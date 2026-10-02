Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 36,7 triệu đồng, đi 145km/lần sạc, cốp rộng 32 lít về đại lý

Trải nghiệm xe máy điện giá 19,5 triệu đồng tốc độ 40 km/h và đi tới 73 km/lần sạc GĐXH - Xe máy điện với giá 19,49 triệu đồng, sử dụng động cơ công suất tối đa 1.220W, tốc độ 40 km/h và phạm vi hoạt động công bố tới 73 km/lần sạc.

Xe máy điện Honda đi 145km/lần sạc, cốp rộng 32 lít

Honda QC3

Theo Tạp chí Người đưa tin, sau thời gian được giới thiệu, Honda QC3 đã bắt đầu xuất hiện tại hệ thống đại lý ở Ấn Độ, đánh dấu bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện của hãng xe Nhật Bản tại thị trường này.

Điểm đáng chú ý trên QC3 là bộ pin cố định dung lượng 3 kWh, cho phạm vi hoạt động công bố lên tới 145 km theo chuẩn IDC. Xe còn sở hữu cốp 32 lít, màn hình TFT 5 inch hỗ trợ Honda RoadSync và thời gian sạc đầy khoảng 4 giờ.

Xe điện Honda QC3 đi 145 km, sạc đầy trong khoảng 4 giờ

Honda QC3 được phát triển theo hướng một mẫu scooter điện phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.

Khác với những dòng xe sử dụng pin có thể tháo rời, QC3 được trang bị bộ pin cố định dung lượng 3 kWh. Điều này đồng nghĩa người dùng cần đưa xe tới vị trí có nguồn điện để sạc, thay vì mang pin vào nhà như một số dòng scooter điện khác.

Theo công bố, phạm vi hoạt động của Honda QC3 đạt 145 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn IDC.

Con số 145 km khá đáng chú ý với một mẫu xe điện đô thị. Tuy nhiên, đây là kết quả theo chuẩn thử nghiệm IDC của Ấn Độ, không đồng nghĩa xe luôn đạt 145 km trong điều kiện sử dụng thực tế.

Quãng đường mỗi lần sạc còn phụ thuộc vào tốc độ, tải trọng, nhiệt độ môi trường, địa hình, mật độ giao thông, áp suất lốp và cách người lái tăng giảm ga.

Khả năng sạc cũng là một điểm đáng quan tâm.

Theo thông số được công bố, QC3 cần khoảng 2 giờ 40 phút để đưa pin từ 0 lên 80%. Nếu sạc đầy hoàn toàn, thời gian vào khoảng 4 giờ.

Với người dùng chủ yếu di chuyển trong thành phố, cấu hình này cho phép sạc xe qua đêm hoặc trong thời gian làm việc mà không phải phụ thuộc vào mô hình đổi pin.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED,

Bên cạnh pin và phạm vi hoạt động, Honda dành khá nhiều sự chú ý cho tính thực dụng trên QC3. Xe có kiểu dáng scooter với sàn để chân, yên dài và thiết kế phù hợp cho việc di chuyển thường xuyên trong thành phố.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, bao gồm đèn pha và đèn định vị ban ngày.

Honda cung cấp cho QC3 bốn lựa chọn màu sắc gồm Matt Photon Gray Metallic, Pearl Precious White, Pearl Shallow Blue và Pearl Siren Blue.

Một trong những trang bị nổi bật nhất nằm ở khu vực người lái. QC3 sử dụng màn hình TFT màu kích thước 5 inch, hỗ trợ nền tảng kết nối Honda RoadSync.

Thông qua kết nối Bluetooth với smartphone, hệ thống có thể cung cấp một số chức năng như dẫn đường từng chặng và hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn.

Xe cũng được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh, tăng sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Đặc biệt, không gian chứa đồ dưới yên đạt 32 lít. Dung tích này là một lợi thế đáng kể đối với một chiếc scooter điện bởi bộ pin thường chiếm nhiều không gian dưới yên trên các mẫu xe sử dụng pin tháo rời.

Việc bố trí pin cố định giúp Honda có thêm điều kiện tối ưu không gian chứa đồ, dù đổi lại người dùng không thể tháo pin để sạc riêng.

Hệ thống khung gầm của Honda QC3 sử dụng phuộc ống lồng phía trước và cặp giảm xóc phía sau.

Hệ thống phanh kết hợp phanh đĩa bánh trước với phanh tang trống phía sau. Cấu hình này hướng nhiều hơn tới nhu cầu di chuyển thông thường thay vì hiệu năng cao.

Giá xe máy điện Honda QC3

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, tại Ấn Độ, QC3 có giá niêm yết 135.000 rupee (tương đương khoảng 36,7 triệu đồng) theo phép quy đổi tham khảo. Mức giá này đặt QC3 vào nhóm xe máy điện tầm trung tại thị trường sở tại.

Tuy nhiên, con số khoảng 36,7 triệu đồng không phải giá bán của Honda QC3 tại Việt Nam. Đây chỉ là giá tại Ấn Độ được quy đổi trực tiếp sang tiền Việt và chưa tính đến thuế, chi phí vận chuyển hay những yếu tố liên quan nếu sản phẩm được đưa sang thị trường khác.

Hiện chưa có thông tin trong dữ liệu trên cho thấy Honda Việt Nam sẽ phân phối chính hãng QC3.

Do đó, nếu khai thác dưới góc độ thị trường Việt Nam, QC3 nên được xem như một mẫu xe điện mới của Honda tại nước ngoài thay vì sản phẩm sắp mở bán trong nước. Dù vậy, thông số của QC3 cũng cho thấy cách Honda đang phát triển xe máy điện phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế.

Thay vì tập trung hoàn toàn vào hiệu suất, xe kết hợp bộ pin 3 kWh, phạm vi 145 km IDC, thời gian sạc đầy khoảng 4 giờ và cốp lớn 32 lít.

Danh sách tiện ích như TFT 5 inch, Honda RoadSync, Bluetooth, dẫn đường và Smart Key cũng giúp QC3 có cấu hình hiện đại hơn những mẫu xe điện đô thị cơ bản.

Nếu xét riêng tại thị trường Ấn Độ, mức giá 135.000 rupee cùng phạm vi hoạt động công bố 145 km là hai thông số đáng chú ý nhất. Còn với khách hàng Việt Nam, khả năng QC3 được phân phối chính hãng, cấu hình và giá bán vẫn cần chờ thông tin từ Honda.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.