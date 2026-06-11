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Giá xe máy Honda giảm cực mạnh, SH, SH Mode rẻ khó tin, Vision thấp chưa từng thấy

Thứ năm, 13:28 11/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Giá xe máy Honda đang giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

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Giá xe máy Honda niêm yết

Giá xe máy Honda tháng 6 / 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho người mua - Ảnh 2.

Giá niêm yết của xe số Honda không thấy có bất kỳ biến động nào so với tháng trước

Trong tháng 6/2026, mức giá niêm yết của xe số Honda không thấy có bất kỳ biến động nào so với tháng trước, với mức giá dao động từ 17.859.273 đồng đến 87.273.818 đồng.

Các mẫu xe như Wave Alpha 110cc phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển ở mức 18.939.273 đồng.

Cũng trong phân khúc này, mẫu Blade 110 có ba phiên bản với giá bán ổn định, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn là 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao 21.943.637 đồng.

Mẫu Wave RSX FI 110 cũng được giữ ổn định giá bán với phiên bản tiêu chuẩn là 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao 25.566.545 đồng.

Tương tự, giá bán lẻ của các mẫu xe ga Honda không có sự thay đổi so với tháng 12/2025, dao động từ 31.113.818 đồng đến 152.690.000 đồng cho mỗi chiếc. Cụ thể:

Xe Honda Vision có giá từ 31.113.818 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 32.782.909 đồng cho phiên bản cao cấp, 34.157.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và cả hai phiên bản thể thao và cổ điển đều có giá 36.612.000 đồng.

Honda SH Mode 125cc giữ giá 57.132.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 62.139.273 đồng cho phiên bản cao cấp, 63.317.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và phiên bản thể thao có giá 63.808.363 đồng.

Với Honda SH 160i, phiên bản tiêu chuẩn có giá 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp có giá 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt có giá 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao có giá 102.190.000 đồng.

Giá xe máy Honda đại lý

Giá xe máy Honda tháng 6 / 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho người mua - Ảnh 3.

SH Mode ở đại lý có giá hấp dẫn.

Theo ghi nhận tại các đại lý, tháng 6/2026, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.

Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.

Về phần mình, mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner R vẫn đang 'dò đáy mới'. Giá xe Winner R trên thị trường chỉ dao động từ 38,5 – 44 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng gần 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Honda đang có chương trình khuyến mại với nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua một số dòng xe.

Cụ thể, từ ngày 01/06/2026 đến hết ngày 31/07/2026, khách hàng trên toàn quốc khi mua xe Honda Wave Alpha và Honda Vision tại các Cửa Hàng Bán Xe Máy Và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) và Cửa hàng bán xe máy tổng hợp sẽ được nhận combo khuyến mại hấp dẫn gồm phiếu mua sắm phụ kiện và ưu đãi trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0.55%: Phiếu mua sắm phụ kiện dành cho khách hàng mua Wave Alpha trị giá 500.000 VNĐ; Phiếu mua sắm phụ kiện dành cho khách hàng mua Vision trị giá 1.000.000 VNĐ.

Bảng giá xe máy Honda

Mẫu xe

Phiên bản

Giá đề xuất

Giá đại lý

Honda Wave Alpha

Tiêu chuẩn

17.859.273

18.000.000

Đặc biệt

18.742.909

19.000.000

Cổ điển

18.939.273

20.000.000

Honda Blade

Tiêu chuẩn

18.900.000

19.000.000

Đặc biệt

20.470.909

20.500.000

Thể thao

21.943.637

22.000.000

Honda Wave RSX Fi

Tiêu chuẩn

22.032.000

22.000.000

Đặc biệt

23.602.909

23.500.000

Thể thao

25.566.545

25.500.000

Honda Future 125 Fi

Tiêu chuẩn

30.524.727

30.000.000

Cao cấp

31.702.909

31.500.000

Đặc biệt

32.193.818

32.000.000

Honda Super Cub C125

Tiêu chuẩn

86.292.000

93.000.000

Đặc biệt

87.273.818

97.000.000

Honda Winner R

Tiêu chuẩn

46.160.000

38.500.000

Đặc biệt

50.060.000

43.000.000

Thể thao

50.560.000

44.000.000

Honda Vision

Tiêu chuẩn

31.113.818

30.000.000

Cao cấp

32.782.909

33.000.000

Đặc biệt

34.157.455

35.000.000

Thể thao

36.415.637

37.000.000

Cổ điển

36.612.000

37.500.000

Honda LEAD

Tiêu chuẩn

39.557.455

38.000.000

Cao cấp

41.717.455

41.000.000

Đặc biệt

45.644.727

47.000.000

Honda Air Blade

125 CBS Tiêu chuẩn

42.990.000

41.500.000

125 CBS Đặc biệt

44.190.000

42.500.000

160 ABS Tiêu chuẩn

56.890.000

56.000.000

160 ABS Đặc biệt

58.090.000

61.000.000

Honda Vario

125 Đặc biệt

40.735.637

41.000.000

125 Thể thao

41.226.545

41.500.000

160 Tiêu chuẩn

51.990.000

54.000.000

160 Cao cấp

52.490.000

55.000.000

160 Đặc biệt

55.990.000

59.000.000

160 Thể thao

56.490.000

60.000.000

Honda SH Mode

Tiêu chuẩn

57.132.000

57.500.000

Cao cấp

62.139.273

63.000.000

Đặc biệt

63.317.455

64.500.000

Thể thao

63.808.363

65.000.000

Honda SH

125 CBS Tiêu chuẩn

77.890.000

79.000.000

125i ABS Cao cấp

85.390.000

87.000.000

125i ABS Đặc biệt

86.590.000

89.000.000

125i ABS Thể thao

87.090.000

89.500.000

160i CBS Tiêu chuẩn

95.090.000

96.000.000

160i ABS Cao cấp

102.590.000

104.000.000

160i ABS Đặc biệt

103.790.000

106.000.000

160i ABS Thể thao

104.290.000

107.000.000

350i ABS Thể thao

152.490.000

128.000.000

Đánh giá xe máy Honda

Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.

Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.

Lưu ý: Giá xe Honda mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán.

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