Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng thiết kế thời trang, động cơ 2in1, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision có bán ở Việt Nam

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Xe ga 125cc thiết kế thời trang, động cơ 2in1, trang bị sánh ngang SH Mode

Xe ga Yamaha Fazzio Lite Hybrid 2026

Yamaha vừa tiếp tục mở rộng dòng scooter đô thị của mình bằng việc giới thiệu Yamaha Fazzio Lite Hybrid 2026 tại thị trường Thái Lan.

Mẫu xe này nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn so với phiên bản tiêu chuẩn nhưng vẫn giữ lại phần lớn các trang bị quan trọng.

Không chỉ hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thời trang, Fazzio Lite Hybrid còn được Yamaha định vị là mẫu scooter đô thị thực dụng dành cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Yamaha Fazzio Lite Hybrid 2026 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế bo tròn mềm mại vốn là điểm nhận diện đặc trưng của dòng Fazzio.

So với nhiều mẫu xe ga phổ thông hiện nay, mẫu scooter này mang phong cách trẻ trung và có phần hiện đại hơn nhờ cách phối màu cùng các đường nét thân xe tối giản.

Theo ghi nhận tại Thái Lan, Fazzio Lite Hybrid mới hiện được phân phối với ba tùy chọn màu gồm Xanh lá, Đen và Hồng mờ.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt khoảng 1.820 x 685 x 1.125 mm. Chiều dài cơ sở 1.280 mm cùng chiều cao yên khoảng 750 mm giúp mẫu xe phù hợp với thể trạng của phần lớn người dùng châu Á.

Trong khi đó, trọng lượng khoảng 95 kg giúp Fazzio Lite Hybrid trở nên khá linh hoạt khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Yamaha vẫn trang bị cho mẫu scooter này hệ thống đèn LED hai tầng hiện đại.

Đèn xi nhan và đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED nhằm tăng khả năng nhận diện khi vận hành vào ban đêm. Ngoài ra, xe còn sở hữu màn hình LCD hiển thị rõ nét các thông tin vận hành cơ bản.

Dù là phiên bản “Lite” có giá dễ tiếp cận hơn, Yamaha Fazzio mới vẫn duy trì khá đầy đủ các yếu tố thời trang và tiện dụng – yếu tố đang ngày càng được người dùng trẻ quan tâm trong phân khúc xe ga đô thị.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Yamaha Fazzio Lite Hybrid 2026 nằm ở loạt trang bị tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Dù đã cắt giảm hệ thống kết nối Y-Connect nhằm tối ưu giá bán, mẫu xe này vẫn giữ lại hầu hết các tính năng quan trọng của dòng Fazzio tiêu chuẩn.

Xe được trang bị khóa thông minh Smart Key cùng tính năng One Push Start giúp thao tác khởi động trở nên tiện lợi hơn.

Ngoài ra, hệ thống dừng động cơ tạm thời Idling Stop tiếp tục xuất hiện nhằm hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu khi dừng đèn đỏ hoặc di chuyển trong đô thị đông đúc.

Yamaha cũng tích hợp cổng sạc USB trong hộc chứa đồ phía trước nhằm phục vụ nhu cầu sạc điện thoại và thiết bị di động.

Đây là trang bị ngày càng phổ biến trên nhiều mẫu scooter đô thị hiện nay khi người dùng thường xuyên sử dụng smartphone trong quá trình di chuyển.

Một điểm cộng khác của Fazzio Lite Hybrid nằm ở không gian chứa đồ. Xe sở hữu cốp dung tích khoảng 17,8 lít – đủ để chứa nhiều vật dụng cá nhân phục vụ nhu cầu đi làm hoặc đi học hàng ngày.

Về vận hành, Yamaha Fazzio Lite Hybrid 2026 sử dụng động cơ BlueCore dung tích 125cc.

Khối động cơ này cho công suất tối đa khoảng 8,3 mã lực tại 6.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại khoảng 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Đây là cấu hình quen thuộc trên nhiều mẫu scooter phổ thông của Yamaha với ưu điểm vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Xe sử dụng hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước kết hợp giảm xóc lò xo phía sau nhằm tăng sự êm ái khi di chuyển trong đô thị.

Fazzio Lite Hybrid lăn bánh trên bộ vành đúc 12 inch cùng lốp kích thước 110/70-12 cho cả bánh trước và bánh sau.

Về an toàn, xe sử dụng phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống phía sau – cấu hình phổ biến trong phân khúc scooter 125cc đô thị hiện nay.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fazzio Lite Hybrid 2026

Tại Thái Lan, Yamaha Fazzio Lite Hybrid 2026 có giá bán khoảng 49.900 Baht (tương đương khoảng 36 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt). Mức giá này giúp mẫu scooter của Yamaha cạnh tranh trực tiếp với nhiều dòng xe ga phổ thông trong khu vực.

Yamaha Fazzio Lite Hybrid 2026 bản nhập khẩu từ Indonesia đã có mặt tại Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân vào tháng 5/2026, với mức giá bán lẻ khoảng 35,5 - 35,9 triệu đồng. Đây là dòng xe ga 125cc thời trang, nổi bật với động cơ hybrid tiết kiệm xăng và kiểu dáng Modern-Retro.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm tới thiết kế cá tính và trải nghiệm sử dụng hàng ngày, Yamaha Fazzio Lite Hybrid đang cho thấy xu hướng mới của phân khúc scooter đô thị: tối ưu sự thực dụng nhưng vẫn giữ được phong cách thời trang và công nghệ hiện đại.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.