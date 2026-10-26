Tỷ giá USD hôm nay 26/10: USD khối ngân hàng nhích nhẹ, mua USD thị trường tự do chênh lệch bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay 24/10, vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7. Vàng mua vào trong nước cũng đánh mất mốc 140 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, vẫn duy trì ở mức 101,75 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY duy trì vùng 101,75 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR tăng nhẹ

Bước vào tuần giao dịch mới, đồng USD được dự báo tiếp tục chịu sức ép giảm giá do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống, bất ổn địa chính trị và tâm lý thận trọng trước triển vọng thị trường AI. Tâm điểm chú ý là cuộc họp Fed trong tuần này. Các chuyên gia TD Securities dự báo Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 4% trong tháng 10, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 và tháng 3 năm sau nếu lạm phát dai dẳng.

Triển vọng đồng USD phụ thuộc lớn vào thông điệp của Fed. Lập trường cứng rắn có thể giúp đồng bạc xanh phục hồi, trong khi thái độ thận trọng trước rủi ro tăng trưởng có thể khiến đồng tiền này tiếp tục suy yếu. Bên cạnh đó, PMI sản xuất Mỹ đạt 56 điểm trong tháng 10, cao nhất 53 tháng, cho thấy kinh tế vẫn tăng trưởng tích cực và tạo lực đỡ cho USD. Tuy nhiên, những lo ngại về hiệu quả đầu tư AI tiếp tục gây sức ép, trong khi giá dầu tăng và căng thẳng địa chính trị có thể hỗ trợ đồng bạc xanh nếu làm gia tăng áp lực lạm phát.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 26/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên giao dịch trước đó, ở mức 25.627 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.396 đồng mua vào và 26.858 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 26/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 26/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 26/10/2026.

Tỷ giá USD tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,620-26,030 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.587-26.032 đồng/USD, đã tăng 112 đồng chiều mua vào và tăng 17 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,650-26,030 đồng/USD, đã tăng 10 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 26/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h55 không thay đổi với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.957 đồng và bán ra là 26.057 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 26/10, tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,235.03-29,724.39 đồng/EUR, đã tăng 16 đồng chiều mua vào và tăng 17 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.440-29.750 đồng/EUR, đã tăng 357 đồng chiều mua vào và tăng 53 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,420-29,792 đồng/EUR, đã tăng 32 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Giá Euro hôm nay 26/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát lúc 08h59 phút hiện đang được mua vào là 28.850 đồng và bán ra là 28.970 đồng, không thay đổi so với thời điểm ghi nhận ngày hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.38-169.28 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 159,73-169,73 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.12-170.11 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Có nên đầu tư USD lúc này?

Ngày 26/10, đồng USD quốc tế chững giá. Tại thị trường trong nước, khối ngân hàng nhích nhẹ, trong khi đó thị trường tự do vẫn chững giá.

Diễn biến trên cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu ảnh hưởng từ cung, cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, biến động của USD quốc tế không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng hoặc giảm tương ứng. Thị trường lúc này đòi hỏi người mua thận trọng, tránh chạy theo biến động của đồng bạc xanh.

Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, nên xác định rõ số tiền và thời điểm sử dụng. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, có thể chia thành nhiều đợt để giảm rủi ro tỷ giá. Đồng thời, nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Đối với nhà đầu tư mua USD kiếm lời, cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Nếu mua ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua, bán.

Tỷ giá USD hôm nay 25/10: Đồng tiền xanh chững giá, đầu tư USD lúc này có nên không? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 24/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.