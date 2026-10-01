Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng giảm ra sao?

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Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng bao nhiêu tiền 1 chỉ? GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay giữ nguyên mức kết phiên hôm trước.

Vào lúc 9h34', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 300.000 đồng một lượng ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 139,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay giữ nguyên mức kết phiên hôm trước, niêm yết ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 30/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 30/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 30/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,7 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h sáng 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.155,2 USD/ounce (mua vào) và 4.157,2 USD/ounce (bán ra), giảm 0,9 USD/ounce, tương đương 0,02%.

Trong phiên, giá vàng biến động mạnh. Kim loại quý có thời điểm tăng lên 4.220 USD/ounce nhưng sau đó quay đầu giảm sâu, xuống mức thấp nhất khoảng 4.147 USD/ounce.

So với vùng đỉnh trong phiên, giá vàng đã mất hơn 60 USD/ounce và hiện dao động quanh 4.155 USD/ounce, cho thấy áp lực bán vẫn khá lớn sau khi không giữ được mốc 4.200 USD/ounce.

Tới 23h15 ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.159,1 USD/ounce (mua vào) và 4.161,1 USD/ounce (bán ra), giảm 22 USD/ounce, tương đương 0,53% so với mức tham chiếu trước đó.

Trong phiên, giá vàng biến động mạnh. Có thời điểm kim loại quý này vọt lên khoảng 4.220 USD/ounce, nhưng sau đó quay đầu giảm nhanh. Mức thấp nhất trong phiên được ghi nhận quanh 4.150 USD/ounce.