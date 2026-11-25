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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng

Thông tin trên Lao động, tính đến 10h14, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC và DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 128-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lần lượt giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5,5 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu còn lại niêm yết giá vàng miếng SJC thấp nhất ở ngưỡng 126-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đảo chiều giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Thông tin trên VTC News, theo dữ liệu Kitco, lúc 7h56 ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.556,10 USD/ounce mua vào và 3.558,10 USD/ounce bán ra.

Trên đồ thị Kitco, giá vàng ban đầu dao động quanh vùng 3.634 USD/ounce, sau đó giảm nhanh qua các mốc 3.600 USD và 3.570 USD/ounce. Đà bán kéo giá xuống thấp nhất 3.540 USD/ounce, thấp hơn khoảng 94 USD, tương đương 2,6%, so với vùng 3.634 USD/ounce.

Sau khi chạm đáy, giá vàng phục hồi khoảng 16 USD/ounce. Dù bảng giá tại thời điểm cập nhật hiển thị mức tăng nhẹ 1 USD/ounce, tương đương 0,03%, giá mua vào vẫn thấp hơn gần 78 USD/ounce so với vùng 3.634 USD/ounce trên đồ thị.