Giá vàng hôm nay 26/4: Liên tục giảm, 'bay' hơn 3 triệu đồng/lượng
GĐXH - Giá vàng trong nước ghi nhận tuần thứ 3 sụt giảm liên tiếp.
Giá vàng trong nước hôm nay
Sáng 26/4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 166,3 triệu đồng/lượng, bán ra 168,8 triệu đồng, giảm 3,2 triệu đồng so với cuối tuần trước.
Kim loại quý ghi nhận tuần thứ 3 sụt giảm liên tiếp. Nếu so với đầu tháng 4, người mua đến nay đã lỗ gần 12 triệu đồng dù chênh lệch giá mua bán được giảm xuống còn 2,5 triệu đồng/lượng thay vì mức 3 triệu đồng.
Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 3,2 triệu đồng sau một tuần ở chiều mua vào, xuống 165,8 triệu đồng, bán ra 168,3 triệu đồng. Còn so với đầu tháng thì người mua vàng nhẫn đã lỗ lên đến 12 triệu đồng.
Vàng nhẫn tại một số công ty khác bán ra đều bằng giá vàng miếng SJC như Công ty Phú Quý mua vào 165,8 triệu đồng, bán ra 168,8 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu cũng mua vào ở mức 165,8 triệu đồng và bán ra 168,8 triệu đồng…
Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp duy trì ở mức 3 triệu đồng một lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng đi xuống khi chốt tuần giao dịch ở mức 4.708 USD/ounce, mất khoảng 130 USD/ounce (tương đương mức giảm 4,1 triệu đồng so với cuối tuần trước).
Kim loại quý lao dốc sau 2 tuần tăng liên tiếp, sau khi thủng mốc 4.800 USD/ounce. Giá vàng đang lùi về vùng thấp nhất từ đầu tháng 4 tới nay.
Về dự báo giá vàng, khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều khó đoán với xu hướng tuần tới.
Một khảo sát mới đây cho thấy tâm lý giới phân tích Phố Wall khá thận trọng. Trong 16 chuyên gia tham gia khảo sát, 5 người dự báo giá vàng tăng, 5 người cho rằng giá giảm, trong khi 6 chuyên gia nhận định kim loại quý sẽ đi ngang trong tuần tới. Nhóm nhà đầu tư cá nhân cũng có quan điểm phân hóa, cho thấy thị trường đang ở trạng thái chờ đợi thêm tín hiệu mới.
Áp lực lớn nhất với vàng hiện đến từ chính sách tiền tệ. Tuần tới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng nhiều ngân hàng trung ương lớn như BOJ, BoC, BoE và ECB sẽ công bố quyết định lãi suất.
Trong bối cảnh giá dầu neo cao, lạm phát dai dẳng và bất ổn địa chính trị chưa hạ nhiệt, khả năng các ngân hàng trung ương duy trì lập trường thận trọng đang gây sức ép lên vàng - tài sản không sinh lãi.
Ông Lukman Otunuga - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM - nhận định, khi lo ngại về cú sốc lạm phát gia tăng, các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất, thậm chí có thể phát tín hiệu cứng rắn hơn. Theo ông, đây là yếu tố bất lợi đối với vàng, dù nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn hiện hữu.
Ở góc nhìn ngắn hạn, giá vàng đang đánh mất nhịp tăng khi thị trường thiếu một động lực đủ mạnh để bứt phá. Những tín hiệu ngoại giao liên quan đến Mỹ và Iran khiến giá vàng biến động theo từng phiên, thậm chí theo từng dòng tin.
Giới phân tích cho rằng vàng lúc này phụ thuộc lớn vào hai yếu tố: Dòng tin tức địa chính trị và nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư. Chỉ cần xuất hiện thêm một cú sốc về năng lượng, lạm phát hoặc một bước ngoặt trong đàm phán, thị trường có thể đổi hướng rất nhanh.
