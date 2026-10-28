Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji biến động thế nào? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp tăng 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (28/10), vào lúc 8h36', giá vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đắt hơn 1 triệu đồng một lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với chốt phiên hôm qua, lên mức 136-140 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 137,6-141,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch ngày 27/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ trở lại so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 27/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h32 ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 4.058,9 USD/ounce (mua vào) và 4.060,9 USD/ounce (bán ra), giảm nhẹ 0,6 USD/ounce, tương đương 0,01% so với mức tham chiếu.

Diễn biến trên biểu đồ Kitco cho thấy giá vàng đã trải qua một phiên biến động mạnh. Có thời điểm, kim loại quý giảm xuống 3.988 USD/ounce trước khi đảo chiều tăng nhanh, chạm mức cao nhất 4.067 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng đã phục hồi tới 79 USD/ounce từ mức thấp nhất, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce và tiến sát ngưỡng 4.070 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.020 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.037 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 7,3%, tương ứng giảm 315 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 124,9 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 17 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 27/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 27/10 tăng 5 USD (+0,15%) lên 4.020 USD/ounce.

Vàng thế giới tăng trở lại sau 2 phiên giảm sâu trước đó. Lực cầu bắt đáy gia tăng khi vàng xuống đáy 3 tháng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại bất chấp đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ. Giá dầu hạ nhiệt đôi chút là yếu tố hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý. Giá dầu WTI giảm 0,82% xuống 100,9 USD/thùng. Dầu Brent giảm hơn 0,9% xuống 114,8 USD/thùng.