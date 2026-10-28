Rẻ hơn Kia Morning, SUV cỡ nhỏ thiết kế cá tính nâng cấp công nghệ, tiện ích giá 234 triệu đồng

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SUV thiết kế cá tính nâng cấp công nghệ, tiện ích

Mahindra Bolero Bold Edition 2026

Mahindra Bolero Bold Edition 2026 vừa được giới thiệu với loạt nâng cấp về diện mạo và trang bị tiện ích, nổi bật là các chi tiết trang trí màu đồng ở ngoại thất, nội thất bọc da giả màu đen và camera lùi.

Tuy nhiên, đây không phải phiên bản xe mới được sản xuất trực tiếp từ nhà máy mà là gói phụ kiện do đại lý cung cấp. Hệ truyền động diesel 1.5L của Mahindra Bolero vẫn được giữ nguyên, trong khi giá bán chính thức của gói Bold Edition chưa được công bố.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Mahindra Bolero là mẫu SUV đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ và được xem là dòng xe chủ lực của hãng tại Ấn Độ. Dù không trải qua những thay đổi lớn về cơ khí trong thời gian dài, mẫu xe này vẫn thường xuyên được bổ sung các gói trang bị nhằm duy trì sức hút trước khách hàng. Với Mahindra Bolero Bold Edition 2026, nhà sản xuất tiếp tục lựa chọn hướng nâng cấp tập trung vào thiết kế và tiện nghi, thay vì thay đổi toàn diện kiểu dáng hoặc hệ truyền động.

Ở ngoại thất, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của Mahindra Bolero Bold Edition nằm ở các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ màu đồng.

Ở ngoại thất, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của Mahindra Bolero Bold Edition nằm ở các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ màu đồng. Phần đầu xe được bổ sung điểm nhấn màu đồng trên lưới tản nhiệt, cản trước và khu vực xung quanh đèn sương mù, tạo diện mạo nổi bật hơn so với phiên bản thông thường.

Dọc hai bên thân xe, các chi tiết ốp cửa tiếp tục sử dụng tông màu tương tự, đồng bộ với bộ mâm hợp kim, ốp gương chiếu hậu và thanh giá nóc. Cách phối màu này giúp mẫu SUV mang phong cách cá tính hơn mà không cần thay đổi cấu trúc thiết kế cơ bản.

Khoang nội thất của Mahindra Bolero Bold Edition 2026 cũng được làm mới bằng ghế bọc da

Khoang nội thất của Mahindra Bolero Bold Edition 2026 cũng được làm mới bằng ghế bọc da giả màu đen kết hợp thảm sàn có điểm nhấn màu đồng. Những thay đổi này hướng đến việc tăng tính thẩm mỹ và tạo cảm giác khác biệt cho không gian cabin. Đáng chú ý, gói nâng cấp còn bổ sung camera lùi, hỗ trợ người lái quan sát khu vực phía sau khi lùi hoặc đỗ xe.

Mahindra Bolero Bold Edition tiếp tục sử dụng động cơ diesel 4 xi lanh dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 75 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 210 Nm trong dải vòng tua 1.600-2.200 vòng/phút. Thông số động cơ không có sự thay đổi so với mẫu Bolero hiện hành.

Giá SUV cỡ nhỏ Mahindra Bolero Bold Edition

Tại Ấn Độ, Mahindra Bolero có giá từ 857.000-999.000 Rupee (tương đương 233,84-272,58 triệu đồng). Hiện hãng chưa công bố mức giá cụ thể dành cho gói phụ kiện Bold Edition 2026 nhưng nhiều khả năng, giá tổng thể của phiên bản này sẽ cao hơn không đáng kể.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.