Giá vàng hôm nay 24/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji quay đầu giảm sau khi tăng
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn giảm mạnh trong thời điểm giá thế giới quay đầu.
Giá vàng hôm nay trong nước
Thông tin trên Lao động, tính đến 10h14, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC và DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.
Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 128-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lần lượt giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5,5 triệu đồng/lượng.
Các thương hiệu còn lại niêm yết giá vàng miếng SJC thấp nhất ở ngưỡng 126-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đảo chiều giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 6 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Thông tin trên VTC News, theo dữ liệu Kitco, lúc 7h56 ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.556,10 USD/ounce mua vào và 3.558,10 USD/ounce bán ra.
Trên đồ thị Kitco, giá vàng ban đầu dao động quanh vùng 3.634 USD/ounce, sau đó giảm nhanh qua các mốc 3.600 USD và 3.570 USD/ounce. Đà bán kéo giá xuống thấp nhất 3.540 USD/ounce, thấp hơn khoảng 94 USD, tương đương 2,6%, so với vùng 3.634 USD/ounce.
Sau khi chạm đáy, giá vàng phục hồi khoảng 16 USD/ounce. Dù bảng giá tại thời điểm cập nhật hiển thị mức tăng nhẹ 1 USD/ounce, tương đương 0,03%, giá mua vào vẫn thấp hơn gần 78 USD/ounce so với vùng 3.634 USD/ounce trên đồ thị.
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