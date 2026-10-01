Tỷ giá USD hôm nay 1/10: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' giảm

Một nước âm thầm xây kho vàng khắp thế giới, tăng mua 21 tháng liên tiếp: Bước đi chuẩn bị cho cuộc đua tiền tệ toàn cầu Theo một báo cáo của S&P Global Ratings công bố ngày 25/8, Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới kho vàng toàn cầu và đẩy mạnh mua vàng để bổ sung dự trữ của ngân hàng trung ương. Đây được xem là một phần trong nỗ lực nâng cao vai trò của đồng nhân dân tệ trong thương mại quốc tế.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng nhẹ 0,01% lên 101,48 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 101,48 điểm. USD ngân hàng chững giá. USD tự do giảm. Đồng yên Nhật, đồng EUR đều giảm.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10 giảm mạnh khi các dữ liệu kinh tế mới cho thấy kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng ổn định, trong khi lạm phát không nóng như dự báo. GDP quý II/2026 được điều chỉnh tăng lên 2,2%, khu vực tư nhân tạo thêm 90.000 việc làm, còn PCE tháng 8 duy trì ở 3,4% và PCE lõi tháng 7 được điều chỉnh giảm xuống 3%.

Theo đó, thị trường lùi kỳ vọng về đợt tăng lãi suất tiếp theo từ cuối tháng 10 sang tháng 12, với xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này giảm từ trên 70% xuống khoảng 40%. Dù vậy, USD vẫn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên khoảng 5,3%.

Trong khi đó, việc vận chuyển qua eo biển Hormuz phục hồi lên khoảng 80% giúp giảm lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu. Nếu căng thẳng Trung Đông không leo thang, giá năng lượng có thể hạ nhiệt, qua đó góp phần giảm áp lực lạm phát.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 1/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 3 đồng so với phiên trước, ở mức 25.624 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ, ở vùng 24.396 đồng mua vào và 26.858 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.342,8- 26.905,2 VND/USD, với biên độ 5% và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 1/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 1/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 1/10/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,750-26,160 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.595-26.135 đồng/USD, đã giảm 123 đồng chiều mua vào và giảm 100 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,780-26,160 đồng/USD, không biến động cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 1/10/2026, khảo sát lúc 11h42 đã giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.933 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.033 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 1/10, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,680.85-30,193.49 đồng/EUR, đã tăng nhẹ chiều mua vào và giảm 8 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.846-30.156 đồng/EUR, đã tăng 282 đồng chiều mua vào và giảm 128 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,829-30,219 đồng/EUR, đã ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá EUR hôm nay 1/10/2026, khảo sát lúc 11h47 phút giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 29.431 đồng/EUR mua vào và bán ra là 29.561 đồng/EUR.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.86-169.83 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 159,07-169,07 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.72-169.7 đồng, gần như đi ngang so với phiên hôm qua.

Trong khi đồng USD tăng nhẹ trên thị trường quốc tế ngày 1/10, thì tỷ giá USD trong nước lại đồng loạt đi ngang, thậm chí giảm tại các ngân hàng thương mại. Tại thị trường tự do, USD tiếp tục cũng giảm nhiệt.

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 25/9: Đồng Đô la Mỹ lập đỉnh mới, thị trường trong nước vẫn im ắng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 25/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.