 ngày 18/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.558 USD/ounce, tăng 17 USD. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.574 USD/ounce.
Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu giờ tại Mỹ. Đà phục hồi của kim loại quý vẫn bị hạn chế khi giá dầu tăng kéo kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Cùng với đó là căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển Hormuz.
