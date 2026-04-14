Giá vàng hôm nay 14/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng tăng trở lại trong hôm nay.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/4, lúc 8h28', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với kết phiên hôm qua.

Đến 9h ngày 14/4, giá vàng miếng SJC tăng tiếp 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua nhưng giữ nguyên ở chiều bán so với mức mở cửa hôm nay, niêm yết ở mức 170,5-173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 170,2-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và đứng im ở chiều bán so với mức niêm yết đầu phiên hôm nay.

Vì thế, chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng miếng và vàng nhẫn SJC được rút ngắn xuống mức 2,5 triệu đồng mỗi lượng.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, lên mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên giao dịch ngày 13/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ cũng giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch quanh mức 168,2–171,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Đến 5h ngày 14/4, giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại lên vùng 4.750 USD/ounce.

Lúc 22h ngày 13/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.718 USD/ounce, giảm 30 USD trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.737 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới bước vào tuần mới với xu hướng giảm khi những lo ngại về lạm phát và bất ổn địa chính trị quay trở lại. Nguyên nhân chính đến từ việc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua không đạt được kết quả, làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng năng lượng.