Tỷ giá USD hôm nay 24/9: Đồng Đô la Mỹ trong nước giảm

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Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,51%, hiện ở mức 101,12 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 101,12 điểm. USD ngân hàng giảm. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR đều giảm.

Đồng USD tăng mạnh trong phiên 24/9, lên mức cao nhất gần hai tháng, nhờ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất và giá dầu tăng trở lại do những nghi ngờ về triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Sau đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tuần trước, nhiều quan chức Fed tiếp tục phát tín hiệu ủng hộ chính sách thắt chặt để kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, chỉ số PMI tổng hợp của Mỹ tăng lên 58,4 điểm trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 7/2021, cho thấy hoạt động kinh tế khởi sắc nhưng cũng làm gia tăng áp lực giá cả.

Theo dữ liệu của LSEG, khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 10 đã tăng lên khoảng 70%, từ mức 53% trước đó. Giá dầu đi lên cũng hỗ trợ đồng USD sau khi Iran phát tín hiệu chưa sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán.

Kết thúc phiên, đồng EUR giảm 0,51% xuống 1,1389 USD/EUR, hướng tới phiên giảm thứ ba liên tiếp; đồng yên Nhật giảm 0,52%, xuống 158,19 yên/USD khi thị trường vẫn theo dõi khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 24/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm so với phiên trước, ở mức 25.635 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ, ở vùng 24.404 đồng mua vào và 26.866 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 24/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 24/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 24/9/2026.

Tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,780-26,190 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.653-26.193 đồng/USD, đã giảm 2 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,800-26,180 đồng/USD, đã giảm 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 24/9/2026, khảo sát lúc 07h43 phút không biến động so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.947 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.047 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 24/9, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,904.01-30,428.37 đồng/EUR, đã giảm 141 đồng chiều mua vào và giảm 149 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.747-30.467 đồng/EUR, đã giảm 172 đồng chiều mua vào và giảm 172 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,109-30,514 đồng/EUR, đã giảm 128 đồng chiều mua vào và giảm 134 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá EUR hôm nay 24/9/2026, khảo sát lúc 07h48 phút không biến động so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 29.621 đồng/EUR mua vào và bán ra là 29.741 đồng/EUR.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.97-169.94 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 158,79-170,29 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.34-170.38 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Trong khi đồng USD tăng mạnh trên thị trường quốc tế ngày 24/9, thì tỷ giá USD trong nước lạí giảm tại các ngân hàng thương mại, trong khi đó tại thị trường tự do, USD tiếp tục chững giá.

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 23/9: Tỷ giá trung tâm chạm mức 25.640 đồng/USD GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 23/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.