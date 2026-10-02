Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Vào lúc 9h34', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 800.000 đồng một lượng ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt hôm qua.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay giao dịch ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn đầu phiên hôm nay cũng không thay đổi so với cuối phiên hôm trước, niêm yết ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 1/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 7h sáng 2/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco dao động quanh 4.180 USD/ounce, tăng so với vùng giá đầu phiên.
Trong phiên, giá vàng biến động mạnh, có thời điểm vọt lên khoảng 4.194 USD/ounce, sau đó giảm sâu xuống vùng 4.138 USD/ounce trước khi phục hồi trở lại.
Như vậy, từ mức thấp nhất phiên, giá vàng đã hồi khoảng 40 USD/ounce. Diễn biến cho thấy lực mua xuất hiện trở lại sau khi kim loại quý giảm mạnh về vùng 4.140 USD/ounce.
Lúc 21h30 ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.162 USD/ounce, tăng 8 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.187 USD/ounce.
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