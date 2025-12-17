Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang dòng cao cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe máy điện giá 17,8 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha sẽ khuấy đảo thị trường? GĐXH - Xe máy điện phong cách cổ điển kết hợp công nghệ hiện đại giúp Honda Mono trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện tầm trung, đặc biệt với học sinh – sinh viên và người dùng nữ.

Xe máy điện đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang dòng cao cấp

LANZO

Deco – “ông lớn” trong mảng xe máy điện của Thái Lan đã chính thức ra mắt mẫu LANZO phiên bản mới với thiết kế phong cách Modern–Classic (hiện đại pha cổ điển), nhưng ẩn bên trong là những trang bị và hiệu năng đáng nể, đáp ứng rất đúng nhu cầu của người dùng xe điện (EV).

Xe mang phong cách “classic scooter”.

Nhìn tổng thể, xe mang phong cách “classic scooter” nhưng được bổ sung các chi tiết hiện đại một cách hài hòa. Cụm đèn pha vuông nổi bật, vừa đẹp vừa cho khả năng chiếu sáng tốt, tích hợp viền DRL và đèn LED projector cho cả chiếu gần – chiếu xa. Đèn xi-nhan trước được tích hợp gọn gàng ở hai góc dưới của mặt nạ trước. Phần “sống mũi” phía trước gắn logo DECO vừa vặn và tinh tế.

Một điểm thiết kế đẹp khác là hai bên thân xe có ốp trang trí hình giọt nước.

Một điểm thiết kế đẹp khác là hai bên thân xe có ốp trang trí hình giọt nước, phần giữa được làm lõm xuống kèm các khe tạo hình cánh gió aero-fin, gắn logo tên phiên bản rõ ràng. Tiếp theo là đèn xi-nhan sau tích hợp, ăn khớp với cụm đèn hậu LED và bộ phản quang được trang bị đầy đủ.

Hệ thống treo là điểm đáng chú ý.

Hệ thống treo là điểm đáng chú ý: phuộc trước telescopic đôi, phuộc sau cũng là cặp đôi, cho khả năng hấp thụ xung lực tốt, thậm chí vượt trội hơn một số xe xăng dùng phuộc sau đơn. Hệ thống phanh sử dụng đĩa trước – sau, tích hợp CBS (Combi Brake System), cho cảm giác phanh chắc và mượt.

Màn hình LCD kỹ thuật số

Lốp trước – sau là IRC NR77 không ruột, kích thước 120/70-12 cho cả hai bánh. Lốp có biên dạng tròn, vào cua nhanh và bám đường tốt trong điều kiện khô. Xe còn có chức năng lùi, kích hoạt bằng cách giữ nút P rồi vặn ga, rất hữu ích khi dắt hoặc lùi xe, đồng thời giúp bảo vệ hub motor tốt hơn.

Trái tim của xe là động cơ điện công suất 3.500W

Màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết: dung lượng pin, chế độ lái, tốc độ, quãng đường, cảnh báo sạc. Hệ thống chìa khóa gồm chìa cơ, remote và thẻ NFC. Cổng sạc có USB-A và USB-C, kèm móc treo đồ tiện lợi.

Việc khởi động và sử dụng DECO LANZO rất đơn giản.

Việc khởi động và sử dụng DECO LANZO rất đơn giản. Người dùng chỉ cần cắm chìa khóa và bật hệ thống (hoặc dùng thẻ NFC chạm vào vị trí NFC phía sau cổ xe). Khi bật máy, xe mặc định ở chế độ P (Parking), cần bấm nút SPEED ở cùm tay phải để chọn mức công suất (3 mức: 1 – 2 – 3, tăng dần theo độ mạnh). Sau đó có thể vặn ga và chạy ngay.

Cổng sạc có USB-A và USB-C, kèm móc treo đồ tiện lợi.

Trái tim của xe là động cơ điện công suất 3.500W, có thể đạt đỉnh 5.500W, sử dụng hub motor gắn bánh sau. Qua thử nghiệm, tay ga mượt, cảm giác gần giống xe xăng, không có độ trễ. Ở chế độ SPEED 3, xe đạt tốc độ tối đa khoảng 92 km/h, hoàn toàn đủ để sử dụng thực tế.

Giá xe máy điện DECO LANZO

Deco LANZO mới được mở bán tại Thái Lan với 2 phiên bản Tiêu chuẩn và Plus, mức giá niêm yết được công bố lần lượt là 59.200 Baht (khoảng 42 triệu đồng) – 78.200 Baht (tương đương 56 triệu đồng).

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.