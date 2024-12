Giá nhà đất Hà Nội chững lại, rao bán giảm hàng trăm triệu đồng sau vài ngày

Chị T. Hường (Hà Nam) kể, nhiều tháng nay, gia đình chị chưa tìm mua được căn hộ chung cư tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) vì giá quá cao. Tuy nhiên, từ cuối tháng 11 đến nay, giá rao bán đã có dấu hiệu chững lại, thậm chí giảm từ 100-300 triệu đồng.

“Một dự án trên địa bàn phường Đại Kim, Hoàng Mai được tôi hỏi mua từ tháng 10, tuần trước môi giới báo lại chủ nhà cần tiền muốn bán gấp nên giảm hơn 200 triệu đồng. Hiện, gia đình tôi vẫn cân nhắc việc chờ thêm một thời gian nữa chờ giá giảm sâu hơn”, chị Hường chia sẻ.

Khảo sát trên một số trang rao bán bất động sản có thể thấy giá chung cư tháng 11, 12 ở Hà Nội bắt đầu có xu hướng giảm.

Như căn hộ ở một chung cư tại quận Nam Từ Liêm, hồi tháng 10 rao bán phổ biến khoảng gần 63 triệu đồng/m2 thì đến tháng 11 giảm xuống còn khoảng gần 61 triệu đồng/m2.

Hay một chung cư tại quận Long Biên, hiện giá rao bán dao động từ 50-60 triệu đồng/m2 trong khi thời điểm tháng 10 có giá trung bình 55-65 triệu đồng/m2.

Đà tăng giá chung cư Hà Nội chững lại, không còn tình trạng "sốt nóng". Ảnh: Nam Khánh

Không chỉ chung cư, nhà đất Hà Nội cũng có dấu hiệu hạ nhiệt. Vừa chốt xong giao dịch một lô đất tại huyện Thanh Oai, anh T. Công chia sẻ, cách đây 2 tháng lô đất được rao bán 74 triệu đồng/m2. Từ tháng 11 thấy giá đất trong khu vực giảm, tuần trước vợ chồng anh quay lại trả giá xuống 59 triệu đồng/m2 và đã hoàn thành giao dịch.

Anh Duy Đặng (Cầu Giấy, Hà Nội) kể, đầu tháng 12, anh đi xem một ngôi nhà trên địa bàn phường Yên Hoà. Theo chia sẻ của hàng xóm, hồi tháng 9, ngôi nhà được bán giá 5,4 tỷ đồng. Sau khi chủ mới sửa chữa làm thêm nội thất thì giá chào bán được đưa ra là 9,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 5 ngày, môi giới báo lại giá chủ nhà quyết định giảm 300 triệu đồng. Đến nay, giá tiếp tục hạ thêm 100 triệu đồng, xuống còn 9,4 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Đông (Hà Nội), gần 2 tháng qua, giá bất động sản tại Hà Nội đã có sự điều chỉnh, trong đó xu hướng giảm giá đang ngày càng phổ biến.

“Những căn hộ chung cư 2 phòng ngủ giá từ 3-4 tỷ vẫn luôn đắt khách nhưng nguồn hàng không nhiều. Chung cư 2 phòng ngủ có giá khoảng 5 tỷ đồng chiếm phần lớn trong giỏ hàng nhưng lại khó tìm khách do tầm giá này vượt xa bài toán tài chính của nhiều hộ gia đình. Sau thời gian tăng giá mạnh, gần đây, lượng giao dịch đã giảm đáng kể do khách ngừng tìm mua. Do không bán được, nhiều chủ nhà buộc phải hạ giá rao bán, dẫn đến giá một số khu vực đã có dấu hiệu giảm”, vị này nói.

Chung cư không còn “sốt nóng”

Nhìn nhận việc giảm thanh khoản chung cư Hà Nội, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property, cho rằng, thời gian qua, giá căn hộ chung cư chỉ nóng cục bộ tại Hà Nội do chênh lệch giữa cung và cầu. Đến nay, giá chung cư Hà Nội đã vượt đỉnh, khiến nhiều người tạm dừng kế hoạch mua nhà nên thanh khoản thời gian qua rất ít.

Chuyên gia kinh tế PGS. TS Đinh Trọng Thịnh nhìn nhận, 2024 là năm mà phân khúc chung cư Hà Nội chứng kiến sự tăng giá quá nhanh. Giá căn hộ tăng cả ở thị trường sơ cấp và thứ cấp, đến những dự án cũ cũng không ngoại lệ. Thời điểm sốt nóng, giá còn tăng theo ngày, theo tuần. Tuy nhiên, ông Thịnh cho rằng, thời gian tới đà tăng giá chung cư chững lại, thị trường có xu hướng ổn định hơn, không còn tình trạng "sốt nóng".

Đồng quan điểm, ông Toản dự đoán, giá chung cư sẽ khó tăng tiếp. Nhưng theo vị này, sẽ rất khó để giá chung cư giảm ngay.

Theo chuyên gia bất động sản, để hạ nhiệt giá nhà cần giải quyết được bài toán chênh lệch cung-cầu của thị trường. Thực tế cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội đang dần giải “cơn khát” thiếu hụt nguồn cung nhà ở.

Đặc biệt, thị trường nhà ở giá rẻ tại Hà Nội đang có những tín hiệu tích cực khi nhiều dự án nhà ở xã hội được khởi công, cấp phép sau một thời gian dài Thủ đô không có thêm dự án nhà xã hội nào triển khai thêm.

Mới đây, một dự án nhà ở xã hội với hơn 460 căn hộ tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh được khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026.

Đầu tháng này, một dự án nhà ở xã hội khác thuộc khu đô mới Hạ Đình (Thanh Trì) được triển khai thi công. Theo quy hoạch, khu nhà xã hội này sẽ có 440 căn hộ với tòa nhà cao 25 tầng. Công trình dự kiến thi công trong 30 tháng.

Trước đó, hồi cuối tháng 11, chung cư CT1 với gần 600 căn thuộc khu nhà xã hội tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên đã được cấp giấy phép xây dựng.