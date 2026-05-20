Giá bạc hôm nay 20/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ âm thầm đi theo chiều xuống bậc thang
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 20/5, sau nhịp phục hồi ngày hôm qua, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảm mạnh vùng 76 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 20/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay lại bất ngờ giảm mạnh sau đà tăng ngày hôm qua, trong khi giá bán sáng qua phục hồi lên vùng 79,173 triệu đồng/kg, tương đương 2,969 triệu đồng/lượng thì giá bán mở sáng nay điều chỉnh giảm liên tục, tại thời điểm 9h34 phút giá bạc sụt giảm về vùng 75,973 triệu đồng/kg, tương đương 2,849 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Giá bạc tại hệ thống Ancarat cũng giảm mạnh so với ngày hôm qua, giá bán ra tại thời điểm 9h35 phút sáng ngày hôm nay 20/5 đã giảm xuống vùng 75,973 triệu đồng/kg, tương đương 2,844 triệu đồng/lượng. Tức giảm hơn 3 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (79,120 triệu đồng/kg, tương đương 2,967 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh so với ngày hôm qua, bảng giá niêm yết lúc 9h40 phút ngày 20/5, đã giảm xuống vùng 76,640 triệu đồng/kg, tương đương 2,874 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang phục hồi ở vùng 79,120 triệu đồng/kg, tương đương 2,967 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Không nằm ngoài xu hướng, đà giảm sau nhịp phục hồi cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra lúc 9h40 phút sáng nay đang được niêm yết ở mức 2,856 triệu đồng/lượng và khoảng 14,280 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua còn đang ở vùng 2,969 triệu đồng/lượng và khoảng 18,845 triệu đồng/5 lượng.
Những ngày qua, tại thị trường trong nước giá bạc có sự biến động mạnh, tăng giảm liên tục, khó nắm bắt.
Giá bạc thế giới hôm nay
Giá bạc trên thị trường quốc tế cũng có xu hướng giảm, trong khi giá bán hôm qua đã phục hồi về vùng 76-77 USD/ounce, thì lại bất ngờ giảm xuống ngưỡng 74-75 trong phiên giao dịch mới nhất.
Chỉ trong hơn tuần, giá bạc thế giới liên tục có sự biến động, sau khi lập đỉnh 86-87 USD/ounce, giá bạc tụt mạnh xuống vùng 74 - 75 USD/ounce, rồi lại phục hồi về vùng 76-77 USD/ounce và chỉ sau đó một ngày lại quay đầu giảm về vùng 74-75 USD/ounce cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc thế giới. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.
