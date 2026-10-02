Honda Stylo 160 2026 xuất hiện màu sắc mới giá 43 triệu đồng: Xe ga động cơ ngang SH Mode có về Việt Nam?

Xe ga 125cc giá 38 triệu đồng đẹp hoài cổ, sở hữu phanh ABS 2 kênh, TCS GĐXH - Xe ga 125cc phong cách thiết kế retro mang đậm dấu ấn Á Đông, hướng đến nhóm khách hàng đô thị tìm kiếm một mẫu xe tay ga 125cc khác biệt so với những thiết kế cổ điển mang phong cách châu Âu.

Honda Stylo 160 2026 xuất hiện màu sắc mới động cơ ngang SH Mode

Stylo 160 Honda Indonesia đã làm mới danh mục màu sắc cho Stylo 160 với Glam Grey dành cho phiên bản CBS và Royal Violet dành cho phiên bản ABS. Hai màu mới nâng tổng số lựa chọn màu của dòng xe lên 9, bao gồm cả màu Special Burgundy dành riêng cho bản ABS Special. Trước khi được bổ sung, phiên bản CBS có các màu Glam Beige, Glam Black và Glam White. Trong khi đó, Stylo 160 ABS có Royal Blue, Royal Brown và Royal Green.

Stylo 160 màu đen

Styo với bảng màu đa dạng

Theo Tạp chí Thời trang vàng, về thiết kế, Honda Stylo 160 tiếp tục theo đuổi phong cách scooter retro với hệ thống đèn LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số, Honda Smart Key, hệ thống báo động và cổng sạc USB Type-A. Xe cũng có các hộc chứa đồ phía trước và phía giữa có nắp đậy.

Honda Stylo 160 2026 sử dụng động cơ eSP+ 156,9 cc, 1 xi-lanh, 4 van, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 15,4 PS tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động V-Matic và truyền động dây đai.

Xe có bình xăng 5 lít, cốp dưới yên dung tích 16,5 lít, phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Honda trang bị bánh 12 inch với lốp trước 110/90 và lốp sau 130/80.

Khác biệt giữa các phiên bản chủ yếu nằm ở hệ thống phanh. Bản CBS sử dụng đĩa phanh trước 190 mm, phanh tang trống phía sau và hệ thống phanh kết hợp CBS. Trong khi đó, bản ABS được trang bị đĩa phanh 220 mm ở cả hai bánh cùng ABS đơn kênh.

Giá Honda Stylo 160 2026

Theo VOV, tại Indonesia, Honda Stylo 160 CBS có giá 29,695 triệu rupiah, tương đương khoảng 6.760 RM (khoảng 43 triệu đồng). Bản ABS có giá 32,686 triệu rupiah, tương đương khoảng 7.450 RM (xấp xỉ 47,5 triệu đồng), trong khi ABS Special có giá 34,286 triệu rupiah, tương đương khoảng 7.810 RM (gần 50 triệu đồng). Đây là mức giá OTR tại Jakarta.

Phiên bản ABS có trọng lượng 118 kg, trong khi bản CBS nhẹ hơn ở mức 115 kg. Chiều cao yên của xe là 768 mm. Với những thay đổi chủ yếu tập trung vào màu sắc, Honda Stylo 160 2026 tiếp tục duy trì cấu hình động cơ và trang bị hiện có thay vì thực hiện một đợt nâng cấp lớn về kỹ thuật.

Tại thị trường Việt Nam, Honda Stylo 160 được các đại lý tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với mức giá bán thực tế dao động từ 70 đến 80 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí ra biển số), tùy thuộc vào phiên bản và thời điểm.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.