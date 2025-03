Giá vàng hôm nay ngày 30/3: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn vượt 100 triệu đồng/lượng

Ảnh minh họa

Theo VTCNews, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.083,39 USD/ounce, tăng 6,24 USD/Ounce so với đầu giờ sáng qua. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng tiếp tục lập đỉnh khi các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn này. Điều này diễn ra trong bối cảnh mối lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu do các chính sách thuế quan của Mỹ gây ra ngày càng gia tăng.

Chiến lược gia tại SIA Wealth Management, ông Colin Cieszynski nhận định, giá vàng đang mạnh về mặt kỹ thuật trong bối cảnh thế giới bất ổn. Tuy nhiên, ông cảnh báo về khả năng biến động lớn vào đầu tháng 4, tùy thuộc vào quyết định áp thuế của cựu Tổng thống Trump.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhấn mạnh, vàng vượt mốc 3.000 USD/ounce mà không gặp trở ngại, với nhu cầu mua mạnh từ ngân hàng trung ương, người tiêu dùng Trung Quốc và nhà đầu tư Bắc Mỹ.

Các nhà phân tích cũng cho biết, giá vàng thế giới có thể tăng lên 3.500 USD/ounce trong vòng hai năm tới. Tháng trước, Bank of America nhận định rằng thị trường vàng sẽ cần chứng kiến nhu cầu đầu tư tăng 10% để đạt 3.500 USD/ounce.

Thông tin trên VOV, cuối phiên giao dịch 29/3 (giờ Việt Nam) giá vàng giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.085,3 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 29/3: 1 USD = 25.760 VND, giá vàng thế giới tương đương 95,75 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,95 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.

Đối với thị trường vàng trong nước, chốt phiên giao dịch cuối tuần, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 98,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 100,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2,3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 98,4 - 100,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 98,2 - 100,4 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 98,4 - 100,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 98,9-100,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.