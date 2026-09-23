Trải nghiệm xe máy điện giá 29,9 triệu đồng cốp dung tích 50 lít, chạy 200km/lần sạc, tăng tốc 3 giây

Xuất hiện xe máy điện giá 16,5 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, thiết kế hiện đại, tính năng như ô tô GĐXH - Xe máy điện mới sở hữu thiết kế bắt mắt cùng loạt công nghệ cao cấp thường chỉ thấy trên ô tô, nhưng lại có mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

Xe máy điện cốp dung tích 50 lít, sạc 1 lần chạy cả tuần, tăng tốc 3 giây

Xe máy điện Dat Bike ERE1 và E2

Dat Bike vừa bổ sung dòng xe máy điện ERA với hai phiên bản E1 và E2, hướng tới nhóm khách hàng cần phương tiện sử dụng hằng ngày nhưng vẫn chú trọng khả năng vận hành và không gian chứa đồ.

Theo công bố từ hãng Dat Bike, một trong những thông số đáng chú ý nhất trên Dat Bike ERA E2 là bộ pin dung lượng 4,3 kWh. Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe có khả năng di chuyển tối đa 200 km sau một lần sạc đầy. Đây là con số do hãng công bố và quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy tải trọng, tốc độ, điều kiện giao thông cũng như cách vận hành của người dùng.

Điểm mới trên dòng ERA nằm ở cách Dat Bike xử lý hệ thống sạc. Thay vì sử dụng một bộ sạc rời hoàn toàn độc lập với hệ truyền động, hãng đưa hệ thống sạc lên xe và tận dụng chung nhiều thành phần với bộ điều khiển động cơ.

ERA còn được phát triển theo hướng tăng tính thực dụng.

Theo Dat Bike, kiến trúc này cho phép chia sẻ khoảng 70% linh kiện giữa bộ sạc và bộ điều khiển động cơ. Hệ thống đồng thời tận dụng khả năng tản nhiệt của hệ truyền động, qua đó không cần quạt tản nhiệt riêng. Việc tích hợp sạc trực tiếp lên xe cũng giúp người sử dụng không phải dành một phần cốp để mang theo cục sạc rời.

Bên cạnh phạm vi hoạt động, ERA còn được phát triển theo hướng tăng tính thực dụng. Cả ERA E1 và ERA E2 đều có khoang chứa đồ dung tích 50 lít. Việc bộ sạc đã được tích hợp trên xe đồng nghĩa người dùng có thể dành toàn bộ không gian này cho mũ bảo hiểm, ba lô hoặc những vật dụng phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Xe sử dụng động cơ truyền động đặt bên hông – Side Motor với công suất đỉnh 5.000 W. Theo thông số của Dat Bike, cả hai phiên bản có tốc độ tối đa 82 km/h và khả năng tăng tốc từ 0 lên 40 km/h trong 3 giây. Bánh xe có kích thước 12 inch, trong khi khối lượng bản thân ở mức 112 kg.

ERA có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.860 x 680 x 1.115 mm. Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống truyền động được thiết kế nhằm giảm những công việc bảo dưỡng quen thuộc của hệ thống dùng xích, chẳng hạn tăng xích, bôi trơn hay vệ sinh thường xuyên.

Các bộ phận quan trọng gồm pin, động cơ và bộ điều khiển công suất đạt chuẩn chống nước IP67 theo thông tin nhà sản xuất, trong khi những thành phần còn lại của xe ở mức IP65.

Giá xe máy điện ERA E2 và ERA E1

ERA E2 hiện được Dat Bike niêm yết 29,9 triệu đồng, bao gồm pin và chỉ có tùy chọn màu đen. Đây cũng là phiên bản giúp dòng xe của hãng lần đầu tiếp cận mốc giá dưới 30 triệu đồng.

Đổi lại, ERA E2 được giản lược một số trang bị so với E1. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa kết hợp phanh động cơ tái sinh, trong khi ERA E1 được bổ sung CBS. E2 cũng không có cổng USB và đèn định vị như phiên bản cao hơn.

ERA E1 hiện có giá 33,9 triệu đồng với màu đen; các màu trắng, xám và đỏ có giá 34,9 triệu đồng. Phiên bản này còn có lợi thế đáng kể về sạc khi hỗ trợ cả ba chế độ Standard, Fast và Boost. Trong khi đó, những thông số cốt lõi như pin 4,3 kWh, cốp 50 lít, động cơ 5 kW, tốc độ tối đa 82 km/h và phạm vi hoạt động công bố 200 km đều được duy trì trên cả hai phiên bản.

Như vậy, khoảng chênh lệch giá giữa ERA E2 và E1 chủ yếu đổi lấy hệ thống phanh CBS, cổng USB, đèn định vị, nhiều lựa chọn màu sắc và khả năng sạc nhanh hơn. Với E2, Dat Bike lựa chọn giữ lại pin, động cơ và không gian chứa đồ của phiên bản cao hơn nhưng giản lược một số tiện ích để đưa giá khởi điểm xuống dưới 30 triệu đồng.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.