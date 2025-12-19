Giá xe SH mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có trong lịch sử khiến khách Việt ùn ùn chốt đơn

Giá xe SH Mode mới nhất giảm không phanh, thấp chưa từng có, chỉ ngang Air Blade, Lead vì giá rẻ GĐXH - Giá xe tay ga này tại nhiều đại lý tiếp tục giảm mạnh, mức chênh gần như biến mất, mở ra thời điểm hiếm hoi để sở hữu nhất trong năm.

Giá xe SH mới nhất niêm yết

Giá xe SH ở đại lý chênh không nhiều so với niêm yết.

Theo ghi nhận, xe SH trong tháng 12 này tiếp tục được Honda bán ra thị trường với 3 mẫu xe: SH125i, SH160i và SH350i, kèm theo đó sẽ có các phiên bản và tùy chọn màu sắc.

So với tháng 11, giá niêm yết của xe Honda SH trong tháng 12/2025 vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể:

- Giá xe SH 125i với 4 phiên bản đang bán trong khoảng từ 76.473.818 - 85.506.545 đồng.

- Giá xe SH 160i với 4 phiên bản đang được bán trong khoảng từ 95.090.000 - 104.290.000 đồng.

- Giá xe SH 350i với 3 phiên bản vẫn được bán trong khoảng từ 151.190.000 - 152.690.000 đồng.

Giá xe SH mới nhất đại lý

Từng là một trong những mẫu xe tay ga thường xuyên rơi vào tình trạng "kênh giá" nặng nhất thị trường, Honda SH đang chứng kiến một bước ngoặt lớn về giá bán trong những tuần cuối năm 2025.

Ghi nhận tại nhiều đại lý Honda ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy, SH hiện được chào bán với mức giá nhỉnh hơn giá đề xuất từ 1 triệu đến khoảng hơn 7triệu đồng, đây có thể coi là mức chênh thấp trong lịch sử bán SH của Honda.

Xét về chi tiết, phân khúc SH125i đang dao động mạnh trong khoảng giá từ 83,7 triệu đến 95,8 triệu đồng tại đại lý. Các phiên bản Tiêu chuẩn có mức chênh thấp hơn, nhưng các bản Thể thao với phối màu bắt mắt luôn là tâm điểm của đợt tăng giá này. Trong khi đó, "đàn anh" SH160i cũng không đứng ngoài cuộc đua khi mức giá tại đại lý đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Cụ thể, người dùng cần bỏ ra từ 103,2 triệu đến 113,5 triệu đồng để sở hữu mẫu xe mạnh mẽ này. Mức chênh lệch trung bình của dòng 160i rơi vào khoảng 8 triệu đồng, cho thấy sức hút của động cơ 160cc vẫn rất lớn bất chấp rào cản về giá.

Trái ngược với sự biến động của hai dòng xe đàn em, "gã khổng lồ" SH350i lại cho thấy sự bình ổn đáng ngạc nhiên. Với mức giá đại lý dao động từ 152,9 triệu đến 156,5 triệu đồng, mức chênh lệch của mẫu xe này chỉ khoảng dưới 4 triệu đồng. Đây có thể coi là một lựa chọn "hời" về mặt giá trị so với dung tích động cơ, tuy nhiên rào cản về bằng lái A2 và kích thước đồ sộ vẫn khiến SH350i là một sân chơi kén khách hơn.

Dù mức giá có phần "chát" so với mặt bằng chung, không thể phủ nhận sức hấp dẫn nội tại của dòng xe Honda SH. Thiết kế mang đậm phong cách Châu Âu sang trọng, tư thế ngồi thẳng tôn dáng người lái cùng khả năng giữ giá tốt theo thời gian là những lý do khiến người Việt vẫn chấp nhận chi trả thêm khoản tiền chênh lệch.

Về mặt vận hành, khối động cơ eSP+ thế hệ mới tiếp tục chứng minh hiệu quả với khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và sự êm ái khi di chuyển trong đô thị. Các tiện ích an toàn như hệ thống phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo HSTC (trên bản 160i/350i) và khóa thông minh Smart Key giúp mẫu xe này duy trì vị thế độc tôn trong phân khúc xe tay ga cao cấp. Đối với người dùng đang có ý định mua xe, tháng 11/2025 là thời điểm nhạy cảm; việc cân nhắc giữa nhu cầu chơi Tết sớm và chờ đợi thị trường bình ổn là bài toán cần tính toán kỹ lưỡng.

Bảng giá xe SH mới nhất

Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Giá đại lý ước tính (VNĐ) Mức chênh lệch (VNĐ) SH125i Tiêu chuẩn 76.473.818 83.700.000 7.225.182 SH125i Cao cấp 83.837.455 90.800.000 6.962.545 SH125i Đặc biệt 85.015.637 92.900.000 7.884.363 SH125i Thể thao 85.506.545 95.800.000 10.293.455 SH160i Tiêu chuẩn 95.090.000 103.200.000 8.110.000 SH160i Cao cấp 102.590.000 111.300.000 8.710.000 SH160i Đặc biệt 103.790.000 112.300.000 8.510.000 SH160i Thể thao 104.290.000 113.500.000 8.010.000 SH350i Cao cấp 151.190.000 152.900.000 1.710.000 SH350i Thể thao 152.690.000 156.500.000 3.810.000

Đánh giá xe SH

Honda SH 125i phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Honda SH là dòng xe tay ga cao cấp biểu tượng của Honda, nổi bật với thiết kế sang trọng, mạnh mẽ và mang đậm chất châu Âu. Xe sở hữu dáng vóc bệ vệ, các đường nét sắc sảo, hệ thống đèn LED hiện đại cùng diện mạo thanh lịch nhưng đầy uy lực. Đây là lựa chọn quen thuộc của những người muốn một mẫu xe thể hiện đẳng cấp, thời trang và sự tinh tế trong phong cách cá nhân.

Về vận hành, Honda SH trang bị động cơ eSP+ mạnh mẽ, vận hành êm và tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm hệ thống phanh ABS giúp tăng độ an toàn. Khung sườn chắc chắn, yên cao và tư thế ngồi thoải mái mang đến trải nghiệm lái tự tin trong phố lẫn đường dài. Với sự kết hợp giữa hiệu năng, công nghệ và giá trị thương hiệu, Honda SH luôn giữ vị thế “ông vua xe ga” trong phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí cấp biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.