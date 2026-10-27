Ngang cỡ Mazda CX-8, SUV hạng D giá 541 triệu đồng công suất 374 mã lực, siêu tiết kiệm xăng

Hatchback Toyota giá 185 triệu đồng thiết kế trẻ trung, tiện nghi hiện đại, tốn 4,4L/100km phù hợp gia đình nhỏ GĐXH - Hatchback Toyota gây chú ý với thiết kế trẻ trung, loạt tiện nghi hiện đại và 6 túi khí tiêu chuẩn, hướng đến khách hàng tìm kiếm ô tô đô thị giá rẻ.

SUV hạng D công suất 374 mã lực, siêu tiết kiệm xăng

Changan Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator 2027

Changan Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator 2027 cơ bản vẫn duy trì phong cách thiết kế của đời cũ. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tách rời kết hợp dải đèn LED hình vòng sao, tạo diện mạo dễ nhận diện. Lưới tản nhiệt phía trước được thiết kế kín, đi cùng những đường gân nổi trên nắp ca-pô nhằm tăng vẻ khỏe khoắn và cơ bắp cho mẫu SUV.

Đáng chú ý, hãng bổ sung tùy chọn màu tím sao cho cả ngoại thất và nội thất, mang đến thêm lựa chọn cá nhân hóa cho khách hàng. Nhìn từ bên hông, xe có đường mái tương đối phẳng, góp phần tạo cảm giác không gian trần rộng rãi. Phía sau là cụm đèn hậu nối liền với thiết kế nhiều lớp ở hai bên, kết hợp đèn phanh trên cao gồm hai phần, giúp tăng khả năng nhận diện khi xe di chuyển trên đường.

SUV hybrid còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo thông minh

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Changan Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator Edition 2027 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh được trang bị tiêu chuẩn trên cả 4 phiên bản. Hệ thống cảm biến đa chiều của xe bao gồm một cảm biến lidar, 3 radar sóng milimét, 11 camera độ nét cao và 12 radar siêu âm. Cấu hình này kết hợp chip Horizon Journey 6M có năng lực tính toán 128 Tops cùng kiến trúc SDA Tian Shu, tạo nền tảng cho hệ thống hỗ trợ lái Tianshu Navigator Pro.

Bên cạnh đó, mẫu SUV hybrid còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo thông minh CDC và hệ thống điều khiển mô-men xoắn động IDTC. Theo thông tin từ hãng, những công nghệ này giúp cải thiện 10% khả năng chống lật khi vào cua và tăng 15% hiệu suất bám đường của hệ thống treo phía sau, qua đó hướng đến khả năng vận hành ổn định hơn trong nhiều điều kiện di chuyển.

Khoang nội thất của Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator 2027 tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản

Khoang nội thất của Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator 2027 tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản, với vô-lăng đa chức năng ba chấu và màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch. Các đường nét thẳng trên bảng táp-lô tạo cảm giác gọn gàng, hiện đại và trang nhã.

Về công nghệ, xe sử dụng hệ điều hành Tianyu OS, kết hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Tianshu hỗ trợ tương tác bằng giọng nói thông minh trong nhiều tình huống sử dụng. Theo thông tin được công bố, hệ thống còn tích hợp sẵn 10 kịch bản sử dụng trong xe và cho phép người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân, góp phần nâng cao sự tiện lợi trong quá trình vận hành.

Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator Edition 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid cắm điện Blue Whale của Changan, kết hợp bộ truyền động DHT tích hợp thế hệ thứ hai. Tùy từng phiên bản, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít hoặc động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít, với tổng công suất hệ thống lần lượt đạt 374 và 322 mã lực.

Mẫu xe SUV hạng D này được trang bị tiêu chuẩn pin CATL cùng công nghệ pin Golden Bell, cho phạm vi di chuyển thuần điện theo chu trình CLTC đạt 215 km. Khi kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, phạm vi hoạt động tổng thể được công bố vượt 1.400 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn NEDC khi pin cạn là 3,9 lít/100 km, cho thấy mẫu xe hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, công nghệ sạc nhanh 3C cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút, giúp rút ngắn thời gian chờ sạc và tăng tính linh hoạt khi di chuyển đường dài.

Giá SUV hạng D Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator 2027

SUV hạng D Changan Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator Edition 2027 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 4 phiên bản cấu hình, giá niêm yết từ 139.800-169.800 Nhân dân tệ (tương đương 541,81-658,08 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



