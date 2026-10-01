SUV ngang cỡ Mazda CX-5 giá 332 triệu đồng, dài 4,5m, công suất 181 mã lực, dáng thể thao 'bốc lửa'

Xuất hiện SUV điện cùng cỡ Mazda CX-5 giá 540 triệu đồng, công suất 211 mã lực GĐXH - SUV điện hạng C này tiếp tục duy trì phong cách bề mặt mở rộng đặc trưng, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại.

SUV ngang cỡ Mazda CX-5 dài 4,5 m, công suất 181 mã lực

Geely Boyue

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, mẫu xe mới được phát triển trên kiến trúc điện tử và điện GEEA3.0 thế hệ mới, đồng thời sử dụng hệ truyền động gồm động cơ 1.5TD kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT. Theo Geely, dòng Boyue hiện đã được phân phối tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ với doanh số cộng dồn vượt mốc 2,45 triệu chiếc.

Ở phiên bản 2027, Geely Boyue sở hữu diện mạo được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và dễ nhận diện hơn. Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt hình khiên kích thước lớn, bên trong được trang trí bằng các thanh dọc mạ crôm. Phần viền phía trên của lưới tản nhiệt kéo dài và nối liền với cụm đèn pha hai bên, tạo thành một tổng thể thống nhất cho phần đầu xe. Cách bố trí này giúp Boyue 2027 duy trì phong cách đặc trưng của dòng SUV Geely, đồng thời tạo cảm giác bề thế hơn so với kích thước thực tế.

Geely Boyue sở hữu diện mạo được tinh chỉnh theo hướng hiện đại

Ở phía sau, mẫu SUV mới sử dụng cụm đèn hậu thiết kế liền mạch, trong khi logo Geely được đặt ngay bên dưới cụm đèn. Hai bên cản sau xuất hiện hệ thống ống xả kép, tạo thêm điểm nhấn thể thao cho ngoại thất. Một trong những điểm đáng chú ý khác là khoang hành lý được thiết kế theo dạng hai tầng, với dung tích lần lượt 585 lít và 75 lít, qua đó tăng khả năng bố trí hành lý và vật dụng trong những chuyến đi dài.

Khoang nội thất của Geely Boyue 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh, tập trung nhiều trang bị công nghệ vào khu vực trước mặt người lái. Màn hình trung tâm kích thước 14,6 inch là điểm nhấn chính trên bảng táp-lô, kết hợp hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto 2 và phiên bản bản đồ Gaode 850 được tùy chỉnh. Những trang bị này hướng tới việc nâng cao khả năng tương tác với xe, định vị và sử dụng các tính năng giải trí trong quá trình di chuyển.

Khoang nội thất của Geely Boyue 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh

Bên cạnh các công nghệ kết nối và giải trí, Geely Boyue 2027 cũng được bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ an toàn. Danh sách trang bị gồm cảnh báo mở cửa, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm phía sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Những tính năng này giúp người lái có thêm thông tin về các phương tiện hoặc vật thể ở khu vực xung quanh xe, đặc biệt trong những tình huống chuyển làn, mở cửa hoặc lùi xe tại khu vực đông phương tiện.

Boyue 2027 có chiều dài 4.570 mm, chiều rộng 1.865 mm và chiều cao 1.635 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.707 mm. So với phiên bản hiện tại, mẫu xe mới dài hơn 21 mm nhưng thấp hơn 15 mm. Sự thay đổi kích thước này góp phần tạo nên tỷ lệ thân xe cân đối hơn, đồng thời vẫn duy trì chiều dài cơ sở phù hợp với một mẫu SUV cỡ nhỏ.

Về vận hành, Geely Boyue 2027 sử dụng kiến trúc điện tử và điện GEEA3.0 thế hệ mới, kết hợp động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT.

Giá SUV Geely Boyue 2027

Tuy giá bán của Boyue 2027 chưa được công bố nhưng nhiều khả năng, nó sẽ không cao hơn mức khởi điểm 85.900 Nhân dân tệ (tương đương 332,67 triệu đồng) của đời cũ.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, trước đó, mẫu SUV Geely Boyue L 2027 vừa ra mắt tại Trung Quốc với 9 phiên bản, gồm 5 bản xăng và 4 bản hybrid i-HEV. Giá niêm yết từ 99.900 - 136.900 Nhân dân tệ, tương đương 386 - 529 triệu đồng. Xe được nâng cấp hơn 200 hạng mục, tập trung vào thiết kế, hiệu suất, công nghệ và an toàn.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



