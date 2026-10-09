Giá vàng hôm nay 9/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng mạnh trở lại

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng

Lúc 10h hôm nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 800.000 đồng một lượng ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay cũng đắt hơn 800.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 139,6-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tới 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều giao dịch so với cuối phiên hôm trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đầu phiên được niêm yết ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,6-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h11 ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.143 USD/ounce (mua vào) và 4.145 USD/ounce (bán ra), tăng 10,5 USD/ounce, tương đương 0,25% so với mức tham chiếu.

Trong phiên giao dịch ngày 8/10, giá vàng thế giới biến động mạnh. Kim loại quý mở đầu phiên quanh vùng 4.140 USD/ounce, sau đó liên tục chịu áp lực bán, có thời điểm giảm xuống sát 4.110 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 8/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.138 USD/ounce, tăng 23 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.158 USD/ounce.