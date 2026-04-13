Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Thứ hai, 11:30 13/04/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji điều chỉnh ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay, sáng ngày 11/4 niêm yết ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) với vàng SJC.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 13 / 4: Vàng SJC và nhẫn Bảo Tín giảm giá Mạnh - Ảnh 2.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay rẻ hơn 700 nghìn đồng một lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/4, lúc 10h30, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 900 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức giá 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 168,2-171,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Trong khi giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay rẻ hơn 700 nghìn đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 11/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 169,4–172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước đó. So với cuối tuần trước, giá đã giảm khoảng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ giao dịch quanh 169,1–172,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng. Tính chung cả tuần, giá vàng nhẫn giảm từ 1,9–2,2 triệu đồng/lượng tùy chiều mua – bán.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm 300.000 đồng/lượng, xuống mức 169,4–172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), cho thấy xu hướng suy yếu đồng thuận trên toàn thị trường.

Giá vàng hôm nay thế giới

Mở cửa phiên giao dịch tuần mới, giá vàng thế giới giảm không phanh hơn 80 USD/ounce, lao dốc về vùng 4.650 USD/ounce. Đến 8h30 (giờ Việt Nam), giá vàng hồi phục lên mức 4.700 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tuần qua ghi nhận những biến động mạnh. Giá kim loại quý liên tục đảo chiều theo diễn biến địa chính trị.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.630 USD/ounce và nhanh chóng giảm về sát ngưỡng 4.600 USD/ounce, mức thấp nhất tuần. Sau đó giá vàng phục hồi trở lại và tăng dần, có thời điểm vượt mốc 4.700 USD/ounce trong phiên đầu tuần.

Giá bạc hôm nay 13/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm

Hà Nội: Giá bán không ngờ loạt nhà mặt phố tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Tỷ giá USD hôm nay 13/4: USD và Nhân dân tệ cùng nhích tăng

Trải nghiệm xe máy điện giá 15,5 triệu đồng ở Việt Nam ngoại hình xinh xắn, pin bền, đi 77km/lần sạc, trang bị vượt tầm giá

Xe ô tô Hyundai giá giảm hàng trăm triệu đồng, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent thấp hiếm thấy, rẻ chưa từng có

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy nhờ ưu đãi: Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Giá bạc hôm nay 12/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

Thực tế xe máy điện giá 31,2 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin LFP, đi 181 km/lần sạc, động cơ siêu mạnh, rẻ chỉ như Vision

Tháng 4/2026, nhà mặt phố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

