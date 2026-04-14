Giá vàng hôm nay 14/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng ra sao?

Thứ ba, 11:13 14/04/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng theo đà tăng của thế giới.

Giá vàng hôm nay 14 / 4: Vàng SJC và nhẫn trơn tăng giá Mạnh trong thị trường vàng - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng tăng trở lại trong hôm nay.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/4, lúc 8h28', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với kết phiên hôm qua.

Đến 9h ngày 14/4, giá vàng miếng SJC tăng tiếp 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua nhưng giữ nguyên ở chiều bán so với mức mở cửa hôm nay, niêm yết ở mức 170,5-173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 170,2-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và đứng im ở chiều bán so với mức niêm yết đầu phiên hôm nay.

Vì thế, chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng miếng và vàng nhẫn SJC được rút ngắn xuống mức 2,5 triệu đồng mỗi lượng.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, lên mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên giao dịch ngày 13/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ cũng giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch quanh mức 168,2–171,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Đến 5h ngày 14/4, giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại lên vùng 4.750 USD/ounce.

Lúc 22h ngày 13/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.718 USD/ounce, giảm 30 USD trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.737 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới bước vào tuần mới với xu hướng giảm khi những lo ngại về lạm phát và bất ổn địa chính trị quay trở lại. Nguyên nhân chính đến từ việc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua không đạt được kết quả, làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng năng lượng.

Giá bạc hôm nay 14/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ điều chỉnh tăng giảm ra sao?

Giá bạc hôm nay 14/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ điều chỉnh tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 55 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 14/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại bật tăng quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, dù không nổi bật như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá bán nhà mặt phố khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe máy điện Honda giá 34 triệu đồng thiết kế đẹp như xe ga, màn TFT, đi 102km/lần sạc, pin hoán đổi, rẻ như Vision sẽ về Việt Nam?

Xe máy điện Honda giá 34 triệu đồng thiết kế đẹp như xe ga, màn TFT, đi 102km/lần sạc, pin hoán đổi, rẻ như Vision sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với thiết kế như xe ga, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102 km/lần sạc, giá từ 34 triệu đồng.

Giá xe ô tô Kia giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, sedan hạng B rẻ chỉ ngang Kia Morning

Giá xe ô tô Kia giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, sedan hạng B rẻ chỉ ngang Kia Morning

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Kia như Morning, Soluto, Sonet, Seltos, Sportage, K3, K5, Carens, Sorento và Carnival, phủ từ hatchback, sedan đến SUV và MPV gia đình giá khởi điểm từ 325 triệu đồng.

Cập nhật lãi suất Vietcombank, Agribank mới nhất sau khi giảm: Gửi 400 triệu đồng tiết kiệm Agribank về tay bao nhiêu tiền?

Cập nhật lãi suất Vietcombank, Agribank mới nhất sau khi giảm: Gửi 400 triệu đồng tiết kiệm Agribank về tay bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Agribank áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho cá nhân từ 0,2-6%/năm.

Ô tô giá 170 triệu đồng thiết kế xinh đẹp, sạc nhanh, chạy tới 301km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Ô tô giá 170 triệu đồng thiết kế xinh đẹp, sạc nhanh, chạy tới 301km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Ô tô giá từ 170 triệu đồng tích hợp sạc nhanh và thiết kế mới, mẫu xe điện cỡ nhỏ này tiếp tục củng cố vị thế độc tôn.

Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 13/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm

Giá bạc hôm nay 13/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 13/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm 2 triệu đồng/kg sau đà tăng, giá bán quanh vùng 76 triệu đồng/kg.

Hà Nội: Giá bán không ngờ loạt nhà mặt phố tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Hà Nội: Giá bán không ngờ loạt nhà mặt phố tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, dù không có nguồn cung dồi dào như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá nhà mặt phố tại phường Phú Lương cũng đã chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2.

Tỷ giá USD hôm nay 13/4: USD và Nhân dân tệ cùng nhích tăng

Tỷ giá USD hôm nay 13/4: USD và Nhân dân tệ cùng nhích tăng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 13/4, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ khi tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh đi lên.

Xem nhiều

Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 160cc sở hữu thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn cả SH và SH Mode nhờ giá bán hấp dẫn chỉ từ 46 triệu đồng.

Trải nghiệm xe máy điện giá 15,5 triệu đồng ở Việt Nam ngoại hình xinh xắn, pin bền, đi 77km/lần sạc, trang bị vượt tầm giá

Trải nghiệm xe máy điện giá 15,5 triệu đồng ở Việt Nam ngoại hình xinh xắn, pin bền, đi 77km/lần sạc, trang bị vượt tầm giá

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay 12/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

Giá bạc hôm nay 12/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Ô tô giá 170 triệu đồng thiết kế xinh đẹp, sạc nhanh, chạy tới 301km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Ô tô giá 170 triệu đồng thiết kế xinh đẹp, sạc nhanh, chạy tới 301km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường

