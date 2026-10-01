Xuất hiện xe máy điện giá 16,5 triệu đồng đẹp ngầu hơn cả SH Mode, tốc độ lên tới 70 km/h

Xuất hiện xe máy điện giá 16,5 triệu đồng đi tới 100 km/lần sạc, có smartkey GĐXH - Xe máy điện được trang bị động cơ điện công suất cực đại 1.550W, Smartkey và phạm vi hoạt động được công bố lên tới 100km/lần sạc.

Xe máy điện đẹp ngầu hơn cả SH Mode, tốc độ lên tới 70 km/h

NIU FS Fengchi phiên bản 2026

Mẫu xe máy điện NIU FS Fengchi phiên bản 2026 vừa chính thức được bán tại thị trường Trung Quốc.

Theo hãng NIU, NIU FS Fengchi được trang bị mô-tơ điện công suất 2.000W, công suất đầu vào tối đa có thể đạt 3.960W. Khi kích hoạt chế độ Boost, xe có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 70 km/h. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin 72V 35Ah, cho phạm vi hoạt động khoảng 89 km trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày và những chuyến đi ngắn.

NIU FS Fengchi được trang bị mô-tơ điện công suất 2.000W

Đáng chú ý, một số thông tin từ các kênh phân phối cho biết mẫu xe này sử dụng ắc quy chì-axit. Phạm vi di chuyển thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tải trọng, nhiệt độ môi trường cũng như thói quen vận hành của người sử dụng.

Có thể thấy, NIU FS Fengchi không hướng tới việc chinh phục hiệu năng cực đoan mà tập trung vào việc cung cấp đầy đủ những trang bị mà người dùng trẻ thường xuyên sử dụng, trong tầm giá dưới 5.000 nhân dân tệ.

Công nghệ thông minh vốn là một trong những thế mạnh của NIU. FS Fengchi được trang bị màn hình màu TFT 4,3 inch, kết hợp với núm xoay Magic Wheel, cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện màn hình cũng như hiệu ứng âm thanh. Xe cũng tích hợp hệ thống dẫn đường toàn màn hình theo phong cách ô tô.

NIU FS Fengchi không hướng tới việc chinh phục hiệu năng cực đoan

Hệ thống OKGO hỗ trợ mở khóa không chạm trong nhiều tình huống, có thể thực hiện thông qua nhiều thiết bị khác nhau.

Xe cung cấp nhiều chế độ vận hành gồm Rain (đi trời mưa), Comfort (thoải mái), Economy (tiết kiệm) và Sport (thể thao). Bên cạnh đó còn có Master Mode, cho phép người dùng tự điều chỉnh đường đặc tính công suất theo nhu cầu.

Về an toàn, NIU FS Fengchi được trang bị tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Xe sử dụng phanh đĩa với đường kính 220 mm ở bánh trước và 180 mm ở bánh sau. Hệ thống giảm xóc gồm giảm xóc trước sử dụng cơ cấu giảm chấn thủy lực, trong khi phía sau là giảm xóc lò xo không thể điều chỉnh. Xe sử dụng lốp kích thước 80/90-12 ở phía trước và 3.0-10 ở phía sau.

Xe cung cấp nhiều chế độ vận hành gồm Rain (đi trời mưa),

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn pha Laser Tianmu, với cường độ sáng đạt 16.000 cd ở chế độ chiếu gần và 46.000 cd ở chế độ chiếu xa. Một điểm đáng chú ý khác trên NIU FS Fengchi là dung tích cốp dưới yên được nâng lên 33 lít, tăng khoảng 22% so với thế hệ trước, mang lại không gian chứa đồ rộng rãi hơn.

NIU FS Fengchi được trang bị tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát lực kéo TCS

Xe có chiều cao yên 735 mm, phù hợp với phần lớn người sử dụng. Góc đặt gác chân nghiêng 52 độ, giúp giảm cảm giác mỏi chân khi phải di chuyển trong thời gian dài. NIU FS Fengchi có kích thước tổng thể 1.840 x 735 x 1.130 mm, khoảng sáng gầm tối thiểu 125 mm.

Xe được cung cấp với 6 tùy chọn màu sắc, gồm trắng Sao Băng, đen cá tính, xanh Ngân Hà, xanh Cực Quang, tím Phantom và trắng Băng Hà.

Giá xe máy điện NIU FS Fengchi

Theo Tạp chí công nghệ Techz, mẫu xe máy điện NIU FS Fengchi phiên bản 2026 vừa chính thức được bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá ưu đãi trong thời gian giới hạn là 4.499 nhân dân tệ, tương đương khoảng 16,5 triệu đồng.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.







