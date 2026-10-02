Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn đầu phiên hôm nay cũng không thay đổi so với cuối phiên hôm trước

Vào lúc 9h34', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 800.000 đồng một lượng ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay giao dịch ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn đầu phiên hôm nay cũng không thay đổi so với cuối phiên hôm trước, niêm yết ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h sáng 2/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco dao động quanh 4.180 USD/ounce, tăng so với vùng giá đầu phiên.

Trong phiên, giá vàng biến động mạnh, có thời điểm vọt lên khoảng 4.194 USD/ounce, sau đó giảm sâu xuống vùng 4.138 USD/ounce trước khi phục hồi trở lại.

Như vậy, từ mức thấp nhất phiên, giá vàng đã hồi khoảng 40 USD/ounce. Diễn biến cho thấy lực mua xuất hiện trở lại sau khi kim loại quý giảm mạnh về vùng 4.140 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.162 USD/ounce, tăng 8 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.187 USD/ounce.