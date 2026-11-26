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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay duy trì mức chốt hôm qua

Tính đến 9h00, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC và DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 129,1-134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 128,5-134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,9 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì vùng giá so với phiên đóng cửa trước đó. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,5-132,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay duy trì mức chốt hôm qua, được niêm yết ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Tính đến 9h15, giá vàng thế giới niêm yết ở quanh ngưỡng 3.583,1 USD/ounce, giảm 5,5 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 3h52 ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.575,6 USD/ounce (mua vào) và 3.577,6 USD/ounce (bán ra), tăng 21,4 USD/ounce, tương đương 0,6% so với mức tham chiếu.

Đáng chú ý, thị trường vàng thế giới trải qua phiên giao dịch đầy biến động. Áp lực bán mạnh có thời điểm đẩy giá kim loại quý xuống mức thấp nhất 3.426 USD/ounce.

Tuy nhiên, lực mua sau đó gia tăng mạnh, giúp giá vàng nhanh chóng đảo chiều, lần lượt vượt các ngưỡng 3.500 USD và 3.550 USD/ounce, trước khi chạm đỉnh 3.588 USD/ounce.

Chênh lệch giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên lên tới 162 USD/ounce, tương đương hơn 4,7% so với mức đáy.

Dù hạ nhiệt nhẹ sau khi chạm đỉnh, giá vàng thế giới tại thời điểm 3h52 vẫn cao hơn gần 150 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên. Diễn biến này cho thấy lực mua phục hồi mạnh sau đợt bán tháo.

Lúc 21h ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.480 USD/ounce, giảm 77 USD, tương đương 2,15% so với phiên trước. Vàng giao tháng 12 cũng lùi xuống 3.508 USD/ounce.