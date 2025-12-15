Giá xe SH Mode mới nhất giảm không phanh, thấp chưa từng có, chỉ ngang Air Blade, Lead vì giá rẻ

Xe ga 150cc giá 22 triệu đồng đẹp hiện đại, dáng khỏe hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trường GĐXH - Xe ga 150c có giá rẻ ngang ngửa các mẫu xe số như Honda Wave Alpha hay RSX là ưu thế cực lớn, giúp mẫu xe tay ga ‘bình dân’ mới dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng hơn so với Vision và SH Mode.

Giá xe SH Mode mới nhất niêm yết

Giá xe SH Mode mới nhất tháng 12/2025 không thay đổi.

Giá xe SH Mode mới nhất tháng 12/2025 không thay đổi so với tháng 11/2025.

Giá xe SH Mode mới nhất đại lý

Từng là một trong những mẫu xe tay ga thường xuyên rơi vào tình trạng "kênh giá" nặng nhất thị trường, Honda SH Mode đang chứng kiến một bước ngoặt lớn về giá bán trong những tuần cuối năm 2025.

Ghi nhận tại nhiều đại lý Honda ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy, SH Mode 2025 hiện được chào bán với mức giá chỉ nhỉnh hơn giá đề xuất từ vài trăm nghìn đến khoảng hơn một triệu đồng, thậm chí có nơi bán ngang giá hãng.

Diễn biến này được đánh giá là hiếm gặp nếu so với các năm trước, khi SH Mode từng có thời điểm bị đội giá lên tới cả chục triệu đồng, đặc biệt vào giai đoạn cận Tết. Việc giá bán "hạ nhiệt" phản ánh rõ sự thay đổi của thị trường, trong bối cảnh sức mua chững lại và người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn ở phân khúc xe tay ga tầm trung.

Hiện tại, SH Mode 2025 đã có mặt tại đại lý và được chào bán với giá khá hấp dẫn, các phiên bản chỉ chênh với giá đề xuất từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng, thậm chí có đại lý bán ngang giá đề xuất. Sở dĩ mức giá trên được coi là hấp dẫn bởi trước đó, SH Mode từng là một trong những mẫu xe đội giá cao nhất Việt Nam, có thời điểm đại lý bán chênh hơn 10 triệu đồng so với giá đề xuất.

Đây được xem là mức giá "thủng đáy", một sự thay đổi ngoạn mục so với vài năm trước khi người mua phải chấp nhận trả thêm 8 - 10 triệu đồng để sở hữu mẫu xe sang trọng này. Sự giảm giá mạnh mẽ này được cho là đến từ áp lực cạnh tranh của các dòng xe điện và chiến lược kích cầu của chính Honda.

Honda cũng tiếp tục áp dụng lần đầu tiên chương trình "lên đời xe" cho mẫu SH Mode. Theo đó, người tiêu dùng nếu đang sở hữu các mẫu xe khác của Honda, khi mua SH Mode sẽ được hưởng các gói vay mua trả góp với lãi suất 0%. Đây là lần đầu tiên Honda áp dụng hình thức hỗ trợ tài chính đặc biệt như vậy cho dòng SH Mode.

So với giai đoạn cao điểm trước đây, mức chênh lệch này được xem là rất “mềm”, khiến nhiều người tiêu dùng đánh giá SH Mode 2025 đang ở vùng giá hợp lý nhất trong năm.

Bảng giá xe SH Mode

Theo khảo sát thực tế, giá bán Honda SH Mode 2025 tại đại lý đang dao động quanh mức sau (đã bao gồm VAT):

Phiên bản Giá đề xuất (đồng) Giá đại lý (đồng) SH Mode Tiêu chuẩn 57.132.000 58.000.000 SH Mode Cao cấp 62.139.273 63.000.000 SH Mode Đặc biệt 63.317.455 64.500.000 SH Mode Thể thao 63.808.363 65.500.000



Đánh giá SH Mode

Honda SH Mode 2025 không có thay đổi lớn về thiết kế.

Về tổng thể, Honda SH Mode 2025 không có thay đổi lớn về thiết kế so với thế hệ trước, nhưng được làm mới bằng các tùy chọn màu sắc và chi tiết phối màu tinh tế hơn. Bốn phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao được đa dạng hóa bảng màu, hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người trẻ đến khách hàng nữ yêu thích phong cách thanh lịch.

Một số chi tiết như yên xe, tay dắt trước, tay dắt sau và logo được tinh chỉnh màu sắc nhằm tạo sự tương phản rõ nét hơn, giúp tổng thể xe trông hiện đại và cao cấp hơn. Phong cách thiết kế vẫn mang đậm "DNA SH" với phần đầu xe sắc sảo, các mảng khối ba chiều rõ nét và hệ thống đèn LED hai tầng đặc trưng.

Động cơ eSP+ quen thuộc, ưu tiên sự êm ái và tiết kiệm.

Dù giá bán đang giảm mạnh, Honda SH Mode 2025 vẫn giữ nguyên danh sách trang bị quen thuộc, vốn là lợi thế lớn của mẫu xe này. Xe sử dụng hệ thống đèn LED toàn phần, kết hợp bộ mâm không săm với bánh trước 16 inch và bánh sau 14 inch, mang lại tư thế lái thoải mái và cảm giác ổn định khi di chuyển.

Các tiện ích đáng chú ý như khóa thông minh Smart Key, hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB, cốp dưới yên dung tích 18,5 lít và sàn để chân rộng rãi tiếp tục được duy trì. Trên các phiên bản cao, hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp, đặc biệt trong điều kiện đường trơn trượt.

Honda SH Mode 2025 vẫn sử dụng khối động cơ eSP+ dung tích 124,8 cc, cấu trúc 4 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 11 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Bên cạnh đó, xe được tích hợp hàng loạt công nghệ quen thuộc của Honda như phun xăng điện tử PGM-FI, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, bộ đề tích hợp ACG và hệ thống kiểm soát hơi xăng EVAPO, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn trong điều kiện giao thông đông đúc.

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của từng đại lý Honda và các khu vực bán xe.