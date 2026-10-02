Tỷ giá USD hôm nay 2/10: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng tăng bật

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,59%, hiện ở mức 102,04 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,77%, xuống còn 1,12433 USD/EUR, đồng bảng Anh giảm 0,49%, xuống còn 1,32 USD, đồng yên Nhật giảm 0,41%, xuống 158,07 yên/USD, đồng đô la AUD giảm xuống 0,69040 USD, mức thấp nhất trong ba tháng qua.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 102,04 điểm. USD ngân hàng tăng giá. USD tự do giảm. Đồng yên Nhật biến động trái chiều, đồng EUR đều giảm.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 17 tháng so với EUR trong phiên 30/9, khi làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ và châu Âu tăng mạnh, trong khi giá dầu cao làm gia tăng lo ngại lạm phát. EUR ghi nhận mức giảm gần 2,5% trong tháng 9.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc lên mức cao nhất kể từ năm 2002, trong bối cảnh thị trường vẫn kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách dù dữ liệu PCE của Mỹ thấp hơn dự báo đã phần nào làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất. Đồng USD cũng ghi nhận quý tăng thứ sáu liên tiếp so với rổ tiền tệ chủ chốt, chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2022. Trong khi đó, áp lực bán trái phiếu tại châu Âu, đặc biệt ở Pháp, cùng lo ngại về tài chính công và lạm phát tiếp tục gây biến động thị trường.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 2/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên trước, ở mức 25.624 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ 3 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.393 đồng mua vào và 26.855 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 2/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 2/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 2/10/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,760-26,170 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.748-26.193 đồng/USD, tăng 153 đồng chiều mua vào và tăng 58 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,810-26,190 đồng/USD, đã tăng 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 2/10/2026, khảo sát lúc 09h24 đã giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.933 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.033 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 2/10, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,443.81-29,943.94 đồng/EUR, giảm 237 đồng chiều mua vào và giảm 25 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.662-29.972 đồng/EUR, đã giảm 184 đồng chiều mua vào và giảm 184 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,643-30,026 đồng/EUR, đã giảm 186 đồng chiều mua vào và giảm 193 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá EUR hôm nay 2/10/2026, khảo sát lúc 09h29 phút giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 29.431 đồng/EUR mua vào và bán ra là 29.561 đồng/EUR.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.74-169.70 đồng/yen, giảm không đáng kể so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng nhẹ so với phiên trước đó, ở vùng 159,46-169,46 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.98-169.95 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Hôm nay đồng USD tiếp tục tăng trên thị trường quốc tế ngày 2/10, thì tỷ giá USD trong nước cũng đồng loạt tăng giá tại các ngân hàng thương mại. Trái lại, tại thị trường tự do, USD tiếp tục giảm.

Những người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Với những nhà đầu tư, muốn nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư, nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 1/10: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' giảm GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 1/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.