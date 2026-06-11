Giá xe máy Honda giảm cực mạnh, SH, SH Mode rẻ khó tin, Vision thấp chưa từng thấy
GĐXH - Giá xe máy Honda đang giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…
Giá xe máy Honda niêm yết
Trong tháng 6/2026, mức giá niêm yết của xe số Honda không thấy có bất kỳ biến động nào so với tháng trước, với mức giá dao động từ 17.859.273 đồng đến 87.273.818 đồng.
Các mẫu xe như Wave Alpha 110cc phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển ở mức 18.939.273 đồng.
Cũng trong phân khúc này, mẫu Blade 110 có ba phiên bản với giá bán ổn định, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn là 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao 21.943.637 đồng.
Mẫu Wave RSX FI 110 cũng được giữ ổn định giá bán với phiên bản tiêu chuẩn là 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao 25.566.545 đồng.
Tương tự, giá bán lẻ của các mẫu xe ga Honda không có sự thay đổi so với tháng 12/2025, dao động từ 31.113.818 đồng đến 152.690.000 đồng cho mỗi chiếc. Cụ thể:
Xe Honda Vision có giá từ 31.113.818 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 32.782.909 đồng cho phiên bản cao cấp, 34.157.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và cả hai phiên bản thể thao và cổ điển đều có giá 36.612.000 đồng.
Honda SH Mode 125cc giữ giá 57.132.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 62.139.273 đồng cho phiên bản cao cấp, 63.317.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và phiên bản thể thao có giá 63.808.363 đồng.
Với Honda SH 160i, phiên bản tiêu chuẩn có giá 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp có giá 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt có giá 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao có giá 102.190.000 đồng.
Giá xe máy Honda đại lý
Theo ghi nhận tại các đại lý, tháng 6/2026, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.
Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.
Về phần mình, mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner R vẫn đang 'dò đáy mới'. Giá xe Winner R trên thị trường chỉ dao động từ 38,5 – 44 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng gần 10 triệu đồng.
Ngoài ra, Honda đang có chương trình khuyến mại với nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua một số dòng xe.
Cụ thể, từ ngày 01/06/2026 đến hết ngày 31/07/2026, khách hàng trên toàn quốc khi mua xe Honda Wave Alpha và Honda Vision tại các Cửa Hàng Bán Xe Máy Và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) và Cửa hàng bán xe máy tổng hợp sẽ được nhận combo khuyến mại hấp dẫn gồm phiếu mua sắm phụ kiện và ưu đãi trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0.55%: Phiếu mua sắm phụ kiện dành cho khách hàng mua Wave Alpha trị giá 500.000 VNĐ; Phiếu mua sắm phụ kiện dành cho khách hàng mua Vision trị giá 1.000.000 VNĐ.
Bảng giá xe máy Honda
Mẫu xe
Phiên bản
Giá đề xuất
Giá đại lý
Honda Wave Alpha
Tiêu chuẩn
17.859.273
18.000.000
Đặc biệt
18.742.909
19.000.000
Cổ điển
18.939.273
20.000.000
Honda Blade
Tiêu chuẩn
18.900.000
19.000.000
Đặc biệt
20.470.909
20.500.000
Thể thao
21.943.637
22.000.000
Honda Wave RSX Fi
Tiêu chuẩn
22.032.000
22.000.000
Đặc biệt
23.602.909
23.500.000
Thể thao
25.566.545
25.500.000
Honda Future 125 Fi
Tiêu chuẩn
30.524.727
30.000.000
Cao cấp
31.702.909
31.500.000
Đặc biệt
32.193.818
32.000.000
Honda Super Cub C125
Tiêu chuẩn
86.292.000
93.000.000
Đặc biệt
87.273.818
97.000.000
Honda Winner R
Tiêu chuẩn
46.160.000
38.500.000
Đặc biệt
50.060.000
43.000.000
Thể thao
50.560.000
44.000.000
Honda Vision
Tiêu chuẩn
31.113.818
30.000.000
Cao cấp
32.782.909
33.000.000
Đặc biệt
34.157.455
35.000.000
Thể thao
36.415.637
37.000.000
Cổ điển
36.612.000
37.500.000
Honda LEAD
Tiêu chuẩn
39.557.455
38.000.000
Cao cấp
41.717.455
41.000.000
Đặc biệt
45.644.727
47.000.000
Honda Air Blade
125 CBS Tiêu chuẩn
42.990.000
41.500.000
125 CBS Đặc biệt
44.190.000
42.500.000
160 ABS Tiêu chuẩn
56.890.000
56.000.000
160 ABS Đặc biệt
58.090.000
61.000.000
Honda Vario
125 Đặc biệt
40.735.637
41.000.000
125 Thể thao
41.226.545
41.500.000
160 Tiêu chuẩn
51.990.000
54.000.000
160 Cao cấp
52.490.000
55.000.000
160 Đặc biệt
55.990.000
59.000.000
160 Thể thao
56.490.000
60.000.000
Honda SH Mode
Tiêu chuẩn
57.132.000
57.500.000
Cao cấp
62.139.273
63.000.000
Đặc biệt
63.317.455
64.500.000
Thể thao
63.808.363
65.000.000
Honda SH
125 CBS Tiêu chuẩn
77.890.000
79.000.000
125i ABS Cao cấp
85.390.000
87.000.000
125i ABS Đặc biệt
86.590.000
89.000.000
125i ABS Thể thao
87.090.000
89.500.000
160i CBS Tiêu chuẩn
95.090.000
96.000.000
160i ABS Cao cấp
102.590.000
104.000.000
160i ABS Đặc biệt
103.790.000
106.000.000
160i ABS Thể thao
104.290.000
107.000.000
350i ABS Thể thao
152.490.000
128.000.000
Đánh giá xe máy Honda
Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.
Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.
Lưu ý: Giá xe Honda mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán.
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