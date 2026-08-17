Giá vàng hôm nay 17/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng tốc

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (17/8), vào lúc 9h28', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết tuần qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 141,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết tuần qua, giao dịch đầu phiên ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 15/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,5-143,5 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng không thay đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,5-144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,7-144,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h20, giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch đầu tuần lên 4.386 USD/ounce.

Giá vàng thế giới bước vào tuần giao dịch mới trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung vào sức khỏe kinh tế Mỹ và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).







