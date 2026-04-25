Giá vàng hôm nay (25/4): Vàng trở lại trạng thái giao dịch ổn định

Thứ bảy, 09:21 25/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Theo giới phân tích, dù giá tương đối ổn định, vàng vẫn tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa trong một hệ thống tài chính ngày càng chịu nhiều áp lực.

Tính đến 6h00 ngày 25/4, giá vàng miếng SJC được DOJI niêm yết ở ngưỡng 165,5-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 166,2-168,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 165-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 165,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 165,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay (25/4): Vàng quay trở lại trạng thái giao dịch ổn định - Ảnh 1.

Việc vàng quay trở lại trạng thái giao dịch ổn định, đi ngang có thể là tín hiệu của sự vững chắc, chứ không phải trì trệ.

Theo giới phân tích, không khí giao dịch trầm lắng, tẻ nhạt phản ánh cách thị trường vàng đang vận hành hiện nay. Dù giá tương đối ổn định, vàng vẫn tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa trong một hệ thống tài chính ngày càng chịu nhiều áp lực.

Giai đoạn tích lũy hiện tại không cho thấy sự suy giảm, mà là sự thay đổi trong cách sử dụng vàng của giới đầu tư.

Các báo cáo đánh giá của Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA) và Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy những nỗ lực tiếp tục nhằm phân loại vàng là tài sản thanh khoản chất lượng cao (HQLA).

Nếu được công nhận, vàng sẽ được xếp ngang hàng với tiền mặt và trái phiếu chính phủ về mặt quy định.

Đợt điều chỉnh gần đây không thể hiện sức mạnh của vàng đã suy yếu. Thay vào đó, thị trường dường như đang hấp thụ mặt bằng giá cao hơn mà không tạo ra áp lực bán đáng kể.

Việc vàng quay trở lại trạng thái giao dịch ổn định, đi ngang có thể là tín hiệu của sự vững chắc, chứ không phải trì trệ.

