Ngang cơ Air Blade, xe ga 125cc giá 32 triệu đồng thiết kế thể thao, phun xăng điện tử khiến dân tình 'phát sốt'

Xe ga 125cc giá 38 triệu đồng đẹp hoài cổ, sở hữu phanh ABS 2 kênh, TCS GĐXH - Xe ga 125cc phong cách thiết kế retro mang đậm dấu ấn Á Đông, hướng đến nhóm khách hàng đô thị tìm kiếm một mẫu xe tay ga 125cc khác biệt so với những thiết kế cổ điển mang phong cách châu Âu.

Xe ga 125cc thiết kế thể thao, phun xăng điện tử

Kawasaki Brusky 125 2026

Thông tin từ Người đưa tin, theo truyền thông địa phương, Kawasaki Brusky 125 2026 thực chất là Modenas Karisma 125 được đổi nhận diện thương hiệu để phân phối tại thị trường Philippines. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng một phương tiện di chuyển đô thị nhỏ gọn, dễ sử dụng và có chi phí sở hữu tương đối thấp.

Kawasaki Brusky 125 sở hữu kiểu dáng đặc trưng của một mẫu xe tay ga phổ thông

Kawasaki Brusky 125 sở hữu kiểu dáng đặc trưng của một mẫu xe tay ga phổ thông, tập trung vào tính thực dụng thay vì phong cách thể thao. Thân xe được thiết kế khá gọn gàng, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị.

Hệ thống treo trên Kawasaki Brusky 125 gồm phuộc ống lồng phía trước

Việc sử dụng logo Kawasaki cùng các lựa chọn màu sắc mang nhận diện của thương hiệu Nhật Bản giúp Brusky 125 tạo sự khác biệt so với Modenas Karisma 125 tại Malaysia. Tuy nhiên, về thiết kế tổng thể và cấu trúc, mẫu xe vẫn sử dụng nền tảng của Karisma 125. Xe có chiều cao yên 760 mm và khối lượng 108 kg. Bình xăng có dung tích 5,1 lít.

Hệ thống treo trên Kawasaki Brusky 125 gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Giảm xóc sau có thể điều chỉnh tải trước, cho phép người sử dụng thay đổi thiết lập tùy theo điều kiện vận hành và tải trọng. Xe được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Đây là cấu hình phanh phổ biến trên các mẫu xe tay ga phổ thông trong phân khúc.

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Về sức mạnh, Kawasaki Brusky 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, SOHC, 2 van, dung tích 124,8 cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI. Động cơ sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp với hệ thống truyền động bằng dây đai.

Về trang bị, Brusky 125 sở hữu hệ thống chiếu sáng LED và cụm đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ analog với màn hình LCD. Xe cũng được tích hợp cổng sạc USB, thuận tiện cho việc sạc các thiết bị di động trong quá trình sử dụng.

Giá xe ga 125cc Kawasaki Brusky 125

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ, tại Philippines, Kawasaki Brusky 125 có giá bán 77.000 peso, tương đương khoảng 32 triệu đồng khi quy đổi trực tiếp sang tiền Việt. Đây là mức giá quy đổi và chưa phản ánh các loại thuế, phí hoặc chi phí phát sinh nếu mẫu xe được đưa về Việt Nam.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.