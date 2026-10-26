Giá vàng hôm nay 26/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng hay giảm?

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Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay 24/10, vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7. Vàng mua vào trong nước cũng đánh mất mốc 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay duy trì mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua,

Mở cửa ngày 26/10, giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào cuối tuần qua, niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay đứng im so với mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 137,1-141,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay duy trì mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 24/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giữ nguyên ở cả hai chiều, ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 25/10, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 26/10 giảm mạnh, xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, sau những biến động liên tục trong phiên giao dịch đầu tiên.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h52 ngày 26/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.990 USD/ounce (mua vào) và 3.992 USD/ounce (bán ra), giảm 5,8 USD, tương đương 0,15% so với mức tham chiếu.

Giá vàng thế giới tuần qua giảm mạnh trong bối cảnh giá dầu tăng, lo ngại lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ hôm thứ Năm còn kích hoạt làn sóng thanh lý tài sản, đẩy giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.164 USD/ounce, lên đỉnh tuần 4.190 USD/ounce vào sáng thứ Hai rồi liên tục giảm. Đến thứ Sáu, giá chạm đáy 3.975 USD/ounce, thấp nhất kể từ đầu tháng 6.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.996 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.010 USD/ounce.