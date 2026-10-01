Xe ga Honda động cơ 125cc giá 36,5 triệu đồng trang bị cao cấp khởi động động cơ ngay cả khi không cần cắm chìa khóa

Xuất hiện xe ga 125cc giá 47 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị ngang SH Mode GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế sang trọng và ấn tượng hơn SH Mode, giá bán hấp dẫn chỉ 47 triệu đồng.

Xe ga Honda động cơ 125cc trang bị cao cấp

Click 125 Smart Edition

Theo Tạp chí Người đưa tin, điểm nhấn của Click 125 Smart Edition là màu sơn Pearl Arctic White Smart Edition mới. Honda Philippines cho biết phiên bản này được sản xuất giới hạn 20.000 xe, nhằm đánh dấu cột mốc hãng đạt sản lượng 10 triệu xe máy tại thị trường Philippines.

So với Click 125 bản Standard, khác biệt đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống Honda Smart Key. Công nghệ này cho phép người dùng kích hoạt hệ thống và khởi động động cơ mà không cần cắm chìa khóa vào ổ khóa truyền thống. Xe đồng thời được trang bị Idling Stop System (ISS), giúp tự động ngắt động cơ khi xe dừng trong một số điều kiện nhất định nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Click 125 Smart Edition vẫn sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số dạng truyền thống

Tuy nhiên, Click 125 Smart Edition vẫn sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số dạng truyền thống và chưa được tích hợp hệ thống kết nối Honda RoadSync. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa Wavy Disc ở bánh trước và phanh tang trống phía sau, kết hợp Combined Brake System (CBS). Xe không được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.





Click 125 Smart Edition sử dụng lốp không săm

Về vận hành, Honda Click 125 Smart Edition tiếp tục sử dụng động cơ eSP 125cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ cho công suất tối đa 8,2 kW, tương đương khoảng 11,1 PS tại 8.500 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 10,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Theo Honda, Click 125 có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 50,3 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC. Xe được trang bị bình nhiên liệu dung tích 5,5 lít.

Ở khu vực phía trước, xe có cổng sạc USB Type-C phục vụ nhu cầu sạc smartphone và các thiết bị điện tử. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED, trong khi bộ mâm hợp kim 14 inch được trang bị cho cả hai bánh.

Click 125 Smart Edition sử dụng lốp không săm với kích thước 90/80-14 ở bánh trước và 100/80-14 ở bánh sau. Xe có trọng lượng khoảng 111 kg, chiều cao yên 769 mm.

Giá xe ga Honda Click 125 Smart Edition

Tại Philippines, Honda Click 125 Smart Edition có giá niêm yết 87.700 peso, tương đương khoảng 36,5 triệu đồng. Với số lượng sản xuất giới hạn 20.000 xe, phiên bản này hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu Click 125 với diện mạo đặc biệt cùng một số trang bị tiện ích cao cấp hơn bản tiêu chuẩn.

Theo Tạp chí Phụ nữ mới, Honda Click 125 phiên bản 2026 với giá từ 31 đến 33 triệu đồng (tương đương 82.400 - 86.900 peso). Giá xe Honda Click 125 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan hiện dao động từ 62.000.000 đến 80.000.000 VNĐ tại các đại lý tư nhân (tùy thuộc vào phiên bản, màu sắc và thời điểm).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.